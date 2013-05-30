Жестокое наказание за детскую глупость

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:40

Причина: Абзацы по магической работе и просьбы обряда были вырезаны. Для этого есть специальный топик на форуме

Ivan_dmitrich Просмотров: 736 Комментарии: 6 +4 Сегодня, 17:40 by

Всем привет. Хочу поделиться с вами своей историей из жизни. В правдивость этой истории кто-то может не верить, однако те, кто сталкивался с подобным, пожалуй, меня поймут.Большинство людей всегда интересовалось потусторонним, многим всегда было интересно "посмотреть на мистику", увидеть что-нибудь мистическое. Из такого интереса увидеть что-то эдакое и идут попытки вызвать призраков, погадать, сходить в аномальную зону. Человеческий страх и одновременно интерес к неизвестному всегда был велик. Тем не менее, практически каждый из нас слышал историю про каких-нибудь знакомых, которые пытались вызывать призраков или гадать, и заканчивались такие истории, как правило, чем-то плохим. Собственно, моя история похожа на такие своей сутью. Я получил наказание от баловства с мистикой, и хочу рассказать вам эту историю, чтобы вы знали, к чему это может привести, и почему с потусторонними силами шутить нельзя.Началось все весной 2007 года. Мне было одиннадцать лет (сейчас мне двадцать два). Я с детства болею астмой, и поэтому в поликлинике врачи выписали мне на несколько недель поездку в санаторий в городе Ессентуки. Причем предлагали несколько вариантов, кажется, был вариант поехать куда-то в Подмосковье. И уж не знаю я, почему, то ли это интуиция, то ли просто так получилось, но ехать в этот санаторий мне не хотелось чего-то.Это была типичная поездка с мамой, гостиница, бассейн и разные процедуры по желанию, возможность посмотреть Кавказ, на котором я до этого не был, но мне не хотелось ехать и все. Были какие-то неприятные мысли, как о походе в школу. В общем, душа не лежала. Во-первых, это было не вовремя, поездка была выбрана практически внезапно, а у меня были свои планы. А во-вторых, не было желания осваивать какой-то новый регион, Кавказ, смотреть горы - мне тогда было это неинтересно. Но что было поделать, мы с мамой поехали, так как мои капризы никого особо не интересовали. Я даже не знал, как я вляпаюсь, попав на Кавказ.Дело было в самом конце апреля и начале мая. Приехали в санаторий, расположились. Нам выделили типичный номер, наподобие гостиничного - прихожая, справа от неё ванна и туалет, затем идет типичная комната с двумя кроватями и телевизором на тумбочке. Типичный для гостиницы интерьер. Естественно, сидеть все время в гостинице нам не хотелось, а на первом этаже были предложения разных экскурсий от этого санатория. Каждый день мы ездили куда-либо, как правило, в горы, либо в другие города Кавказа. Я побывал на Эльбрусе и на Домбаи. Хотя, ввиду того, что ехать мне изначально не хотелось, экскурсии мне были неинтересны, потому что я тогда не понимал всей этой красоты природы и того, что впечатляет взрослых.Одна из экскурсий, на которой нам предстояло побывать, была по святым для православия местам. В неё входило посещение нескольких храмов, нескольких монастырей и тому подобного. Частью экскурсии была поездка в Поселок Архыз и посещение Архызского городища - поселения древних Аланов. Располагается это поселение около поселка Нижний Архыз, в составе старинных построек находится идол, языческие узоры, выложенные камнями, скорее всего, созданные для каких-то обрядов, и три древних храма, схожих по архитектуре с византийскими и армянскими. Храмы называются Зеленчукскими. Являются одним из популярных памятников архитектуры на Кавказе.Когда мы осматривали эти места, экскурсовод рассказал нам о том, что, фотографируя купола этих храмов, на фотографиях проявляются белые шары. Зайдя в один из этих храмов, самый большой, экскурсовод предложил сфотографировать купол, чтобы увидеть потом шары, а также рассказывал еще про то, что на этом месте какая-то особая энергетика. Несмотря на то, что храмы являются христианскими, расположение рядом языческих узоров, выложенных камнями и идола, дает особую энергетику этому месту, место является энергетически непростым.