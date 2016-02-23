Короткая экскурсия на тот свет

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:30

Причина: Стилистика автора сохранена

Нина M Просмотров: 825 Комментарии: 7 +13 Сегодня, 00:30 by

Этот день я не забуду никогда. Приехала моя подружка из Москвы, и я пришла в обеденный перерыв поболтать и попить чай.Звонит сестра и говорит:- Ты вчера была у Юли в больнице?- Нет, сегодня собиралась, - отвечаю.- Можешь не идти. Она в девять утра повесилась в ванной больницы, завязала на смеситель штаны спортивные, встала на колени и повесилась...Не помню, как я добежала до дома сестры, как мы ходили к следователю прокуратуры, потом пошли к младшей сестре, а затем домой к себе. Муж рассказал, что я вошла, разделась догола, упала на кровать и стала орать в подушку нечеловеческим голосом. Ему стало страшно, и он вызвал скорую, так как у меня больное сердце.Я же помню все только до воплей. Помню, что кричала горлом, потом стало так мне больно на душе и не захотелось жить, я вдохнула воздуха, закрыла глаза и обратилась к кому-то мысленно: "Если не покажете мне, куда она ушла, я не буду дышать. В моей смерти будете виноваты вы".Вдруг я оказалась в темном пространстве. Слева от меня угол, будто от огромного столба или стены, а из-за него отрывисто, словно пунктиром, навстречу мне плавно идет свет, такой как лунный или серебристый.Когда свет приблизился ко мне, стало так хорошо и спокойно, как в жизни ни разу не было. Я испытывала одновременно и чувство любви, и чувство покоя. И я знала, что это моя душа, что здесь нет родственников или знакомых, и что только там мы привязаны к чему-то или к кому-то, а здесь все иначе... Возвращаться мне не хотелось.Но вдруг свет начал уходить назад, я осталась одна - какая-то маленькая и примерно в районе межбровья. Почему-то я это знала, что меня вернули назад. Ощутила ресницы, веки, слезы, глаза открывать не хотелось.Приехала скорая, сделали укол, а потом я уснула.После этого у меня появилась какая-то сверхчувствительность (не знаю, как точно описать это).До сорока дней ходила ко мне душа племянницы. Я сплю одна в комнате, муж допоздна увлечен телепередачами. Так вот, только лягу спать, так темная большая тень вплывает в спальню и садится в кресло, но мне было вовсе не страшно - знала, что это она.На сороковой день, когда она вошла и села, я сказала: "Юля, знаю, что ты переживаешь за дочку, но с ней все хорошо. Я помогу чем смогу. Вижу, что ты здесь, уходи спокойно".Больше она не приходила, только снится изредка, а у меня после всего этого горя открылись способности, только не знаю, радоваться этому или грустить. Люди не готовы услышать плохое, все хотят только хорошее, поэтому держу это при себе. А про родственников вообще ничего не вижу, как будто ширма стоит, это и правильно - не хочу знать раньше времени, что будет с ними.

Ключевые слова: Племянница психиатрическая больница смерть суицид способности призрак авторская история

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