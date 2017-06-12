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Истории из жизни

Встреча с Лешим в лесу, 2014 г

Приветствую!

Не являюсь тем, кто занимается высасыванием историй из пальца, как и не любитель рассказывать байки. В моей жизни предостаточно разных мистических историй. По мере желания, буду и дальше их писать здесь.

Верить или не верить — ваше дело. Главное, что я очевидец и участник событий.

В прошлом, 2014-м, году где-то в начале июня, ранним безоблачным теплым днем надумал я сходить за вениками, для антуража на веранде (замечательный запах с веников, и глаз радуют, подвешенные на веранде).

Пошел в знакомую часть леса (порядка километра-двух по лесу).

Бродил–бродил (около 2-х часов по лесу), но не смог найти подходящих березок и дубов. Решил вернуться назад.

Но идти — то пролесками, то полянками, то полуболотами не хотелось, т.к. вымотался.
Решил срезать дорогу процентов на 40 и пойти напрямки.

Пройдя метров 700, должен был выйти к нашему поселку, так сказать, как минимум относительно лицезреть крыши домов, но увы…

Пошел дальше. Минут через 10 я вышел на незнакомую мне полянку, озаренную солнцем, на которой гулял легкий ветерок. Голоса птиц переливались ручьями. Красиво.
На полянке (хотите верьте, хотите — нет) росли рябина и шиповник. Давно хотел их посадить на участке, но руки не доходили купить. А тут — вот!))) Ну не подарок ли?
Был я, конечно же, без лопаты… Подошел к рябине, осмотрел шиповник, выбрал себе. И давай — ну не рвать, а как-то мягко пытаться вытащить с земли. С рябиной всё прошло гладко, шиповник же отчаянно сопротивлялся… Исколол меня всего)))

Мистика…
Как только я выдернул с корнями шиповник, всё как будто замерло…

Реально стемнело (будто поздний вечер наступил), стихли птицы… Стало не по себе. Взяв в охапку то, что надергал, двинул по прямой в сторону поселка, который, по моим подсчетам, должен был быть уже минут 10-15 как назад. Шел с чувством, буд-то кто-то мне дышит в спину (но до этого всё было спокойно!)… Перемахивая через очередной сухостой, увидел впереди себя огромный вал сушняка (человеку там 100% не пройти, не пролезть! Да и кабану…).

И… Из ниоткуда поднялся сильный ветер впереди меня (В лесу! В глухом лесу, сильный ветер! И только впереди меня — со стороны валежного вала — и нигде более!). Я не из робкого десятка, но реально испугался в тот момент, когда тот самый вал из валежника затрещал, как будто его кто-то или что-то с нереальной силой поднимает и откидывает в сторону по пути ко мне.

Вот тут я плюнул на то, что психикой и телом крепок (но трофеи не бросил). Рванул что было возможности в сторону поля, которое было позади, чуть левее меня, где-то в километре.

Вырвавшись на поле и отбежав от леса метров на 50, я удивился… Был всё такой же безоблачный, безветренный, ясный день…

И как только было дело я подумал, что всё закончилось, услышал плач… Да-да! Детский, громкий плач! В долбаном лесу! Из которого я еле ноги унес! Там по определению никого быть не могло! Там мне-то, взрослому, было еле пройти.
Не стал я возвращаться в лес, чтобы проверить, что это.

Этот самый плач сопровождал меня всё время пока я шел (с той же скоростью… Я по полю, а ЧТО-ТО следовало в лесу с моей же скоростью!) до поселка.

Как только осталось до первых домов метров 100, плач резко стих…
Видно, леший был опечален моим варварством…

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Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 08:24
Сегодня, 04:13 by ВариорПросмотров: 544Комментарии: 12
+8

Ключевые слова: Леший лес тишина странности

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Комментарии

#1 написал: Sausy_Jade
Сегодня, 05:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 34
Нуу... Варварством я это не назвала бы. Вы же не вырвали и не выкинули ради забавы. А наоборот, взяли к себе с целью пересадить, а следственно и ухаживать стали бы. Может капризный был леший просто :-)
Зарегистрирован: 12.06.2017
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 05:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 155
Правильно,валите всё на Лешего! Бедный Леший!Прикольная история,не хотел лес отпускать,ветер появился ни с того ни с сего,вой,плач.По настоящему жутко конечно,да ещё темень мгновенная.Рябинка и шиповник теперь будут хорошим напоминанием об этом случае.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
#3 написал: Trezviy
Сегодня, 05:10
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 857
Так вот ты какой,шиповник аленький!)))
Зарегистрирован: 27.06.2011
  
#4 написал: Энма
Сегодня, 07:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (564|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 5 039
А с каким праздником нас поздравляет источник?
Зарегистрирован: 7.11.2010
             
#5 написал: kapamelka2000
Сегодня, 08:23
0
Группа: Редакторы
Репутация: (434|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 124
Цитата: Энма
А с каким праздником нас поздравляет источник?