Затем он предложил нам помолчать и послушать, так как в храме можно услышать что-то потустороннее, голоса или пение, если прислушаться. Когда все замолчали, я начал прислушиваться, однако не услышал ничего потустороннего, никаких голосов или звуков. Помолчав и не слыша проявлений мистики, я сам начал мысленно звать мистику, я думал, как бы в формате желания, что вот бы эта мистика, если она существует, показала себя мне.После того, как все помолчали, экскурсовод начал рассказывать нам про архитектуру храма и особенность усиления звуков. В одной из колонн храма, слева от входа и ближе к куполу, было отверстие, созданное для того, чтобы молитвы были слышны более громко. Экскурсовод показал, зачитав "Господу Богу помолимся", как работает это усиляющее звук приспособление. Нужно читать молитвы прямо перед этой колонной, в которой сделано такое приспособление. После этого я тоже подбежал к этой колонне и начал в шутку кричать в неё и читать молитвы как бы в шутку, показным басистым голосом, изображая стереотипного священника. Я считал, что смешно баловаться в этом месте, не понимая, что место мистическое, к тому же рядом захоронения древних монахов или священнослужителей.Выйдя из храма и уже садясь в наш экскурсионный микроавтобус, начался дождь. Сейчас, анализируя все это, я считаю, что дождь являлся тогда предвестником несчастий или знаком гнева потусторонних сил. Когда мы ехали обратно в гостиницу, по дороге домой уже шел бешеный ливень. А затем было первое проявление мистики.Приехав в гостиницу и включив телевизор, мы с мамой внезапно наткнулись на передачу про потустороннее, где говорилось про такой же случай фотографирования шаров, на которых, если присмотреться, можно увидеть человеческие лица. Также в этой передаче говорилось, что эти шары являются человеческими душами. Посмотрев передачу, мы с мамой легли спать. Если смотреть на наш номер из входа, то мама спала на кровати слева, перед которой на тумбочке стоял телевизор, а я на кровати справа. Кровати были лицом к окну.Я просыпаюсь среди ночи в состоянии полусна, причем я до сих пор не знаю, это была реальность или просто такой правдивый сон. Поворачиваю голову влево, в сторону маминой кровати. Мама, видимо, тоже проснулась среди ночи и сказала: "Сейчас, я в туалет схожу". Мама встает с кровати, включает свет в туалете, который находится в прихожей. Мой взгляд был тогда повернут в сторону туалета, оттуда исходил свет от включенной лампы.Неожиданно я слышу голос, как в фильмах ужасов, мрачный шепот: "Руки, ноги и глаза...". Я поворачиваю взгляд в сторону окна и вижу за окном черный силуэт, который был с поднятой правой рукой. Силуэт, похожий на тень, но светился не то черным, не то белым одновременно, похожий на какой-то свет. Я хочу дернуться, но тело не поддается. Я кричу "мама", но получается у меня только звук "м", при этом даже рот не может открыться. Я смотрю на призрака и думаю: "Ну, все, сейчас он мне что-то сделает", и отключаюсь, а затем внезапно просыпаюсь в ужасе.Мама не спит на кровати. Когда я проснулся, она спросила меня, что случилось. Я сказал, что мне приснился кошмар. Спустя несколько лет я узнал, что есть мультфильм с подобным названием "Крылья, ноги и хвосты", но это уже никак не относится к моей истории. Также выяснить у моей мамы, выходила ли она той ночью в туалет или мне это приснилось, у меня не получилось, так как она это забыла.После этого мы отдыхали в санатории еще около недели, и началась череда несчастий, которая идет до сих пор. Через несколько дней мы попали в аварию, когда ехали с экскурсии на автобусе. Никто не пострадал, но неприятно.Приехав домой, все было в принципе в порядке. Никаких странностей сначала - первые пару-тройку месяцев - я не замечал. Затем я почувствовал странное ощущение в груди, похожее на радость или ликование, когда тебя распирает от радости. Но это чувство было не всегда от радости, а зачастую на ровном месте.Зимой 2007 года мама с отцом чуть не поругались до развода. Я начал тоже постоянно конфликтовать с родителями, но все было еще более-менее хорошо. Мистические события и беды начинались постепенно. Весна 2008 года прошла более-менее хорошо, но вот когда пошло лето... Во-первых, на меня посыпались проблемные ситуации, практически на ровном месте, из-за мелочей мы начали ругаться с родителями или близкими. Во-вторых, на меня стали сыпаться мелкие проблемы, причем постоянно. А потом, в июле 2008 года я потерял свой золотой нательный крест. Я никогда не был сильно набожным, но крест этот был моим любимым, как вещь, которая побывала со мной везде. Обыскав все и нигде его не найдя, я успокоился.