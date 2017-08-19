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Истории из жизни

Уж лучше быть одной

Добрый день, друзья! Так случилось, что на сайте за последний год была раз 5, да и то урывками. Вот зашла, прочитала новые истории, после прочтения истории «Зависть» села за написание своей. Рассказать, чем я все это время занималась? Ни за что не поверите! Порчу снимала! Но, обо всем по порядку…

Моя лучшая подруга, с которой дружили с садика, переехала жить на другой конец нашей необъятной Родины. Теперь мы созваниваемся раз в неделю, а то и реже. Я очень тяжело переживала нашу разлуку, некому выговориться, пожаловаться на мужа, ребенка и быт, не с кем посмеяться. А наши пятничные посиделки за рюмочкой вина! В общем, девушки меня поймут, что значит остаться без лучшей подружки, которая проверена годами. Есть, конечно, у меня просто хорошие знакомые, но это не то.

И вот, в один прекрасный день, слышу стук в калитку. На пороге девушка, увидела меня, сразу начала тараторить, представилась нашей новой соседкой, просит удлинитель. За несколько минут я выслушала и почти всю ее биографию, и про планы на будущее, и на чай она успела напроситься. Мне совершенно не хотелось ее впускать, но делать нечего, не выгонять же. За чаем мы познакомились, я пожаловалась на скуку и депрессию. Катя, назовем ее так, (настоящее имя не хочется писать) тут же предложила массу идей для совместного времяпровождения. И на рынок ей надо, и в салон красоты, и еще в уйму мест.

Так началась наша дружба. Каждое утро я провожала мужа на работу, дожидалась прихода Кати, и мы вдвоем куда-нибудь шли или ехали. Я очень с ней сблизилась, и уже просто не представляла своей жизни без нашей дружбы. Она спасла меня от одиночества! Катя была этакая девушка-зажигалка, не могла спокойно усидеть ни минуты. Мы с ней облазили все местные достопримечательности, съездили с детьми в горы, куда муж уже лет 5 обещал меня отвезти, да все времени не находил. Мы с Катей все делали вместе: на две семьи лепили пельмени, пекли пироги, торты и т.д. По очереди сделали ремонт у меня и у нее. Подружка постоянно дарила мне небольшие подарки. То красивый комнатный цветок, то косметику, то вязаные носки, то вазочку с конфетами.

Катя хвалила меня и постоянно делала комплименты. И красивая я, и вкус у меня хороший, и хозяйка я замечательная. И дом у нас шикарный, и ремонт, и машина. Иногда это смахивало на откровенную лесть, но мне было очень приятно, и я слушала, развесив уши…

Надо сказать, что мужу эта наша дружба не нравилась. Он начал говорить, что я очень изменилась, что семья мне стала не нужна, что мы с ним практически не видимся. Ворчал, что в нашем доме слишком много Кати, и что она сует нос во все наши дела. Это было правдой, новая подружка постоянно проводила время у нас, знала, где что лежит, могла открыть любой шкаф, посмотреть, что там лежит. Меня это и саму немного напрягало, но я молчала. И еще об одной вещи я умалчивала: мы с мужем храним деньги дома, он мне отдает, а я прячу в заначку. И почти половину этой заначки я отдала Кате. Я не собиралась этого делать, но она приходила раз за разом, жаловалась на трудный развод и дележ имущества, говорила, что им с ребенком жить не на что, и я лезла в тайник, как сомнамбула.

Однажды я посчитала деньги, и пришла в ужас. Если бы супруг узнал, сколько там, он бы явно не обрадовался. Мы и так стали часто ругаться, причем, большую часть по пустякам. Я плакалась Кате в жилетку, а она говорила, что мой муж меня недостоин. Подруга незаметно стала для меня непререкаемым авторитетом, как она скажет, так я и делаю. Меня все перестало интересовать, жила просто по инерции, домашними делами занималась, потому что надо. Умом понимала, что что–то идет не так, но ничего поделать не могла. А тут и болячек повылазил целый букет: сначала конъюктивитом тяжело переболела, потом все зубы разболелись так, что хоть на стену лезь. Волосы пучками лезли. Прыщи на лице появились, а у меня их даже в подростковом возрасте не было! Врачи только витамины выписывали, от которых толку мало. Катя маски мне всякие для волос и лица делала, но и это не помогало.

Тут Катя ненадолго уехала к своим родственникам, а ко мне приехала мама в гости. Когда она меня увидела, то просто заплакала, сказала, что я сама на себя не похожа. Она сразу подумала, что я в положении и беременность так тяжело протекает. В общем, сидим, общаемся с ней, она по сторонам смотрит и говорит, что ей некомфортно, будто за нами кто–то наблюдает. Потом у нее голова разболелась, она быстро домой собралась. Через несколько дней звонит, я ей про деньги и рассказала. Она пообещала что–нибудь придумать. На следующий день приезжают они вдвоем с подругой, сажают меня, в чем была, в машину и везут куда–то.

