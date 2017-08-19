Уж лучше быть одной

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 09:24

Сухарь Просмотров: 1 265 Комментарии: 12 +24 Вчера, 09:24 by

Добрый день, друзья! Так случилось, что на сайте за последний год была раз 5, да и то урывками. Вот зашла, прочитала новые истории, после прочтения истории «Зависть» села за написание своей. Рассказать, чем я все это время занималась? Ни за что не поверите! Порчу снимала! Но, обо всем по порядку…Моя лучшая подруга, с которой дружили с садика, переехала жить на другой конец нашей необъятной Родины. Теперь мы созваниваемся раз в неделю, а то и реже. Я очень тяжело переживала нашу разлуку, некому выговориться, пожаловаться на мужа, ребенка и быт, не с кем посмеяться. А наши пятничные посиделки за рюмочкой вина! В общем, девушки меня поймут, что значит остаться без лучшей подружки, которая проверена годами. Есть, конечно, у меня просто хорошие знакомые, но это не то.И вот, в один прекрасный день, слышу стук в калитку. На пороге девушка, увидела меня, сразу начала тараторить, представилась нашей новой соседкой, просит удлинитель. За несколько минут я выслушала и почти всю ее биографию, и про планы на будущее, и на чай она успела напроситься. Мне совершенно не хотелось ее впускать, но делать нечего, не выгонять же. За чаем мы познакомились, я пожаловалась на скуку и депрессию. Катя, назовем ее так, (настоящее имя не хочется писать) тут же предложила массу идей для совместного времяпровождения. И на рынок ей надо, и в салон красоты, и еще в уйму мест.Так началась наша дружба. Каждое утро я провожала мужа на работу, дожидалась прихода Кати, и мы вдвоем куда-нибудь шли или ехали. Я очень с ней сблизилась, и уже просто не представляла своей жизни без нашей дружбы. Она спасла меня от одиночества! Катя была этакая девушка-зажигалка, не могла спокойно усидеть ни минуты. Мы с ней облазили все местные достопримечательности, съездили с детьми в горы, куда муж уже лет 5 обещал меня отвезти, да все времени не находил. Мы с Катей все делали вместе: на две семьи лепили пельмени, пекли пироги, торты и т.д. По очереди сделали ремонт у меня и у нее. Подружка постоянно дарила мне небольшие подарки. То красивый комнатный цветок, то косметику, то вязаные носки, то вазочку с конфетами.Катя хвалила меня и постоянно делала комплименты. И красивая я, и вкус у меня хороший, и хозяйка я замечательная. И дом у нас шикарный, и ремонт, и машина. Иногда это смахивало на откровенную лесть, но мне было очень приятно, и я слушала, развесив уши…Надо сказать, что мужу эта наша дружба не нравилась. Он начал говорить, что я очень изменилась, что семья мне стала не нужна, что мы с ним практически не видимся. Ворчал, что в нашем доме слишком много Кати, и что она сует нос во все наши дела. Это было правдой, новая подружка постоянно проводила время у нас, знала, где что лежит, могла открыть любой шкаф, посмотреть, что там лежит. Меня это и саму немного напрягало, но я молчала. И еще об одной вещи я умалчивала: мы с мужем храним деньги дома, он мне отдает, а я прячу в заначку. И почти половину этой заначки я отдала Кате. Я не собиралась этого делать, но она приходила раз за разом, жаловалась на трудный развод и дележ имущества, говорила, что им с ребенком жить не на что, и я лезла в тайник, как сомнамбула.Однажды я посчитала деньги, и пришла в ужас. Если бы супруг узнал, сколько там, он бы явно не обрадовался. Мы и так стали часто ругаться, причем, большую часть по пустякам. Я плакалась Кате в жилетку, а она говорила, что мой муж меня недостоин. Подруга незаметно стала для меня непререкаемым авторитетом, как она скажет, так я и делаю. Меня все перестало интересовать, жила просто по инерции, домашними делами занималась, потому что надо. Умом понимала, что что–то идет не так, но ничего поделать не могла. А тут и болячек повылазил целый букет: сначала конъюктивитом тяжело переболела, потом все зубы разболелись так, что хоть на стену лезь. Волосы пучками лезли. Прыщи на лице появились, а у меня их даже в подростковом возрасте не было! Врачи только витамины выписывали, от которых толку мало. Катя маски мне всякие для волос и лица делала, но и это не помогало.Тут Катя ненадолго уехала к своим родственникам, а ко мне приехала мама в гости. Когда она меня увидела, то просто заплакала, сказала, что я сама на себя не похожа. Она сразу подумала, что я в положении и беременность так тяжело протекает. В общем, сидим, общаемся с ней, она по сторонам смотрит и говорит, что ей некомфортно, будто за нами кто–то наблюдает. Потом у нее голова разболелась, она быстро домой собралась. Через несколько дней звонит, я ей про деньги и рассказала. Она пообещала что–нибудь придумать. На следующий день приезжают они вдвоем с подругой, сажают меня, в чем была, в машину и везут куда–то.Приехали мы в соседний поселок. Привезли они меня к женщине- знахарке. Она позадавала мне вопросы, научила, что делать, отправила домой. Дома мы провели одну операцию: я соль на сковородку насыпала, начала мешать и слова читать, которые мне знахарка сказала. Через час где–то внезапно является Катя, хотя должна была приехать через несколько дней, не в настроении, начала уговаривать поехать с ней в магазин. Я сказала, что занята. Тут в нее будто бес вселился! Я ее такой никогда не видела! Она кричала, просила, плакала. Вышла мама, кое–как ее выпроводила. На следующий день мы опять поехали к этой женщине. Она рассказала, что Катя на меня порчу навела, наверное, подарками своими, чтоб держать меня на коротком поводке. Велела все подарки сжечь. Начала лечить меня: воду лила, свечи жгла, и так мне хорошо стало, так спокойно!!!Приехав домой, я легла спать и проспала почти двое суток. За это время мама все нашла и сожгла, а муж ходил разбираться к Кате, пригрозил, что если та деньги не вернет, придушит. Ну, муж у меня человек слова, она деньги отдала и быстренько куда–то самоликвидировалась. Я видела ее после этого два раза, спросила просто, зачем она это сделала. Она ответила что–то типа: «Одним все, а другим ничего». И главное, никакого раскаяния в ее глазах я не увидела.Сейчас я опять очень тяжело переживаю. Поверить не могу, как такое вообще могло произойти. Я ее чуть ли не сестрой считала, мы ведь ели почти с одной тарелки! Муж меня простил, у нас все хорошо. Зимой обещал свозить меня в горы.История реальная, произошла совсем недавно. Написала, чтобы предостеречь всех: будьте осторожнее, мало ли, какой человек может находиться рядом. Может, это волк в овечьей шкуре.

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