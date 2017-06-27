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Истории из жизни

Несколько историй из жизни радиолюбителя

Несколько историй из жизни радиолюбителя


В юности, в начале 2000-х, развлекался радиосвязью - была у меня простенькая автомобильная сибишная рация, запитанная от розетки и подвешенная над столом. По вечерам трепался со всяким народом - на манер современной голосовой конфы в скайпе, но все аналоговое и ламповое.
Разные люди подходили, интересные собеседники, куча знакомств, с некоторыми из той тусовки до сих пор общаюсь. Потом переехал в область, сибишкой уже докричаться не мог, да и как-то угас интерес к ежевечернему трепу. Со временем купил нормальный КВшный радиолюбительский трансивер, антеннку поставил нормальную, даже позывной радиолюбительский получил, но в эфир практически не выходил, в основном слушал. Много чего интересного по ночам слышно. А сейчас особенно, ибо и наши, и американцы, и все эти сирийские группировки КВ-связь широко используют.

Так вот. Сижу как-то ночью, кручу район 6 МГц и слышу, кто-то в ЧМ вещает. Сначала думал, цифровая связь какая, но переключаюсь в ЧМ, слышу - действительно, голос. Слышно плохо-плохо, речь не разобрать совсем. Ладно, забил, кручу дальше. В районе 8 МГц - опять такая же петрушка, опять кто-то в ЧМ. Надо заметить, что на КВ-диапазоне ЧМ никто не использует, не принято, да и неудобно. На Сиби используют, на КВ - никогда. Думаю, странное дело. Переключаюсь в ЧМ, слышу - кто-то меня вызывает...

- Кварцит, вызывает Профессор. Кварцит, вызывает Профессор.
Нифига себе. Кварцит - мой старый сибишный позывной, я им на КВ в жизни не пользовался. А Профессор - мужик из старой сибишной тусовки, лет 7 не слышал уже, хотя и хорошо знаком был. Но почему он меня на КВ на рандомной частоте, да еще и в ЧМ вызывает?
Отвечаю:
- Профессор, Кварцит на связи. Сколько лет, дорогой, как жизнь? Что ты в таком месте меня зовешь?
- Передай Комиссару, что его частотомер у жены, пусть заберет.
- Передам-передам, но ты скажи, как сам-то?
- Передай Комиссару, что его частотомер у жены, пусть заберет.
И все, тишина. Я покричал его, покричал, глухо... Ну, думаю, бывает же...

Утром звоню Комиссару (еще один знакомый из той же сибишной тусовки). Так-сяк, спросил про жизнь, сказал, что недавно Профессора слышал... Он такой:
- Показалось тебе, он два года как от рака умер, - потом помолчал и продолжил: - Знаешь, ты уже третий, кто что-то подобное рассказывает.
Договорился я с ним встретиться. Приехал, поговорили... Оказывается, ему еще двое знакомых нечто похожее рассказывали. Мол, связывался с ними Профессор, что-то про частотомер говорил.
- А что за частотомер-то?
- Да я его лет 5 назад дал Профессору на недельку, он себе Yaesu FT-840 взял старую, проверить хотел. Хотел вернуть, но сначала у меня дела закрутились, потом у него, потом он в больницу уехал, а через полгода умер. А я к тому времени с радиолюбительством завязал, аппаратуру раздал-распродал. Да и забыл уже про этот частотомер.
- Слушай, надо забрать, - говорю я.
- Да я и знать не знаю, где он живет. На старой квартире был, но он вроде как переезжал.

А я у него был, как раз тогда, когда он въехал, помогал антенну на крыше ставить. Поехали, благо недалеко. Номер квартиры не помнил, но подъезд в доме один, этаж предпоследний, квартира направо.
Звоним, открывает его жена. Изменилась, конечно, за годы, но я ее узнал. Смотрит на нас, спрашивает, чего нам надо. Мы такие:
- Э-э-э, вот... знакомые вашего мужа...
Смотрит она на Комиссара и говорит:
- Долго же ты, зараза, шел, - и захлопывает дверь.
Мы стоим, смотрим друг на друга в недоумении. Но тут дверь опять открывается, она пихает ему в руку сверток и говорит:
- Чтобы мои глаза вас больше не видели, падлы.
Опять хлопает дверью. Мы постояли немного, спустились вниз, открываем сверток, а там да, он. Тот самый роджер.
- Ты, - говорит Комиссар, - его себе возьми. Мне он не нужен, так что бери.
- Да, знаешь, как-то не хочется.
- Нет, бери, сам кашу эту заварил, так что я его тебе отдаю.

Вот такая история... А частотомер неисправным оказался. Включается только по ночам, но независимо от входного сигнала показывает одну и ту же частоту. Когда-нибудь я соберусь, настрою свой трансивер на эту частоту и переключусь в режим ЧМ. Когда-нибудь. Но не сейчас.

