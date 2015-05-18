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Истории из жизни

Хор в лесу

Со мной что-то подобное приключилось, было мне тогда лет 20.

Приехал после сдачи сессии в деревню к бабушке погостить (как, собственно, всегда и делал). Деревня наша находится в Вологодской области, каждое лето там отдыхал, да и теперь чуть ли не каждые выходные туда катаюсь, пока лето на дворе. Места, надо сказать, там чудесные: лес, речка, поле. У нас очень большая компания была, приезжали туда с разных городов на лето, дружили с детства. Кроме леса и помощи по огороду и хозяйству, особо заниматься было, ясное дело, нечем, поэтому каждый вечер все собирались на мысу (очень такое живописное место у нас, огибаемое рекой в лесу), жгли костер, пили водку, закусывали огурцами (чаще спертыми в соседнем огороде), щупали девчонок, куда без этого.

Касательно водки: так как это были студенческие годы, и, по большому счету, все испытывали финансовые затруднения, а "тусовка" была большая и прийти с половиной литра на 25-30 человек, что слону дробина, научились обрубать хвосты, то есть разбивались на маленькие группы и бухали, кто где, ну а потом уже все к костру подтягивались и там продолжали. Это, конечно, не значило, что поголовно все пили, не просыхая, каждый день, во всяком случае никто белой горячкой не страдал.

Да, надо сказать, что в этой деревне был женский психоневрологический интернат, попросту дурдом. Не буйных жителей этого заведения выпускали в свет, и они слонялись по деревне, помогая населению в решении каждодневных задач за еду или деньги до отбоя, который происходил в 10 вечера. В общем, весело было: они наполняли своим присутствием скучное существование деревни, так как когда вся молодежь разъезжалась по городам, деревня пустела, и встретить человека на улице можно было не чаще, чем раз в два дня.

И вот в один из августовских вечеров я припозднился, обычно встречи начинались у нас около 10 вечера, как раз, когда дурдом шел на покой, выходили мы на смену им. Договорился я с еще несколькими товарищами о месте дислокации на вечер для распития спиртного напитка, и благополучно проспал этот момент и из дома вышел на два часа позже намеченного времени. Договорились мы как раз на гороховом поле ближе к лесу. Конечно надежды уже не было, что я поучаствую в распитии напитка, но товарищей найти было надо. В общем, отправился я на поиски.

И тут что-то невероятное началось твориться. В августе ночи становятся темными и холодными, хорошо видны звезды и периодический звездопад. Иду, любуюсь красотой, и вдруг на небе появляется светящийся квадрат размером с луну и резко схлопывается, исчезая. Это так молниеносно было, что я не поверил глазам, списав это на отсвет от спутника (бывает такое, когда свет от солнца на него попадает, он ярко вспыхивает, видел это неоднократно), но тем не менее стало как-то не особо комфортно: ночь, тишина, изредка где-то тявкает собака, в деревне из молодежи никого нет, все на мысу, а мне идти в противоположную сторону ,в лес на гороховое поле, искать своих несостоявшихся собутыльников, а тут какие-то метаморфозы на небе.

В результате пошел на условленное место, а место это от деревни километра за два находится. На месте, кроме пустой бутылки "паленки", я никого не обнаружил, стал прислушиваться к звукам, может быть, мои товарищи где-то рядом, но тишина. Ну, думаю, сейчас гороха наберу и пойду ко всем, злой и трезвый. И тут слышу со стороны леса, где действительно глухой лес на десятки километров, раздается хоровое пение, но не как в церкви, а тянут одну ноту низкий мужской и высокий женский голос, не меняя тональность, протяжно так и жутко. Мощные голоса, вряд ли туда кто-то из деревенских пошел репетировать, на ночь глядя, ради хорошей акустики.

Бежал я долго... Остановился только в деревне, прислушался, это "пение" продолжалось, но, к моей радости, не преследовало меня, а оставалось там же в лесу на своем месте. Искать в этот вечер я никого уже не стал, желания совсем не осталось. Закрыв дом на всевозможные крючки и засовы, стал готовиться ко сну (вернее, стал ждать рассвета и первых петухов).

А ночевал я не в доме, а в чулане, оборудованном для моего пребывания летом, чтобы не беспокоить бабушку, когда я возвращался домой с гулянок под утро. В чулане было очень маленькое окошко, вместо стекла стояла сетка для того, чтобы комары не залетели и хотя бы какая-то вентиляция была, соответственно, и слышимость была хорошая с улицы. Лежу, жду рассвет, страшно после услышанного, на улице сверчки чирикают. И тут слышу шуршание по траве, как будто кто-то делает шаг, потом замирает, прислушивается, еще шаг, опять замирает. Близко это что-то подошло к моему окошку... Я и дышать-то от страха перестал, боялся пошевелиться... Это что-то какое-то время постояло и так же медленно удалилось. До рассвета спать я уже не ложился.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:40
Причина: Убрала лишний абзац.
Сегодня, 07:40 by ДедморозПросмотров: 195Комментарии: 6
+6

Ключевые слова: Хор дурдом лес страх ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 08:24
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Комментариев: 1 972
О шагах. Такие шорохи делает куча всяких мелких животных и насекомых, сама не раз сталкивалась, то ёжик, то змейка-ящерка. Вот если бы оно запело под окном - то да...
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 08:31
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Без оценки.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 08:40
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А я с оценкой. Квадратная Луна енто уже серьёзно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#4 написал: ПИК НИК
Сегодня, 09:05
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Цитата: Баба Клава
А я с оценкой. Квадратная Луна енто уже серьёзно.

Пустые пузырьки из под "паленки" тоже!
Зарегистрирован: 27.06.2017
#5 написал: Madam Papillon
Сегодня, 09:25
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Я одна заметила, что чередой пошли рассказы про хоровое пение в лесу?
Прям, чертов музыкальный ринг, какой-то.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:36
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Репутация: (2112|-2)
Публикаций: 35
Комментариев: 1 581
Цитата: Madam Papillon
Я одна заметила, что чередой пошли рассказы про хоровое пение в лесу?
Прям, чертов музыкальный ринг, какой-то.

Какая водка такое и пение. Мы с подружкой моей Шурой когда налижемся тоже всегда поём. И в лесу и в огороде и даже в бане. А Шурка даже в сортире иногда подвывает (только ей не говорите что я её вломила а то обидится)
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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