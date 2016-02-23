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Истории из жизни

Короткая экскурсия на тот свет

Этот день я не забуду никогда. Приехала моя подружка из Москвы, и я пришла в обеденный перерыв поболтать и попить чай.
Звонит сестра и говорит:
- Ты вчера была у Юли в больнице?
- Нет, сегодня собиралась, - отвечаю.
- Можешь не идти. Она в девять утра повесилась в ванной больницы, завязала на смеситель штаны спортивные, встала на колени и повесилась...

Не помню, как я добежала до дома сестры, как мы ходили к следователю прокуратуры, потом пошли к младшей сестре, а затем домой к себе. Муж рассказал, что я вошла, разделась догола, упала на кровать и стала орать в подушку нечеловеческим голосом. Ему стало страшно, и он вызвал скорую, так как у меня больное сердце.
Я же помню все только до воплей. Помню, что кричала горлом, потом стало так мне больно на душе и не захотелось жить, я вдохнула воздуха, закрыла глаза и обратилась к кому-то мысленно: "Если не покажете мне, куда она ушла, я не буду дышать. В моей смерти будете виноваты вы".

Вдруг я оказалась в темном пространстве. Слева от меня угол, будто от огромного столба или стены, а из-за него отрывисто, словно пунктиром, навстречу мне плавно идет свет, такой как лунный или серебристый.
Когда свет приблизился ко мне, стало так хорошо и спокойно, как в жизни ни разу не было. Я испытывала одновременно и чувство любви, и чувство покоя. И я знала, что это моя душа, что здесь нет родственников или знакомых, и что только там мы привязаны к чему-то или к кому-то, а здесь все иначе... Возвращаться мне не хотелось.
Но вдруг свет начал уходить назад, я осталась одна - какая-то маленькая и примерно в районе межбровья. Почему-то я это знала, что меня вернули назад. Ощутила ресницы, веки, слезы, глаза открывать не хотелось.
Приехала скорая, сделали укол, а потом я уснула.

После этого у меня появилась какая-то сверхчувствительность (не знаю, как точно описать это).
До сорока дней ходила ко мне душа племянницы. Я сплю одна в комнате, муж допоздна увлечен телепередачами. Так вот, только лягу спать, так темная большая тень вплывает в спальню и садится в кресло, но мне было вовсе не страшно - знала, что это она.
На сороковой день, когда она вошла и села, я сказала: "Юля, знаю, что ты переживаешь за дочку, но с ней все хорошо. Я помогу чем смогу. Вижу, что ты здесь, уходи спокойно".

Больше она не приходила, только снится изредка, а у меня после всего этого горя открылись способности, только не знаю, радоваться этому или грустить. Люди не готовы услышать плохое, все хотят только хорошее, поэтому держу это при себе. А про родственников вообще ничего не вижу, как будто ширма стоит, это и правильно - не хочу знать раньше времени, что будет с ними.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:30
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:30 by Нина MПросмотров: 825Комментарии: 7
+13

Ключевые слова: Племянница психиатрическая больница смерть суицид способности призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 00:31
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2350|0)
Публикаций: 217
Комментариев: 1 476
Как грустно... Очень жаль Юлю (тезку мою). Пусть с дочкой ее все будет хорошо и с Вами, автор. Но не нужно держать свои способности, Вы их сами как бы "попросили показать". Вот Вам и дали. Помогайте другим.

Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#2 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 06:51
+1
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Репутация: (46|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 425
Жаль Юлечку.......а Вам нужно просто жить дальше.

Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#3 написал: Helena888
Сегодня, 07:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 13
Грустная, но интересная история! А дар ваш не просто так был вам дан, его просто так, только по просьбе, всем подряд не раздают!=)) Так что развивайте свой дар, берегите себя и помогайте другим!=)) Истории естественно плюс! +++
Зарегистрирован: 23.06.2017
#4 написал: Nadezhda9
Сегодня, 07:03
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 116
Жаль Юлю. А от способностей никуда теперь не денетесь- сами попросили...Автору ++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:07
-1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 482
От истории веет отрывочностью. Как-то всё скомкано. Женщины вообще все такие интересные.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#6 написал: Pmariam
Сегодня, 09:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (221|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 695
Жаль дочку Юли. И повторюсь за ранними комментаторами- помогайте людям раз вам дан такой дар
Плюс
Зарегистрирован: 22.07.2013
  
#7 написал: Доктор Ник
Сегодня, 10:14
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 60
Муж рассказал, что я вошла, разделась догола, упала на кровать и стала орать в подушку нечеловеческим голосом. Ему стало страшно, и он вызвал скорую, так как у меня больное сердце. -Вы описываете самую настоящую паническую атаку.Во время панической атаки у некоторых людей учащается дыхание и развивается так называемый гипервентеляционный синдром(т.е кислород попадает в легкие,но не связывается)-весь организм находится в состоянии гипоксии.
Вдруг я оказалась в темном пространстве. Слева от меня угол, будто от огромного столба или стены, а из-за него отрывисто, словно пунктиром, навстречу мне плавно идет свет, такой как лунный или серебристый.
Когда свет приблизился ко мне, стало так хорошо и спокойно, как в жизни ни разу не было. Я испытывала одновременно и чувство любви, и чувство покоя. И я знала, что это моя душа, что здесь нет родственников или знакомых, и что только там мы привязаны к чему-то или к кому-то, а здесь все иначе... Возвращаться мне не хотелось.
Но вдруг свет начал уходить назад, я осталась одна - какая-то маленькая и примерно в районе межбровья. Почему-то я это знала, что меня вернули назад. Ощутила ресницы, веки, слезы, глаза открывать не хотелось.
Приехала скорая, сделали укол, а потом я уснула. -а это и есть самое настоящее проявление гипоксии.То что у Вас появились способности после этого состояния-в этом нет ни чего удивительного.Живите с эти и развивайте в себе новые способности.Плюс за историю. Очень жизненно!
Зарегистрирован: 10.07.2017
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