Судя по цитате «мирного неба!», с Днем ВДВ) Вообще Вы правы: надо удалить это «приветствие».
Зарегистрирован: 15.06.2014
  
#6 написал: Latifa2323
Сегодня, 08:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 23
Жутковато конечно
Вы посадили у себя дерево и кустарник?Нормально разместились на новом месте?
За историю плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#7 написал: Snejnay
Сегодня, 09:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (908|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 349
У меня вот какие мысли возникли при прочтении... Я понимаю что автора тут нет. Но все же... Одна ли рябина с шиповником росла на поляне? - Может кто был похоронен под этими деревьями в лесу? - под рябиной женщина. Под шиповником мужчина...
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#8 написал: Япона Мать
Сегодня, 09:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 80
Истории про лес будоражат мой организм с детства. Не хотелось бы вот так остаться в лесу с таким звуковым сопровождением. Жесть.
Зарегистрирован: 24.07.2016
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 10:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (453|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 244
Цитата: Trezviy
Так вот ты какой,шиповник аленький!)))

Ага, как сказка про аленький цветочек, любимый шиповник лешего видимо автор уволок из леса. Это как если бы соседка баба Дуся пришла к вам в гости и прихватила вашу любимую орхидею по пути домой, не обращая ни малейшего внимания на ваши протесты и призывы опомниться, и даже на ваш плач у двери))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#10 написал: Великий Инквизитор
Сегодня, 10:45
+2
Онлайн
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Репутация: (31|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 140
Сегодня большой православный праздник и с этим праздником автор и поздравил читателей! За историю плюс. Сам был свидетелем истории с лешим. Там конечно не было ни ветра ни плача,но лесной хозяин сам пришёл защищать свои владения,да и ещё и не сам. Компания которая в лесном массиве орудовала тогда еле ноги унесла! Кстати эта история тоже приключилась в 2014 году,но правда осенью.
Зарегистрирован: 14.01.2017
#11 написал: Lyubanya
Сегодня, 12:28
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Что то не верится, что леший, как беззащитное дитя стал бы плакать. Если уж ему так дороги эти кустики, не выпустил бы он героя рассказа из леса. Какая то другая нечисть пакостить начала. Версия Snejnay вполне имеет место быть. Раз уж плач ребенка был, может ребенок там был захоронен?
Зарегистрирован: 19.04.2017
#12 написал: Доктор Ник
Сегодня, 12:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 119
Как только я выдернул с корнями шиповник, всё как будто замерло…-сталкивался с таким...

Этот самый плач сопровождал меня всё время пока я шел (с той же скоростью… Я по полю, а ЧТО-ТО следовало в лесу с моей же скоростью!) до поселка.,Как только осталось до первых домов метров 100, плач резко стих… запросто мог быть бродячий кот.

Ни когда не стоит ни чего крушить,выдергивать ,выносить из лесу то,что можно купить на рынке;эти два кустики могли быть чем или кем угодно.Всегда ,когда находитесь в лесу обращайте внимание на все окружающее .Сплошь и рядом такие предметы как растения,камни,коряги,цветы ,растущие или находящиеся в нетипичном месте находятся там не с проста и могут иметь практическое и мистическое значение.

Цитата: Япона Мать
Истории про лес будоражат мой организм с детства. Не хотелось бы вот так остаться в лесу с таким звуковым сопровождением. Жесть.

Всегда когда идете в лес(на охоту в поход или за грибами) мысленно поздоровайтесь с Хозяином и попросите у него разрешения.Уходя-попрощайтесь и поблагодарите его.Так поступали наши предки.Уважайте и берегите лес и он вам ответит тем же.
Зарегистрирован: 10.07.2017
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