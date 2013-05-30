Сны и реальность

Lynx Просмотров: 447 Комментарии: 3 +9 Вчера, 21:00 by

Когда моему сыну был год, мой муж и я жили в разных городах, сын с отцом, а я в Москве на заработках. Так вот, именно тогда мне, двадцатилетней девчонке, выросшей в семье атеистов, приснился сон: бабушка сказала что мне срочно нужно забрать сына, ибо мой муж его в детдом отдал!Сон был кошмаром, бабушка уже какое-то время назад умерла. Я проснулась, тут же рассказала подруге о сне. Тогда, в 1999 году, надо было идти на почтамт и заказывать переговоры. То есть, сразу я позвонить мужу и узнать не могла.На следующую ночь приснилась покойная мама, которая очень ругалась на меня, ведь мне бабушка уже сказала, что надо срочно забирать ребенка.В полном шоке я подорвалась с кровати и разбудила подругу, рассказав о сне, но уже с мамой. Трясло меня нехило. И буквально через несколько минут мне принесли телеграмму, отправленную сестрой, что мой сын в детдоме. Мой муж, ежемесячно получая от меня нехилые деньги, решил избавиться от ребенка, мешал пить водку. Чего я не знала, хотя каждую неделю звонила!Общение с покойным братом мужа я не заказывала и не хотела, но сколько раз снился и не просто так. Всё есть в соннике про умерших.Мой дедушка умер, когда мне было шестнадцать лет. И, как-то возвратившись из школы, я увидела его, сидящим в своем кресле в зале.Алкоголь не пила до этого никогда, психических заболеваний нет. Но вот так.Если Вам что-то не видно, не значит, что этого нет. И объяснить это невозможно. Вряд ли я что-то могла придумать.Было дело, когда во сне мне бабушка помогла найти квартиру съемную, негде было с сыном жить, а срочно нужно было съехать с предыдущей квартиры. И привела во сне, и сказала, что всё наладится.Можно было бы списать на моё желание помощь получить, но... именно эту квартиру, в этом доме, на этом этаже и с такой дверью я и сняла.Хозяйка была в шоке, когда мы с ней вышли на остановке, а до дома метров 300, деревья закрывают дома, а я ей описала и дорогу, дом, подъезд, этаж, расположение квартиры, как выглядит дверь! Если учесть, что и её я встретила случайно, то вариант, что все дома похожие и прочее - отметаю.Хотя была всегда продолжателем традиций семьи и к Богу не шла сама, да и никто не вёл, но могу сказать уверенно - не всё объяснить рационально. Есть масса того, что выходит за рамки существующей нам привычной реальности. Может, это моё подсознание, но откуда-то оно берет информацию.Я в четырнадцать лет поняла, что приеду в Москву и буду тут жить. И даже во сне видела место работы в деталях. Спустя четыре года точно всё сбылось. Можно назвать дежавю? Нет. Жила в маленьком городке Забайкалья, среди степи, а работу нашла в специфичном месте: подземный переход к гостинице "Космос", на ВДНХ. О таком и не знала, и не предполагала.Мама умершего брата моего мужа, его тетка, очень хотела, чтобы ей приснился сын. Постоянно об этом говорила. А он снился мне, разговаривал, радовался встрече, просил маме передать информацию и даже показал, что у него всё хорошо (спустя какое-то время после смерти).Не всё можно объяснить подсознанием и интуицией. Не всё.

Ключевые слова: Ребенок предупреждение покойная бабушка детдом знаки будущее

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