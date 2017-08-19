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Истории из жизни

Скучно там

Скучно там


Эта история произошла с моей бабушкой Машей, в конце 40-х годов прошлого столетия. Жила она в то время в глухом селе в Воронежской области, в доме своей матушки Прасковьи Федоровны. Вместе они воспитывали маленького Володю, моего отца.

Все шло своим чередом, как вдруг внезапно прабабушка заболела. По словам местного лекаря ей оставалось жить считанные дни. Дочь Мария ни на минуту не оставляла ее своей заботой, старательно ухаживала. И вот в один из дней бабушка покормила ее, задвинула белую занавеску над печкой, где та лежала и принялась подметать пол.

Неожиданно входная дверь со скрипом распахнулась и на пороге появился ее отец. Страх сковал бабушку по рукам и ногам, она мгновенно застыла, ведь он умер, когда ей едва исполнилось 15 лет.

Прадед огляделся и подошел к печке, отодвинул занавеску и заговорил:

– Ну что, Проша, я за тобой!

Прасковья Федоровна согласно кивнула. Прадед взял ее руку в свою:

– Только вот скучно там нам с тобой будет, возьмем с собой этого, – и он указал на бегающего рядом Володю.

Тут бабушка задрожала и упала перед ними ниц, стала слезно просить отставить сына с ней, обещала выполнить любое его другое желание. Ее отец строго взглянул на нее и нехотя промолвил:

– Хорошо, возьмем следующего, – после чего резко выпрямился и вышел, а Прасковья в тот же миг закрыла глаза и отошла в мир иной.

Прошло несколько лет, бабушка с моим дедом и с сыном Володей уехали в другую область. Жили они в ладу и достатке. Но последние слова отца тревожили душу бабули, они оставались неразгаданной тайной и источником постоянного страха.

Семейная трагедия случилась нежданно и обнажила неприглядный смысл мистической фразы. Бабушка родила дочь, которая вскоре заболела гемолитической желтухой и спасти ее жизнь не удалось. Она и была тем «следующим», которого «забрал» к себе прадед

Я абсолютно верю этой жуткой истории. Бабушка рассказывала ее несколько раз, с четкими подробностями, очень педантично, без лишних фантазий, как факт из биографии. А у меня «бежал» мороз по коже, когда она вспоминала, как упав перед прадедом на колени, коснулась его ног и ощутила леденящий холод его тела.

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 06:11
Сегодня, 06:11 by TiTaN_2017Просмотров: 408Комментарии: 4
+13

Ключевые слова: Глухое село бабушка умерший отец следующий смерть

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:41
0
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Комментариев: 134
Ужас,увидеть воочию призрака отца.Да тут не то что поседеешь,умрёшь сразу от страху.Леденящая душу история.Правдивая и страшная и мистическая сразу.+++
Зарегистрирован: 19.08.2017
#2 написал: Nadezhda9
Сегодня, 07:36
0
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Страшно увидеть умершего, да ещё желающего забрать ребёнка! +++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#3 написал: Юлия86
Сегодня, 09:01
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Вот всегда интересовало-зачем Им там дети?
Зарегистрирован: 21.06.2016
#4 написал: Madam Papillon
Сегодня, 09:40
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Комментариев: 78
У меня тоже бабушку звали Прасковья Федоровна))) Прям вспомнилось.
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Зарегистрирован: 5.10.2016
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