Приехали мы в соседний поселок. Привезли они меня к женщине- знахарке. Она позадавала мне вопросы, научила, что делать, отправила домой. Дома мы провели одну операцию: я соль на сковородку насыпала, начала мешать и слова читать, которые мне знахарка сказала. Через час где–то внезапно является Катя, хотя должна была приехать через несколько дней, не в настроении, начала уговаривать поехать с ней в магазин. Я сказала, что занята. Тут в нее будто бес вселился! Я ее такой никогда не видела! Она кричала, просила, плакала. Вышла мама, кое–как ее выпроводила. На следующий день мы опять поехали к этой женщине. Она рассказала, что Катя на меня порчу навела, наверное, подарками своими, чтоб держать меня на коротком поводке. Велела все подарки сжечь. Начала лечить меня: воду лила, свечи жгла, и так мне хорошо стало, так спокойно!!!

Приехав домой, я легла спать и проспала почти двое суток. За это время мама все нашла и сожгла, а муж ходил разбираться к Кате, пригрозил, что если та деньги не вернет, придушит. Ну, муж у меня человек слова, она деньги отдала и быстренько куда–то самоликвидировалась. Я видела ее после этого два раза, спросила просто, зачем она это сделала. Она ответила что–то типа: «Одним все, а другим ничего». И главное, никакого раскаяния в ее глазах я не увидела.

Сейчас я опять очень тяжело переживаю. Поверить не могу, как такое вообще могло произойти. Я ее чуть ли не сестрой считала, мы ведь ели почти с одной тарелки! Муж меня простил, у нас все хорошо. Зимой обещал свозить меня в горы.

История реальная, произошла совсем недавно. Написала, чтобы предостеречь всех: будьте осторожнее, мало ли, какой человек может находиться рядом. Может, это волк в овечьей шкуре.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:24
Вчера, 09:24 by СухарьПросмотров: 1 265Комментарии: 12
+24

Ключевые слова: Подруга порча знахарка мама муж проблемы семья здоровье авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 09:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (27|-1)
Публикаций: 24
Комментариев: 272
Вот сволочь эта Катя....ну и подруга,тварь болотная.Это же так надо из зависти так в доверие втереться и порчу ещё навести.Гнать её метлой,пока не свалится с обрыва в омут с головой. История интересная.Спасибо автору! Плюс+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
#2 написал: Snejnay
Вчера, 10:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (945|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 358
Просто плюс.
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#3 написал: Green Wind
Вчера, 10:25
+4
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 900
История действительно из жизни, такое сплошь и рядом. Хоть сюжет и не нов, но я люблю такой стиль изложения и простые жизненные сюжеты. Только я не совсем понял в итоге Катя переехала или осталась жить там же по соседству, но просто перестала появляться на глаза?

Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#4 написал: Talisha
Вчера, 10:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (936|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 098
Да, внимательнее надо быть к окружающим людям. А Катю не понимаю, сама ведь мать, отдача-то ребенку пойдет...
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#5 написал: Сухарь
Вчера, 11:48
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 56
Всем привет и спасибо за отзывы.

Цитата: Green Wind
История действительно из жизни, такое сплошь и рядом. Хоть сюжет и не нов, но я люблю такой стиль изложения и простые жизненные сюжеты. Только я не совсем понял в итоге Катя переехала или осталась жить там же по соседству, но просто перестала появляться на глаза?

Плюс.

