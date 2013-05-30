Темно-рыжая собака с желтыми глазами

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:29

Helena888 Просмотров: 257 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 16:29 by

Сидела и вспоминала все необычные и странные истории, произошедшие со мной. И тут вспомнила один случай из детства.Было мне тогда лет 14-15. Я всегда интересовалось всем мистическим, сколько себя помню. Да и люди меня всегда окружали, так сказать, необычные. А в подростковом возрасте хочется чего-то большего. Как-то увеличить свои знания, копнуть, так сказать, поглубже.Помню, как от подруги (она была старше меня на пару лет), которая тоже увлекалась всем мистическим, но намного серьезнее, чем я, узнала про книги Соломона. Она рассказывала, что вычитала там что-то такое, что должно изменить ее жизнь к лучшему.Мне стало интересно их почитать, но где их взять? Залезла в интернет, нашла какой-то сайт, где были только отрывки из книг с переводом и описание ключей (кто в курсе, тот поймет, о чем я). Начала читать. И как-то сразу не по себе стало. Такое ощущение, что за мной следят. В квартире я тогда была одна, не считая кота и собаки, но они были в коридоре. Перестала читать, осмотрела комнату - никого.Не обращая внимания на свои ощущения, я продолжила изучать такую загадочную для меня и древнюю магическую книгу. Мне было очень любопытно узнать, что же это за такие «ключи», зачем они нужны. Но нормально что-либо изучить или вообще хоть во что-то вникнуть не давало это загадочное ощущение тяжелого и пристального взгляда. Не понимаю почему, но не выдержав, я встала из-за стола и подошла к окну. К моему удивлению, под окном стояла большая темно-рыжая собака и смотрела на меня. Никогда не забуду ее желтые глаза. Ее взгляд пронизывал насквозь. Она так постояла немного, буравя меня взглядом, и убежала.Я сначала не придала этому случаю значения. Ну, собака и собака! Мало ли!Вернулась за компьютерный стол и продолжила читать. Но ощущение, что за мной наблюдают, не покидало меня. Вдруг под дверью начал шуметь кот и проситься ко мне в комнату. Я встала, открыла ему дверь. Он прямиком промчался к окну, прыгнул на него, уставился куда-то, выгнув спину. Я же, подойдя к окну, никого там не увидела. После этого я оставила попытки что-либо нормально прочесть, но материалы скачала на компьютер, а ссылку на всякий случай сохранила.На следующий день я, как обычно, собралась и пошла в школу.Выходя из квартиры, на лестничной площадке я столкнулась с той же рыжей собакой (проживала я на втором этаже)! Она стояла на лестнице, преграждая мне путь, и смотрела на меня своими желтыми глазами. Я была в ступоре. По спине и затылку пробежал холодок. Я не знала, что делать.Как вдруг я услышала, что где-то с верхних этажей кто-то выходит. Собака тут же рванулась с места, но не в сторону выхода из подъезда, а в сторону окна, которое находилось на лестничной площадке на уровне ног и было открыто. Под окном находился балкончик, на котором вечно была куча мусора из разбитых бутылок. Собака прыгнула в него.Не услышав звука приземления, я тут же выглянула в окно, но собака исчезла. Если бы собака такого размера спрыгнула на этот балкончик, усеянный всяким мусором, еще с кучей разбитого стекла и бутылок, то определенно был бы какой-то звук! Да и слишком уж быстро она исчезла…До школы я тогда шла, постоянно оглядываясь.После уроков, возвращаясь домой, я опять почувствовала затылком, что на меня кто-то смотрит. Обернувшись, я сначала никого не увидела, но потом, взглянув на стоящие вдоль дороги гаражи, увидела между ними уже знакомый темно-рыжий силуэт и святящиеся желтые глаза. Не на шутку испугавшись, я без оглядки помчалась домой. Дома я позвонила подруге и все ей рассказала. Она меня выслушала, немного помолчала и сказала, что мне, видимо, больше не стоит читать и изучать дальше все, что связано с книгами Соломона или что-то, что связано с этой темой. Что ведать это мне либо еще рано, либо вообще не нужна эта информация и знания. "Иногда для некоторых людей тайное должно оставаться тайным", - сказала она мне, но что это могло быть, так и не объяснила (может, и сама не знала, а может, не хотела пугать).Попытавшись найти что-либо о таком явлении в интернете и ничего вразумительного не найдя, я решила не играть с судьбой и удалила все ссылки и информацию с компьютера, мысленно пообещала себе больше эту тему не поднимать и не изучать. Ощущение того, что за мной следят, какое-то время еще меня преследовало (где-то в течение месяца). Но больше я темно-рыжую собаку не видела. Кем была эта собака на самом деле, зачем она меня преследовала - я так и не выяснила.В завершение истории могу сказать, что через какое-то время я перестала понимать и узнавать подругу. Она стала меняться на глазах, у нее появились навязчивые идеи найти какие-либо древние запретные книги и изучить их, часто пропадала на неделю-две. Ее мама жаловалась, что она перестала ночевать дома. Ее поведение становилось непредсказуемым. Она то звонила и говорила, что нам надо встретиться погулять и пообщаться, то говорила, что больше не хочет со мной общаться, что ее никто не понимает. В итоге она перестала мне звонить, а я, попытавшись до нее дозвониться, обнаружила, что телефон у нее заблокирован. Я пыталась выяснить, что с ней произошло у ее матери, но та сказала, что отправила ее жить к отцу в другой город, что так будет для нее лучше, что больше она не вернется. Что с ней стало, во что она такое ввязалась - я так и не поняла.После этого случая интерес ко всему магическому и мистическому у меня не исчез, но я все же оставила попытки изучения таких серьезных и древних магических книг, понимая, чем это все для меня может обернуться.Вопрос остался открытым: хотелось бы узнать у спецов сайта, кем была эта темно-рыжая собака? Как вы думаете?

Ключевые слова: Книги магия собака взгляд желтые глаза авторская история

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