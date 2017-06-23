Гадание

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 04:07

Причина: Стилистика автора сохранена.

Белошвейка Просмотров: 446 Комментарии: 3 +13 Сегодня, 04:07 by

Я росла совершенно городским ребенком. Так уж получилось, что вот уже четвертое поколение в семьях как отца, так и матери жили в городе. И летом я ездила к бабушкам не в деревню, как все остальные мои подружки, а просто в другой город.И когда моя двоюродная сестра вдруг предложила мне поехать к ее бабушке в деревню, я с восторгом согласилась: еще бы, для меня это было настоящим приключением! В тот год мне исполнилось 5 лет, моей сестре - 10.В деревне мне все казалось необычным, странным, интересным: воду надо было брать в колодце, мыться в бане, вечером встречать у калитки корову, идущую с пастбища в стаде под предводительством пастуха, загонять в птичник кур и гусей. А еще спать на настоящей пуховой перине и пить парное молоко из железной кружки с черным пятном отколовшейся эмали! До сих пор все эти воспоминания так живы в моей памяти. А больше всего мне запомнился поход к настоящей деревенской колдунье.Однажды вечером подружка моей сестры Наташи предложила нам пойти погадать. Наташа боялась и отказывалась, а я так сильно хотела посмотреть на ведьму, что смогла уговорить сестру.Когда мы подошли к маленькой деревянной избенке на окраине деревни, уже совсем стемнело. Домик колдуньи был каким-то жалким, покосившемся, с соломенной крышей. Я думала, что такие бывают только в сказках и с удивлением рассматривала это странное жилище. Свет в маленьких оконцах не горел.- Ууу, ведьмы нет дома, - разочаровано сказала я.Обрадованная Наташка уже было хотела повернуть назад, но ее остановила подружка:- Она дома. Всегда сидит в темноте, когда одна.Мы подошли к двери, но стучать не пришлось, на пороге стояла бабуля. Я совершенно не помню, как она в точности выглядела, но хорошо запомнила свои ощущения от ее облика: я вообще не испугалась, а почувствовала спокойную доброту. Ребенком я была общительным, живым и бесстрашным, а еще очень любопытным:- Бабушка, а Вы - ведьма?Та засмеялась:- Так люди говорят...- А почему Вы сидите в темноте?- Понимаешь, я трусливая немножко, - улыбнулась она, - когда на улице темно, мне становится страшно, и я выключаю свет в доме.- Э-э-э, так без света же страшнее!- Не скажи: когда на улице темно, а свет в доме горит, то любой увидит, что внутри дома делается, а я вот не увижу ничего. А если свет выключить, то меня в доме не видно, а я все вижу, что во дворе происходит, и не страшно мне. Вот увидела, как вы в мою калитку зашли.Помню, как поразили меня тогда эти простые, но мудрые слова. Много лет прошло, а я всегда, когда мне страшно, выключаю свет. И по улице, если приходится возвращаться поздно ночью, всегда иду по неосвещенной стороне.Но вернемся к моей истории.Мы зашли в дом, и ведьма начала гадать подружке сестры. Гадала она и по руке, и на картах, и на кофе. Что говорила подружке, я не помню, да и не слушала, кажется. Но потом колдунья предложила погадать сестре. Та в испуге отнекивалась. А мне стало интересно:- А погадай мне, бабушка.Та посмотрела на меня и говорит:- Погадаю. Но помни, что гадать можно только 3 раза в жизни: в первый раз - на судьбу, во второй - на суженого, в третий - на работу. И все! А иначе - прогадаешь все. Согласна?- Да.- Тогда погадаю тебе на судьбу. Слушай. В роду у тебя все женщины живут долго, до 85 лет, не меньше. И тебе столько же по судьбе написано. Но линия жизни у тебя на руке прерывается на 25-ом году, а потом тянется снова долго-долго. Берегись в этот год падения с высокой железной лестницы. Упадешь - насмерть расшибешься, убережешься - будешь жить до 85 лет.Будет у тебя сильная любовь. Он - не наших кровей, темный очень. И все к свадьбе будет идти, но не судьба тебе быть с ним. А суженого ты встретишь потом, он рядом будет, просто ты его не сразу заметишь. И увезет он тебя жить к морю...Что будет дальше бабушка сказать не успела, сестра Наташка, не сдержавшись, прыснула. Ну еще бы, я так и представляю эту картину: бабуля, насочинявшая прЫнца и заморские замки, и слушающая ее с горящими глазами и открытым ртом доверчивая девчонка.Бабуля оглянулась на Наташку и лукаво произнесла:- Смеешься? Смейся-смейся, только тебя жених увезет за два моря! И он уж точно совсем не наш будет!Прошли годы. Я поступила в институт и встретила свою первую и очень сильную любовь. Он был с Кавказа. И вправду: "... темный, не наших кровей". Но тогда я об этом не думала, не помнила бабушкино гадание. А вспомнила, когда после 5 лет вместе, после того, как я представила его своим родителям, а он познакомил меня со своими, после того, как уже строился наш дом, мы вдруг расстались. Так вышло. А мужем моим стал тот, кто все эти годы был рядом, но был просто надежным и верным другом. И да, муж оказался родом из Сочи, о чем я и не подозревала. Так что, действительно, увез к морю.Я носила своего первого ребенка. Беременность далась мне тяжело: почти два месяца пролежала на сохранении в больнице, постоянно падало давление и уровень сахара в крови. Но работу не я бросала, нужно было работать, чтобы потом уйти в декретный отпуск и получить хорошие декретные деньги. Наш цех располагался на втором этаже промышленного здания, а вход был почему-то на второй этаж по идущей снаружи высокой железной лестнице, похожей на пожарную.И вот уже будучи на седьмом месяце, я уходя с работы вышла на площадку лестницы и потеряла сознание. И лететь бы мне далеко и долго, если бы не выскочившая вслед за мною коллега. Она поймала меня за хлястик пальто буквально в последнюю секунду.- У меня было какое-то нехорошее предчувствие, - потом говорила она.На ту пору мне как раз шел 25-ый год. Так что жить мне до 85 лет, как на роду написано!А Наташка вышла замуж за сирийца. И живет она теперь "за двумя морями", все, как бабушка и предсказывала!

Ключевые слова: Ведьма гадание детство пророчество авторская история

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