Домовенок

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 23:07

Причина: Стилистика автора сохранена

lyubov Просмотров: 121 Комментарии: 2 +1 Вчера, 23:07 by

Закончились уроки, и мы с сестрой вышли из школы и направились идти домой, но проходя мимо дома крестной младшего брата, решили зайти в гости. Мы пили чай и разговаривали на разные темы и не заметили, как за окном стало совсем темно. Тетя Люба предложила остаться у нее, мы с сестрой были не против. Она позвонила папе и мы остались. Тетя Люба уложила нас на одну кровать вместе с сестрой, пожелав приятных снов, потушила свет, ушла к себе в спальню.Я только стала проваливаться в сон, как почувствовала на своей ноге маленькую детскую ладонь, приоткрыв глаза, я обомлела - около кровати стоял милый светловолосый мальчик, на нем была клетчатая рубашка и джинсовый комбинезон, я не могла шелохнуться, а он все ближе и ближе подходил ко мне, ведя своей рукой по моей ноге, рука поднималась выше и мне становилось все страшнее, зажмурив глаза, я очень молила, чтобы все прекратилось. Потихоньку скованность тела прошла, я открыла глаза - его там уже не было, но страх не отпускал. Я не могла встать с кровати и разбудила сестру, она включила свет и стала расспрашивать, а я не могла ничего ей сказать, просто мне нужно было перевести дух и понять: может, это мне все приснилось?Как только начала рассказывать в комнату зашла тетя Люба. Ну я им и рассказала, почему я всех разбудила. Тетя Люба встала и молча ушла, потом снова вернулась, села рядом со мной, взяла меня за руку и сказала: "Это к тебе приходил мой домовой, он хочет предупредить тебя о том, чтоб ты не общалась с мальчиками". Сказала это и вышла. Мы с сестрой уже не могли уснуть до утра. Прошло года два, и я совсем забыла об этом случае, пока не случилось вот что:Познакомилась я с парнем, и у нас так все быстро завертелось, что не успела я опомниться как забеременела, и дело шло к свадьбе. И вот, когда наши родители планировали нашу дальнейшую жизнь, зашла и заявила, что свадьбы не будет, и я делаю аборт. Что тут началось... страсти кипели, но я отстояла свое и уехала в больницу. После операции мне сказали, что был разрыв плода, и если бы не обратилась в больницу, то было бы заражение крови и летальный исход. А я ведь стояла на учете в женской консультации и все анализы по словам врача были замечательные. И вот тогда я вспомнила, о чем предупреждал меня домовой тети Любы.

Ключевые слова: Домовой предупреждение операция авторская история

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