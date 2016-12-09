Везет на «энергетиков»

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:53

Причина: Стилистика автора сохранена

Helena888 Просмотров: 57 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:53 by

Меня в жизни постоянно окружают люди, мягко сказать, необычные. Случаев рассказать можно много, но я перечислю несколько особенно ярких и запоминающихся.Было мне тогда лет 13-14, лежала я в больнице. Рядом со мной в палате лежала девочка 6-ти лет с мамой. Ребенок постоянно болел, врачи не могли установить причину тяжелого состояния девочки. Какие только анализы и исследования они не проводили, все без толку. Причины недомоганий обнаружить так и не могли. Я еще тогда обратила внимание, что мать пытается держаться от своего ребенка подальше, меньше прикасаться к ней. Если ребенку становилось плохо, то мать чаще всего успокаивала ее словами, причем пересаживалась от нее подальше (с кровати на стул). Еще я заметила такую странность, что она всегда держала мобильный телефон выключенным и далеко от себя, не брала его с собой, ей никто не звонил, если что-то надо было, то звонила она сама и очень редко. У меня же (при длительном нахождении с ними в палате) начинала болеть голова, поэтому я старалась больше времени проводить вне палаты.Потом я стала замечать, что мать ребенка начинала по вечерам плакать и причитать, что это она во всем виновата, что это все ей в наказание, что все из-за нее...Как-то раз я решила спросить у нее, почему она так говорит, что такого могла сделать мать, что ребенок постоянно болеет? На что она мне ответила, что я еще маленькая, не пойму ее, да и не поверю. И вообще, мне лучше держаться от нее подальше, а то еще и мне плохо будет. Такой ответ удивил мня и еще больше озадачил. Я уже тогда чувствовала, что с этой женщиной что-то не так… Ну, не такая она, как все, что-то не то у нее с энергетикой. И я попросила у нее еще раз, чтобы она мне все рассказала. Ее дочь к этому моменту забрали на процедуры, у меня же их не было, и та согласилась мне все рассказать, пока ее ребенка не привели обратно. Она села напротив меня с очень грустным и задумчивым выражением лица, стала рассказывать о своей тяжелой и необычной судьбе (за давностью лет все точно не вспомню).Родилась она в деревне, ее мать умерла при родах, причем при очень загадочных обстоятельствах. Как потом ей рассказывал отец, сначала все думали, что ребенок родился мертвый (для этого были все причины, ребенок не дышал и не издавал ни звука), а вот с матерью было все в порядке, но внезапно открылось кровотечение и ее мать не смогли спасти. Как только мать умерла, раздался крик малышки, и все подумали, что просто не заметили, как ребенок дышит. Когда она взрослела, то стала за собой замечать странности, ей было достаточно разозлиться на человека, и ему становилось плохо, вся техника рядом с ней быстро выходила из строя, а близкие люди, которые долго находились рядом, часто болели. Чем старше она становилась, тем заметнее это было. Люди в деревне начинали шептаться, показывать на нее пальцем и стали говорить о том, что это она убила свою мать при родах, что она "зло"... Не выдержав, ее отец все продал, и они переехали жить в город. Как только они перебрались в город, жизнь их стала налаживаться. Отец ее снова женился. А ей как будто стало легче дышать в городе, ей нравилась эта суета, большое количество народа и техники. Она вроде была и у всех на виду, но ее никто не видел, не замечал - свобода.Потом она встретила первую любовь и вышла замуж. Вот только, чем дольше они вместе жили, тем хуже становилось мужу, да и забеременеть она никак не могла. Что они с мужем только не делали, по каким врачам они только не ходили и какие анализы не сдавали, все без толку. Врачи только руками разводили. Говорили, что патологий нет, все в порядке. Отчаявшись, она стала ходить по церквям и вымаливать у Бога ребенка. Через год она забеременела. Беременность проходила тяжело, постоянно была угроза выкидыша, но она все-таки выносила и родила дочь. Только вот дочь с самого рождения постоянно болеет и с каждым годом все становится хуже и хуже...Выслушав ее рассказ, мне показалось это все очень странным (я первый раз тогда столкнулась с «энергетиком»), но она продемонстрировала свои способности на сотовом телефоне. Включила свой полностью заряженный телефон и подержала его около пяти минут в руках, и телефон пропиликал, что он разряжен. Я тут же решила проверить это на своем телефоне, через пару минут и он был разряжен.