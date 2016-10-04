Анатолий Николаевич

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 954 Комментарии: 8 +11 Вчера, 14:09 by

Мы с мужем всегда были далеки от суеверий. Во многом, благодаря моей профессии медика, все эти рассказы о перерождении души или её воскрешении казались нам просто сказками, придуманными людьми, чтоб хоть немного утолить боль утраты, когда уходят родные люди.Я не могу сказать, что мы неверующие люди – мы верим в Бога, но вера эта чаще ограничивается редкими молитвами и еще реже походами в церковь.Произошедшая не так давно история перевернула всю нашу жизнь верх дном.Всё шло ровно, 2 года после свадьбы мы ощущали себя самыми счастливыми людьми. Казалось, ничто не может помешать нашему благополучию и уж тем более сломить наш дух.14 декабря мы с мужем ехали в заказанное накануне кафе отметить вторую годовщину нашей свадьбы. На одном из перекрестков, прямо перед нами, выскочила машина. Муж не успел затормозить, и на огромной скорости мы влетели ей в бок. Всё что я помню, лишь момент: как вылетаю через лобовое стекло. Ни приземления, ни боли – ничего.Помню лишь, что открыла глаза и поняла, что лежу на асфальте. Через секунду ко мне подбежал мой папа, схватил меня за руку и стал настойчиво куда-то тянуть. Я судорожно пыталась припомнить последние минуты своей жизни и, чем больше я вспоминала, тем страшнее мне становилось. Я попала в аварию, но почему тогда на мне ни царапины? Как здесь оказался мой папа, который… УМЕР несколько лет назад!?От этих мыслей меня отвлек голос отца, который продолжал тормошить меня и кричать, что нужно срочно спасти Колю, моего мужа. Мы подбежали к искореженной машине и вытащили его, кое-как подняли на ноги и, держа под руки, отошли на несколько метров.– Дальше нельзя! – сказал папа и пошел прочь, оставив нас на обочине дороги. Я плакала, звала его, умоляла вернуться, но все было тщетно, он ушел…Я очнулась на больничной койке и поняла, что все это был лишь дурной сон. Через пару часов я узнала, что мой муж лежит в соседней палате, наша машина после аварии взорвалась, а нас нашли на обочине в 136 метрах от нее. Но самое страшное мы узнали позже: я была беременна и малыш, которого мы ждали, погиб. Киста, которая появилась с беременностью, лопнула, поэтому пришлось удалить один из яичников и маточную трубу – шансы стать матерью практически были равны нулю. Мало того, что у нас резус конфликт, так еще и потеря полноценного функционирования женского организма!Когда нас выписали из больницы, мы целый день молчали, смотря в пустоту. Вечером я предложила мужу развестись, чтоб он смог создать новую семью и родить детей, а мне на этом свете делать больше нечего – жизнь потеряла для меня всякий смысл. Николай наотрез отказался меня слушать, признался, что смысл жизни потерян и для него и предложил последовать вслед за нашим малышом.Утром мы взяли в аренду машину, прокатились по городу, прикидывая где и как можно получше разогнаться и врезаться в столб или бетонную стену. А найдя такое место, отправились домой, надели свои лучшие наряды, выпили шампанского, крепко поцеловались и отправились в путь.За несколько метров от нашего предполагаемого места самоубийства, салон машины неожиданно осветило светом, как будто кто-то на заднем сиденье зажег очень яркий фонарик. Муж обернулся и увидел незнакомца. В тот же миг он рефлекторно нажал на тормоз – машина остановилась.Я тоже обернулась – это был мой папуля. Он стал говорить, что это не выход, что если мы сейчас разобьемся, то больше никогда с ним не увидимся, наши матери не смогут перенести такого горя и последуют за нами. Он попросил нас вернуться домой и, улыбнувшись уголками губ, пообещал, что скоро сможет взглянуть на нас «живыми» глазами. Свет стал нестерпимо ярким и мы зажмурили глаза, а когда открыли их папы уже не было.Не знаю, сколько мы еще просидели молча в машине, наверное, всю ночь. Так как, когда мы вернулись домой, уже светало.Мы решили, что всю свою жизнь посвятим помощи детским домам и, может даже, усыновим какого-нибудь малыша…С тех пор прошло 5 лет. Мы узнали о моей беременности, когда я была уже на 2-ом месяце. Врачи твердили, что это невероятно, но вынашивание прошло более чем успешно, и, переносив на 3 с половиной недели, 14 декабря 2015 года я родила здорового мальчика. Впервые заглянув в его глаза, я ощутила на себе взгляд папы, в честь которого мы и назвали сына, ставшего полным тезкой своего деда – Анатолия Николаевича.Автор: Екатерина.

Ключевые слова: Далеки от суеверий ни приземления ни боли потеря папуля тезка своего деда

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