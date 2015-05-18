Хор в лесу

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:40

Причина: Убрала лишний абзац.

Дедмороз Просмотров: 195 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 07:40 by

Со мной что-то подобное приключилось, было мне тогда лет 20.Приехал после сдачи сессии в деревню к бабушке погостить (как, собственно, всегда и делал). Деревня наша находится в Вологодской области, каждое лето там отдыхал, да и теперь чуть ли не каждые выходные туда катаюсь, пока лето на дворе. Места, надо сказать, там чудесные: лес, речка, поле. У нас очень большая компания была, приезжали туда с разных городов на лето, дружили с детства. Кроме леса и помощи по огороду и хозяйству, особо заниматься было, ясное дело, нечем, поэтому каждый вечер все собирались на мысу (очень такое живописное место у нас, огибаемое рекой в лесу), жгли костер, пили водку, закусывали огурцами (чаще спертыми в соседнем огороде), щупали девчонок, куда без этого.Касательно водки: так как это были студенческие годы, и, по большому счету, все испытывали финансовые затруднения, а "тусовка" была большая и прийти с половиной литра на 25-30 человек, что слону дробина, научились обрубать хвосты, то есть разбивались на маленькие группы и бухали, кто где, ну а потом уже все к костру подтягивались и там продолжали. Это, конечно, не значило, что поголовно все пили, не просыхая, каждый день, во всяком случае никто белой горячкой не страдал.Да, надо сказать, что в этой деревне был женский психоневрологический интернат, попросту дурдом. Не буйных жителей этого заведения выпускали в свет, и они слонялись по деревне, помогая населению в решении каждодневных задач за еду или деньги до отбоя, который происходил в 10 вечера. В общем, весело было: они наполняли своим присутствием скучное существование деревни, так как когда вся молодежь разъезжалась по городам, деревня пустела, и встретить человека на улице можно было не чаще, чем раз в два дня.И вот в один из августовских вечеров я припозднился, обычно встречи начинались у нас около 10 вечера, как раз, когда дурдом шел на покой, выходили мы на смену им. Договорился я с еще несколькими товарищами о месте дислокации на вечер для распития спиртного напитка, и благополучно проспал этот момент и из дома вышел на два часа позже намеченного времени. Договорились мы как раз на гороховом поле ближе к лесу. Конечно надежды уже не было, что я поучаствую в распитии напитка, но товарищей найти было надо. В общем, отправился я на поиски.И тут что-то невероятное началось твориться. В августе ночи становятся темными и холодными, хорошо видны звезды и периодический звездопад. Иду, любуюсь красотой, и вдруг на небе появляется светящийся квадрат размером с луну и резко схлопывается, исчезая. Это так молниеносно было, что я не поверил глазам, списав это на отсвет от спутника (бывает такое, когда свет от солнца на него попадает, он ярко вспыхивает, видел это неоднократно), но тем не менее стало как-то не особо комфортно: ночь, тишина, изредка где-то тявкает собака, в деревне из молодежи никого нет, все на мысу, а мне идти в противоположную сторону ,в лес на гороховое поле, искать своих несостоявшихся собутыльников, а тут какие-то метаморфозы на небе.В результате пошел на условленное место, а место это от деревни километра за два находится. На месте, кроме пустой бутылки "паленки", я никого не обнаружил, стал прислушиваться к звукам, может быть, мои товарищи где-то рядом, но тишина. Ну, думаю, сейчас гороха наберу и пойду ко всем, злой и трезвый. И тут слышу со стороны леса, где действительно глухой лес на десятки километров, раздается хоровое пение, но не как в церкви, а тянут одну ноту низкий мужской и высокий женский голос, не меняя тональность, протяжно так и жутко. Мощные голоса, вряд ли туда кто-то из деревенских пошел репетировать, на ночь глядя, ради хорошей акустики.Бежал я долго... Остановился только в деревне, прислушался, это "пение" продолжалось, но, к моей радости, не преследовало меня, а оставалось там же в лесу на своем месте. Искать в этот вечер я никого уже не стал, желания совсем не осталось. Закрыв дом на всевозможные крючки и засовы, стал готовиться ко сну (вернее, стал ждать рассвета и первых петухов).А ночевал я не в доме, а в чулане, оборудованном для моего пребывания летом, чтобы не беспокоить бабушку, когда я возвращался домой с гулянок под утро. В чулане было очень маленькое окошко, вместо стекла стояла сетка для того, чтобы комары не залетели и хотя бы какая-то вентиляция была, соответственно, и слышимость была хорошая с улицы. Лежу, жду рассвет, страшно после услышанного, на улице сверчки чирикают. И тут слышу шуршание по траве, как будто кто-то делает шаг, потом замирает, прислушивается, еще шаг, опять замирает. Близко это что-то подошло к моему окошку... Я и дышать-то от страха перестал, боялся пошевелиться... Это что-то какое-то время постояло и так же медленно удалилось. До рассвета спать я уже не ложился.

Ключевые слова: Хор дурдом лес страх ужас авторская история

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