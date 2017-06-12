Встреча с Лешим в лесу, 2014 г

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 08:24

Вариор Просмотров: 544 Комментарии: 12 +8 Сегодня, 04:13 by

Приветствую!Не являюсь тем, кто занимается высасыванием историй из пальца, как и не любитель рассказывать байки. В моей жизни предостаточно разных мистических историй. По мере желания, буду и дальше их писать здесь.Верить или не верить — ваше дело. Главное, что я очевидец и участник событий.В прошлом, 2014-м, году где-то в начале июня, ранним безоблачным теплым днем надумал я сходить за вениками, для антуража на веранде (замечательный запах с веников, и глаз радуют, подвешенные на веранде).Пошел в знакомую часть леса (порядка километра-двух по лесу).Бродил–бродил (около 2-х часов по лесу), но не смог найти подходящих березок и дубов. Решил вернуться назад.Но идти — то пролесками, то полянками, то полуболотами не хотелось, т.к. вымотался.Решил срезать дорогу процентов на 40 и пойти напрямки.Пройдя метров 700, должен был выйти к нашему поселку, так сказать, как минимум относительно лицезреть крыши домов, но увы…Пошел дальше. Минут через 10 я вышел на незнакомую мне полянку, озаренную солнцем, на которой гулял легкий ветерок. Голоса птиц переливались ручьями. Красиво.На полянке (хотите верьте, хотите — нет) росли рябина и шиповник. Давно хотел их посадить на участке, но руки не доходили купить. А тут — вот!))) Ну не подарок ли?Был я, конечно же, без лопаты… Подошел к рябине, осмотрел шиповник, выбрал себе. И давай — ну не рвать, а как-то мягко пытаться вытащить с земли. С рябиной всё прошло гладко, шиповник же отчаянно сопротивлялся… Исколол меня всего)))Мистика…Как только я выдернул с корнями шиповник, всё как будто замерло…Реально стемнело (будто поздний вечер наступил), стихли птицы… Стало не по себе. Взяв в охапку то, что надергал, двинул по прямой в сторону поселка, который, по моим подсчетам, должен был быть уже минут 10-15 как назад. Шел с чувством, буд-то кто-то мне дышит в спину (но до этого всё было спокойно!)… Перемахивая через очередной сухостой, увидел впереди себя огромный вал сушняка (человеку там 100% не пройти, не пролезть! Да и кабану…).И… Из ниоткуда поднялся сильный ветер впереди меня (В лесу! В глухом лесу, сильный ветер! И только впереди меня — со стороны валежного вала — и нигде более!). Я не из робкого десятка, но реально испугался в тот момент, когда тот самый вал из валежника затрещал, как будто его кто-то или что-то с нереальной силой поднимает и откидывает в сторону по пути ко мне.Вот тут я плюнул на то, что психикой и телом крепок (но трофеи не бросил). Рванул что было возможности в сторону поля, которое было позади, чуть левее меня, где-то в километре.Вырвавшись на поле и отбежав от леса метров на 50, я удивился… Был всё такой же безоблачный, безветренный, ясный день…И как только было дело я подумал, что всё закончилось, услышал плач… Да-да! Детский, громкий плач! В долбаном лесу! Из которого я еле ноги унес! Там по определению никого быть не могло! Там мне-то, взрослому, было еле пройти.Не стал я возвращаться в лес, чтобы проверить, что это.Этот самый плач сопровождал меня всё время пока я шел (с той же скоростью… Я по полю, а ЧТО-ТО следовало в лесу с моей же скоростью!) до поселка.Как только осталось до первых домов метров 100, плач резко стих…Видно, леший был опечален моим варварством…

Ключевые слова: Леший лес тишина странности

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