Затем, уже через несколько дней, произошло событие, считающиеся мной до сих пор черным днем календаря. 29 июля. В этот день умер мой дедушка, а у отца обнаружили опухоль, после чего он перенес операцию и лежал больным еще год с лишним. Я понял тогда, в тот же день, 29 июля, что жить, как прежде, не получится, что нужно копить на операцию отцу.Мы жили в сплошном негативе, и, помимо болезни отца, в нашей семье были постоянные ссоры на пустом месте. Мама и сестра, иногда как будто одурманенные, на ровном месте начинали скандал из-за любой мелочи. И дело не только в болезни отца, скорее даже, наоборот. Пытаясь расслабиться, чтобы не думать тогда о плохом, мы шли, например, на полдня погулять, и к тому же мы верили в то, что отец выздоровеет. Однако в такие моменты внезапно кто-то начинал плохую тему, нечаянно, даже не связанную с отцом, и настроение портилось, и так происходило практически всегда. Негативная энергетика тогда была практически постоянно, плюс периодически сыпались разные мелкие трудности.Весной 2009 года стало немного лучше, но опять появилось это странное чувство псевдоликования в груди. Поехав летом в другой город, я встретил самую несчастную любовь своей жизни, по которой затем страдал. Зимой умер отец, а у меня, помимо этого, еще и душевные муки по любви не отпускали. Это просто читать текст легко, а в реальности душевная и моральная боль была просто ужасной, когда болел отец, то было ощущение, что и я болею. Мир был поганым, в серых тонах, как при болезни. Меня тогда просто выворачивало, я от отчаяния превращался в овоща. Я подумал, что раз отец умер, то теперь мои беды закончились. Но нет.Весной 2010 года опять было чувство в груди, а осенью еще одна несчастная любовь. Не принимая во внимание то, что в подростковом возрасте любовь воспринимается серьезно, был один момент, который повлиял негативно на меня. Бабушка по отцу и мама не ладили и решили разъезжаться, что опять же стало для меня проблемой. Мама и сестра переехали, я решил остаться. Из-за этого квартирные разборки не утихали. Череда негативных событий никак не хотела отставать от нашей семьи. Помимо резких негативных событий, с каждым годом начала уменьшаться моя жизненная энергия - с каждым годом у меня было все меньше сил и желания что-либо делать, постоянные депрессивные состояния или просто состояния поганости на ровном месте, когда ничего не хочется, при этом до событий на Кавказе никогда у нас в семье не было бед, были мелкие ссоры или скандалы, но не более. А после той поездки череда бед посыпалась как по будильнику.Помимо этого, с каждым годом мне стало являться все больше мистических знаков. Были они нескольких видов. Первый - это когда ты что-нибудь делаешь, и тут в голове появляется четкая мысль, наподобие интуиции: "Это плохо кончится".Даже если все сделано идеально, внезапно со стороны появляется какая-то проблема. Всегда проблемы появляются со стороны, а мысль приходит сама по себе, как будто ты неосознанно делаешь вывод. Доходит до банального - пошел в магазин, мысль о том, что это плохо кончится, и в этот раз возникает какая-либо проблема на улице: или магазин закрыли, или поругался с кем-нибудь, или столкнулся с чем-то неприятным, причем без такой интуиции все нормально.Я бы подумал, что это самовнушение, если бы проблемы были изнутри, а не извне.Второй вариант - это "ирония судьбы". Какое-либо событие судьба обставляет так, что это похоже на сарказм, но только циничный, причем мистические явления в моей жизни почти всегда плохие. В такие моменты, впутавшись в какое-либо событие, я ощущаю себя актером комедии, в которой, непонятно каким образом, получается маразм, события разворачиваются по странной и иногда нелогичной схеме - часты "подарки" судьбы, в плохом смысле слова. Именно это те случаи, когда говоришь сам себе: "Как в такую историю можно было попасть?".