Переехала, но дом сдает и приезжает иногда, как ни в чем не бывало
Зарегистрирован: 14.10.2015
#6 написал: Olga-Viculia
Вчера, 11:52
+9
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 265
"Уж лучше быть одной"-странный заголовок.Прочитав его,сразу складывается представление,что рассказ пойдет об одинокой женщине без семьи,детей или о сироте без родственников.В чем Ваше одиночество,автор?Радуйтесь,что еще так легко отделались,а ведь могло быть и хуже-могли попасть на развод с разделом имущества.Добрый совет-устройтесь на работу или займитесь чем -нибудь интересным-идите на курсы,поступайте в учебное заведение,осваивайте новую профессию..,это даст вам возможность не только расти интеллектуально,но и общаться с новыми интересными людьми.
Зарегистрирован: 22.03.2013
#7 написал: Tigger power
Вчера, 11:55
+1
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Репутация: (467|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 253
Спасибо за историю, плюс)
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#8 написал: Татушка
Вчера, 16:30
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
"Уж лучше быть одной"-странный заголовок.Прочитав его,сразу складывается представление,что рассказ пойдет об одинокой женщине без семьи,детей или о сироте без родственников.В чем Ваше одиночество,автор?Радуйтесь,что еще так легко отделались,а ведь могло быть и хуже-могли попасть на развод с разделом имущества.Добрый совет-устройтесь на работу или займитесь чем -нибудь интересным-идите на курсы,поступайте в учебное заведение,осваивайте новую профессию..,это даст вам возможность не только расти интеллектуально,но и общаться с новыми интересными людьми.[ Согласна с предыдущим оратором)))
Зарегистрирован: 16.07.2017
#9 написал: Долгопят
Вчера, 19:15
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 188
Ну Ё-Ё- МОЁ!!!!! Муж всю зарплату отдает, Вы ее прячете, а" едите из одной тарелки " с Катей!Хороший муж, деньги отбил у врага, простил, и в горы обещал.Любите его, он отличный!
А Вы не замечали, что Вам нужен " костыль" по жизни? Уши, в которые можно жаловаться на мужа и ребенка, перетирать , посещать, кататься?Одна подруга уехала, место заняла Катька -Костыль...Может, как то стихийно прекратить водить в дом посторонних женщин? Глядишь, и жизнь спокойнее станет, и в семье будет тишь да гладь? Представьте, что у мужа есть такой друг( назовем его Валера). И вот Валерик целый день у Вас дома ест, пьет, ходит в тубзик, заглядывает по шкафам...муж ездит с ним в горы, в магазины, в гаражи, отдает деньги из семейной заначки..
Не комильфо? Вот и я так думаю.У мужа еще стальные нервы. Сто раз повторяла" Домик поросенка должен быть крепостью"- не надо в святые святых водить , кормить привечать." очаг семьи" греет семью, а не прохожих подружек.
Не осуждаю, просто показываю альтернативную версию спокойствия и счастья.
Плюс и поцелуйте мужа в обе щёки.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#10 написал: Сухарь
Вчера, 20:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 56
Цитата: Olga-Viculia
"Уж лучше быть одной"-странный заголовок.Прочитав его,сразу складывается представление,что рассказ пойдет об одинокой женщине без семьи,детей или о сироте без родственников.В чем Ваше одиночество,автор?Радуйтесь,что еще так легко отделались,а ведь могло быть и хуже-могли попасть на развод с разделом имущества.Добрый совет-устройтесь на работу или займитесь чем -нибудь интересным-идите на курсы,поступайте в учебное заведение,осваивайте новую профессию..,это даст вам возможность не только расти интеллектуально,но и общаться с новыми интересными людьми.

В тот момент я была молодой мамой в декретном отпуске, муж на работе, сами понимаете, каково это: пеленки, горшки, мультики. У меня много хороших знакомых, но общение с ними в основном в соц.сетях и по праздникам. Лучшая подруга переехала. Обычно я долго привыкаю к людям, а тут всякую бдительность потеряла. Сейчас даже не могу слов подобрать, на что это было похоже, как сон какой-то наблюдала со стороны, а в голове кисель какой-то

Цитата: Долгопят
Ну Ё-Ё- МОЁ!!!!! Муж всю зарплату отдает, Вы ее прячете, а" едите из одной тарелки " с Катей!Хороший муж, деньги отбил у врага, простил, и в горы обещал.Любите его, он отличный!
А Вы не замечали, что Вам нужен " костыль" по жизни? Уши, в которые можно жаловаться на мужа и ребенка, перетирать , посещать, кататься?Одна подруга уехала, место заняла Катька -Костыль...Может, как то стихийно прекратить водить в дом посторонних женщин? Глядишь, и жизнь спокойнее станет, и в семье будет тишь да гладь? Представьте, что у мужа есть такой друг( назовем его Валера). И вот Валерик целый день у Вас дома ест, пьет, ходит в тубзик, заглядывает по шкафам...муж ездит с ним в горы, в магазины, в гаражи, отдает деньги из семейной заначки..
Не комильфо? Вот и я так думаю.У мужа еще стальные нервы. Сто раз повторяла" Домик поросенка должен быть крепостью"- не надо в святые святых водить , кормить привечать." очаг семьи" греет семью, а не прохожих подружек.
Не осуждаю, просто показываю альтернативную версию спокойствия и счастья.
Плюс и поцелуйте мужа в обе щёки.

Спасибо, Долгопят, за объективную критику! ogo У меня на тот момент не так много развлечений было, поэтому и ударилась в дружбу с новой соседкой. Про мужа как-то я не думала, да и они недолюбливали друг друга, Катя старалась с ним не встречаться. Вряд ли она хотела его приворожить. Да и знахарка ничего не сказала.
Зарегистрирован: 14.10.2015
#11 написал: Летяга
Вчера, 21:30
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Мне совершенно не хотелось ее впускать, но делать нечего, не выгонять же

Да, очень знакомая ситуация. Сколько же сволочей паразитирует на нашей вежливости!
Но то хорошо, что хорошо заканчивается.
А муж у Вас золотой, Долгопят права.
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#12 написал: Raffine
Сегодня, 00:38
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Комментариев: 6
Не, вот умеют же люди в доверие втереться, так ненавидя. Я с человеком, который подбешивает, даже поздороваться нормально не могу.
Плюс.
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