Я тогда была в шоке, мне было очень жаль ее (это уж точно никак не назовешь даром), непонятно, по какой причине она такой родилась и теперь вот мучается.Вторая история произошла, когда мне было уже 16 лет, опять в больнице. Я к тому времени уже знала, кто такие энергетические вампиры, знала, как от них защититься, как распознать. И я знала, что они бывают разные.Так вот, лежу я в больнице, и к нам в отделение поступает мальчик, на год младше меня. Очень тихий, замкнутый в себе, он постоянно находился в палате и редко выходил. Видела его только во время еды в столовой. Я сразу поняла, кто он, вот только не поняла, почему он в больнице? Ведь если «энергетики» питаются чем-то, то они не болеют. Он тоже обратил на меня внимание, пристально смотрел.Вечером он подошел ко мне и с просил:- Ты знаешь, кто я?- Знаю, вот только скажи, что ты здесь делаешь?- Как и все нормальные люди, болею! - и ухмыльнулся. – Хочешь, я расскажу тебе свою историю и про то, как я здесь оказался?Я вздохнула, в голове промелькнула мысль: "И почему они все ко мне прилипают? Почему мне так везет на «энергетиков»? (до этого были еще случаи, когда я с ними сталкивалась, и не раз, но они банальны, поэтому я о них не рассказываю)".Но мне было любопытно, я согласилась.Мы договорились встретиться вечером, уже после отбоя, в столовой и там поговорить.Когда я пришла в столовую, он уже был там и сидел в полной темноте. Свет мы не включали, иначе привлекли бы внимание медперсонала и нас бы выгнали оттуда.Я села за стол напротив него и приготовилась слушать. Он сначала молча посидел немного, потом сказал:- Может, как нормальные люди, сначала познакомимся?Я пожала плечами:- Давай, заочно-то мы уже знакомы (в больнице слышишь, кого и как медперсонал зовет на процедуры или пить лекарство)!Мы познакомились, и он начал свой рассказ.Родился он очень слабым и недоношенным, врачи говорили, что он не выживет. По просьбе родителей врачи выписали его домой и, тем самым, сняли с себя ответственность.Дома ждала их бабушка, она знала, что он умирает, и была готова. Уже подъезжая к дому, ребенок умер. Как только горем убитые родители занесли тело ребенка домой, бабушка быстро забрала его у них и закрылась с ним в своей комнате. По словам его родителей (когда они ему рассказывали), пробыла она там с ним больше 4-х часов. Что она там делала, никто не знает, но из комнаты доносились странные звуки, то вспыхивал, то потухал свет. Потом дверь в комнату открылась, и из комнаты донесся плач ребенка. Родители кинулись в комнату, и перед ними предстала такая картина: на середине стола, в красной бархатной тряпке, в окружении свечей лежал их живой и здоровый ребенок, а бабушка лежала без чувств около стола, постаревшая на лет 20.Конечно, она никому ничего не объяснила, да и зачем, ведь родители были счастливы видеть свое чадо живым и здоровым, потому лишних вопросов не задавали. Только когда ребенок подрос, бабушка рассказала ему все и сказала, что теперь, чтобы выжить, он должен "подпитываться" энергией других, объяснила ему, как это делать. А она отдала около 20-ти лет своей жизни, чтобы его оживить, чтобы он какое-то время пожил нормальным ребенком. "За все нужно платить! И все имеет свою цену!" - сказала она ему. И добавила, что скоро ее не станет.Так и вышло, где-то через месяц она умерла. А он сначала так и жил, потихоньку подпитываясь чужой энергией, но потом, становясь старше, он начал понимать, что так жить нельзя. Он хотел жить обычной жизнью, как все нормальные люди, найти себе девушку, может быть, в дальнейшем завести семью. А тут какая нормальная жизнь, если ты живешь за счет других? И вообще, по сути, жить-то и не должен. Поэтому он решил не забирать у других энергию, а прожить столько, сколько проживет.- Вот, полгода такой голодовки - и я в больнице. Органы плохо стали функционировать, - сказал он как-то жизнерадостно. - Зато теперь знаю, что такое болеть. В последнее время все чаще и чаще стал простужаться!На этом его рассказ закончился, а я сидела и молчала. Переваривала все то, что услышала. И не верила, что такое вообще возможно! Я знала, что «энергетиками» не только рождаются, но и могут стать люди без собственной или со слабой энергией, которая сама не восполняется, поэтому они ее воруют у других (и не важно, люди это, животные или техника), но чтобы насильно обречь внука на такую жизнь, да еще и таким методом! Кем же была его бабушка и какими знаниями она обладала, что смогла не только оживить ребенка, но еще и дать "жизненный заряд" больше, чем на десять лет?!

Ключевые слова: Энергетические вампиры жизнь энергия больница авторская история

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