Третье - моменты негатива. Это накатывает череда событий, причем не одно событие проблемно, а целиком. Встал, внезапно ни с того ни с сего поругался с кем-то, хотя ничто не предвещало, затем опоздал на автобус, затем вроде бы полегчало, и внезапно ни с того ни с сего полезли плохие мысли либо стало плохо. То есть, плохие события идут очередью. Ничего из того, что я описал до моего случая с мистикой, не случалось, жизнь была логичной, не без бед, не без абсурдов, но без таких внезапных подброшенных проблем.Я пытался обращаться к нескольким магам, но они оказались шарлатанами и просили деньги, делали какие-нибудь как бы магические обряды, но ничто не помогло сделать мою жизнь прежней.В сентябре 2016 года я набрался смелости, решил - будь что будет и, сказав родным, что еду на три дня к другу, поехал на Кавказ, в Архызское городище.Остановился в отеле станицы Зеленчукская (рядом с городищем). Таксист, который вез меня до городища, сказал, что раньше работал около этого места, и энергетика там какая-то страшная. Приехали к храмам, я подошел к одному из них. Зашел, попросил прощения, причем осознанно, каясь в том, что, будучи ребенком, шутил. Я говорил про себя о том, что понял, что нельзя шутить с потусторонними силами, что сполна расплатился за свою глупость. Затем я зашел во второй храм, тот самый, в котором был в первый раз. Также попросил прощения. В третьем храме я не был ни во время первой поездки, ни во время второй. Он отреставрирован по-современному и ко мне не относится, так как я там не был.После того, как я попросил прощения, мы с таксистом сели в машину и поехали. Неожиданно к дороге выскочила черная кошка, но дорогу переходить не стала, а отскочила на обочину. Не знаю, был ли это знак или нет. Я приехал в номер в отеле, и тут у меня, опять же по мистической интуиции, возникла мысль о том, что по телевизору мистика, как и в первый раз, мне подаст знак, как раньше рассказала про шары. Я включил телевизор, по телевизору шла передача на подобии "Пусть говорят". Были разборки какой-то семьи, где муж пьет или бросил семью, и так далее И первая фраза во включенном телевизоре в этой программе была: "Ну и что нам, вот так взять сейчас и просто простить его, что ли?". Вот тогда я обалдел.Приехав домой, ничего не изменилось, и мистика до сих пор преследует меня и подкидывает мне беды. Ни одного года не было, начиная с 2008, чтобы я жил без какой-либо глобальной жизненной проблемы, причем проблемы не всегда мои, часто они на всю нашу семью.В 2016 году появился еще такой вид проблем, что я просыпаюсь утром и неожиданно сил нет, еле волочусь. Энергию как будто выкачивают. Еще такое бывает днем, вдруг мне становится плохо - или на душе, или телом. Возникает слабость, в глазах мутит, состояние, схожее с похмельем, но без причин, и со здоровьем тоже все нормально.Помимо поездки второй раз на Кавказ, я пытался просить прощение, обращаясь к этим силам как в молитве, то есть прямо обращаясь к тому, что мне вредит. Но после таких обращений зачастую в тот же день становилось плохо, либо сыпались очень сильные беды.В целом, до этих всех событий я интересовался мистикой, любил читать страшилки и смотреть передачи про мистику. И теперь я думаю, исходя из моих знаний о потустороннем, что, скорее всего, в меня вселилась какая-то астральная сущность, которая делает все только с одной целью - доводить меня, чтобы питаться моей жизненной энергией. Почти все мистические события в моей жизни направлены на то, чтобы разозлить, доставить мне боль или унизить меня. Как будто эта мистическая сущность делает все для того, чтобы мне было неприятно жить, чтобы меня преследовал негатив.Сайт читаю давно, прочел множество историй, в потусторонние силы верю, опираясь на свой печальный опыт. Если среди читателей есть люди, имеющие опыт магии или колдовства, либо знающие таких магов, очень прошу помочь, потому что такая жизнь меня довела до полной безысходности. Очень хотел бы найти экстрасенса или мага, который мог бы помочь мне освободиться от этого проклятья. Желательно магу быть защищенным, поскольку эта мистика умеет внезапно настраивать людей против меня, были случаи, когда маги брались помочь, а потом внезапно ругались и не контактировали со мной.При этом никаких ссор с ними не было, ничего плохого я им не говорил, они просто меняли отношение ко мне на негативное или просто переставали общаться.

Ключевые слова: Мистика мистические существа мистический случай наказание аномальное место интуиция предвестие храм шалость авторская история

Другие, подобные истории: