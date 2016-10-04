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Истории из жизни

Анатолий Николаевич

Мы с мужем всегда были далеки от суеверий. Во многом, благодаря моей профессии медика, все эти рассказы о перерождении души или её воскрешении казались нам просто сказками, придуманными людьми, чтоб хоть немного утолить боль утраты, когда уходят родные люди.

Я не могу сказать, что мы неверующие люди – мы верим в Бога, но вера эта чаще ограничивается редкими молитвами и еще реже походами в церковь.

Произошедшая не так давно история перевернула всю нашу жизнь верх дном.

Всё шло ровно, 2 года после свадьбы мы ощущали себя самыми счастливыми людьми. Казалось, ничто не может помешать нашему благополучию и уж тем более сломить наш дух.

14 декабря мы с мужем ехали в заказанное накануне кафе отметить вторую годовщину нашей свадьбы. На одном из перекрестков, прямо перед нами, выскочила машина. Муж не успел затормозить, и на огромной скорости мы влетели ей в бок. Всё что я помню, лишь момент: как вылетаю через лобовое стекло. Ни приземления, ни боли – ничего.

Помню лишь, что открыла глаза и поняла, что лежу на асфальте. Через секунду ко мне подбежал мой папа, схватил меня за руку и стал настойчиво куда-то тянуть. Я судорожно пыталась припомнить последние минуты своей жизни и, чем больше я вспоминала, тем страшнее мне становилось. Я попала в аварию, но почему тогда на мне ни царапины? Как здесь оказался мой папа, который… УМЕР несколько лет назад!?

От этих мыслей меня отвлек голос отца, который продолжал тормошить меня и кричать, что нужно срочно спасти Колю, моего мужа. Мы подбежали к искореженной машине и вытащили его, кое-как подняли на ноги и, держа под руки, отошли на несколько метров.

– Дальше нельзя! – сказал папа и пошел прочь, оставив нас на обочине дороги. Я плакала, звала его, умоляла вернуться, но все было тщетно, он ушел…

Я очнулась на больничной койке и поняла, что все это был лишь дурной сон. Через пару часов я узнала, что мой муж лежит в соседней палате, наша машина после аварии взорвалась, а нас нашли на обочине в 136 метрах от нее. Но самое страшное мы узнали позже: я была беременна и малыш, которого мы ждали, погиб. Киста, которая появилась с беременностью, лопнула, поэтому пришлось удалить один из яичников и маточную трубу – шансы стать матерью практически были равны нулю. Мало того, что у нас резус конфликт, так еще и потеря полноценного функционирования женского организма!

Когда нас выписали из больницы, мы целый день молчали, смотря в пустоту. Вечером я предложила мужу развестись, чтоб он смог создать новую семью и родить детей, а мне на этом свете делать больше нечего – жизнь потеряла для меня всякий смысл. Николай наотрез отказался меня слушать, признался, что смысл жизни потерян и для него и предложил последовать вслед за нашим малышом.

Утром мы взяли в аренду машину, прокатились по городу, прикидывая где и как можно получше разогнаться и врезаться в столб или бетонную стену. А найдя такое место, отправились домой, надели свои лучшие наряды, выпили шампанского, крепко поцеловались и отправились в путь.

За несколько метров от нашего предполагаемого места самоубийства, салон машины неожиданно осветило светом, как будто кто-то на заднем сиденье зажег очень яркий фонарик. Муж обернулся и увидел незнакомца. В тот же миг он рефлекторно нажал на тормоз – машина остановилась.

Я тоже обернулась – это был мой папуля. Он стал говорить, что это не выход, что если мы сейчас разобьемся, то больше никогда с ним не увидимся, наши матери не смогут перенести такого горя и последуют за нами. Он попросил нас вернуться домой и, улыбнувшись уголками губ, пообещал, что скоро сможет взглянуть на нас «живыми» глазами. Свет стал нестерпимо ярким и мы зажмурили глаза, а когда открыли их папы уже не было.

Не знаю, сколько мы еще просидели молча в машине, наверное, всю ночь. Так как, когда мы вернулись домой, уже светало.

Мы решили, что всю свою жизнь посвятим помощи детским домам и, может даже, усыновим какого-нибудь малыша…

С тех пор прошло 5 лет. Мы узнали о моей беременности, когда я была уже на 2-ом месяце. Врачи твердили, что это невероятно, но вынашивание прошло более чем успешно, и, переносив на 3 с половиной недели, 14 декабря 2015 года я родила здорового мальчика. Впервые заглянув в его глаза, я ощутила на себе взгляд папы, в честь которого мы и назвали сына, ставшего полным тезкой своего деда – Анатолия Николаевича.

Автор: Екатерина.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 954Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Далеки от суеверий ни приземления ни боли потеря папуля тезка своего деда

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Комментарии

#1 написал: Nadezhda9
Вчера, 14:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 140
++++++++++++++++ Будьте счастливы вместе с малышом! И не торопитесь распрощаться с этим ( таким несовершенным, но очень хорошим, в общем-то) светом!
Зарегистрирован: 4.10.2016
#2 написал: Гюльнара
Вчера, 17:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 117
История, конечно, тяжелая. Мне дочь (сейчас уже взрослая) рассказывала, что в один из трудных моментов своей жизни в юности хотела покончить жизнь самоубийством, но подумала, как мы с отцом будем страдать и ... передумала. Наверное, каждый человек в своей жизни приходит однажды к такому решению, но обычно это происходит в детстве - юности, а уже в таком возрасте, да еще вдвоем - для этого должно действительно произойти ПОТРЯСЕНИЕ. Я считаю, что таким способом проблемы не решаются, а наоборот - приобретаются новые.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#3 написал: Karl Georglin
Вчера, 18:11
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 255
А мне жаль что в первый раз выжили. Ибо только совершенные ничтожества могут взять чужую машину и разбить ее, не подумав что это масса проблем для фирмы по аренде. Хотя... история же выдумка по-любому, так что понятно какая оценка.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#4 написал: BooZ
Вчера, 19:18
+3
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 90
Да простят меня автор и понимающие Ее люди... но блин два взрослых (!!!) человека, отправились сводить счёты с жизнью, потому что у них вряд ли (вряд ли, а не совершенно точно) будут общие дети?! Серьёзно? Мне кажется, таким психически Не уравновешенным людям не стоит заводить детей. К тому, что подростки дурят-все давно привыкли, но вот семейная пара с такими планами-это что-то новое... подумали бы сколько детей в детских домах ждут, что у них появится мама и папа? Выхода нет только из гроба, как говорится... слов нет.
Зарегистрирован: 25.07.2013
#5 написал: Nadezhda9
Вчера, 22:03
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Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 140
Цитата: Karl Georglin
А мне жаль что в первый раз выжили. Ибо только совершенные ничтожества могут взять чужую машину и разбить ее, не подумав что это масса проблем для фирмы по аренде. Хотя... история же выдумка по-любому, так что понятно какая оценка.

А про сотрясение мозга Вы не подумали?! Вылететь через стекло и нехило приземлиться- ещё и не такой сдвиг подхватить можно, тем более- медики "сами всё знают," , соответственно, лежать после аварии в больнице не стали, плюс стресс от потери ребёнка- вот и "поехала крыша". Я не оправдываю это решение, но понять их можно- на этом фоне жизнь им показалась конченой...
Зарегистрирован: 4.10.2016
#6 написал: Елена Соловова
Вчера, 22:21
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Комментариев: 68
История понравилась +.
Но меня тоже смущает поведение двоих взрослых людей, поэтому не верится что история правдивая. Хотя всякое может быть, "не суди да не судим не будешь!"
Зарегистрирован: 10.02.2017
#7 написал: Летяга
Вчера, 22:51
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Комментариев: 5 775
Пристёгиваться надо, чтобы через лобовые стёкла не летать.
А так да, выдумка.
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#8 написал: Ласковая_Смерть
Сегодня, 01:00
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Комментариев: 86
Цитата: Летяга
Пристёгиваться надо, чтобы через лобовые стёкла не летать.
А так да, выдумка.


Иногда, как раз таки и непристегнутый ремень спасает жизнь! Сколько я знаю случаев, то там не иногда, а почти всегда!
Зарегистрирован: 4.11.2016
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