Мировое эхо
Есть такое явление, называется LDE (Википедия в курсе). А в общем - это эхо радиосигнала, приходящее с задержкой от нескольких до нескольких десятков секунд. А фигня с этим эхом вот в чем - чтобы создать задержку хотя бы в 5 секунд, учитывая скорость света, тот объект, от которого отражается сигнал, должен находиться в 750 тысячах километров. Опять же, чисто для справки, луна находится всего лишь в 400 тысячах километров. Явление это достаточно известное, и многие с ним сталкивались, да и если обычный анон с хорошим КВ-приемником ночью покрутит и поищет мощные китайские станции - есть шансы, что услышит эту штуку.

Так вот, однажды я настраивал антенный тюнер, не суть важно, а важно то, что для этого надо выходить на передачу. Кручу, жмакаю тангенту, отпускаю, снова кручу, опять выхожу на передачу... и замечаю, что оно. Прямо настоящее мировое эхо с задержкой в 14 секунд. Забавный эффект, говоришь, а оно повторяет. И состоялся у нас такой диалог:

Я: - Привет.
Э: - Привет.
Я: - Как дела?
Э: - Как дела?
Я: - У меня нормально.
Э: - У меня в норме.
Тут я немного напрягся, но, мало ли - послышалось. Продолжаю:

Я: - А я тут забавную штуку нашел.
Э: - А я тут забавного шутника нашел.
Вот это было уже странно. Голос - вроде мой. Начало фразы - эхо, точно так, как я сказал, но сама фраза - другая.

Я: - Что еще за ерунда происходит?
Э: - Та ли еще ерунда произойдет...
Я уже решил, что это какой-то шутник прикалывается. Отличить эхо от любого приемопередатчика просто - эхо просто отражает принятый сигнал (грубо говоря, принимает и излучает сигнал одновременно, на одной частоте), любая же техника может или принимать, или передавать, но не одновременно, так как иначе будет принимать только свой сигнал.
Самая простая проверка выглядит так:
Я: - Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает(отпускаю тангенту)...
Э: - Пять. Ты не вышел...
Я: - Прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, пятьсот семнадцать. Ой, умирает зайчик мой (жду пару секунд, отпускаю тангенту).
Э: - Паф, сто семнадцать, ой. Не умрешь ты, зайчик мой.
Слова опять переиначены... Но это явно мои слова. И явно не какой-то шутник и не какая-то железяка.

Я: - Ты кто?
Э: - Ты где?
Я: - С кем я разговариваю?
Э: - С кем ты разговаривал?
Я: - А что вообще происходит?
Э: - А мы скоро увидимся.
И здесь мне становится уже по-настоящему страшно... Почему-то я поверил ему... Почему? Потому что эхо в начале составляло 14 секунд, а под конец разговора - около 5...

Белый шум
Все, наверное, знают, что такое белый шум. А если кто не знает, то просто на любом радиоприемнике настройтесь на частоту, где нет помех и станций, и услышите равномерное шипение.
Радиолюбителям часто приходится вслушиваться в это шипение - в надежде услышать какую-то особо редкую или далекую станцию. Про это не принято говорить... но среди радиолюбителей много странных, а то и откровенно двинутых людей. И я считаю, что дело именно в белом шуме. Понимаешь, когда ты вслушиваешься в этот шум... то рано или поздно начинаешь слышать неразборчивые голоса. Можете сами попробовать.

Один мой знакомый по рл-тусовке однажды исчез. Ходили слухи что он в дурке. Но через полгода он объявился. Я с ним встретился, и вот что он мне поведал:
"В том году смонтировал я антенку на двушку и решил попробовать EME (связь через Луну - как пассивный отражатель. Для такой связи используют остронаправленные антенны, оба корреспондента направляют их на Луну). Нацелил, слушаю, иногда бегаю во двор антенку передвигать - Луна быстро уходит. Но тишина... Вдруг слышу, что вроде как разговаривают двое. Вслушивался - не разобрать, но явно кто-то есть. Сбегал, поправил - опять только белый шум. Сижу, слушаю... вдруг, точно -
кто-то есть. Вроде даже отдельные слова разбирать начал... Слушал часа полтора, потом спохватился - а Луна-то уже ушла... Но все равно слышно же! Плюнул на это дело и лег спать.
На следующий вечер опять то же самое: вроде кто-то есть, но неразборчиво. Вслушивался, начал разбирать слова. И, знаешь, какой-то разговор странный. Ну, что у нас в эфире услышишь - за аппаратуру трут, за антенны, компьютеры. Ну, о погоде еще. А тут - будто кого-то обсуждают. Действия описывают. Я тогда так понял, что это я какие-то спецслужбы поймал. До утра я их слушал и вдруг понимаю, что обсуждают-то они меня, и, знаешь, так гаденько обсуждают, мол, объект опять ходил курить, ну, ничего, через годик рак легких заработает, и все в таком тоне. Я хотел было возмутиться, в эфир им гаркнул, что все слышу, а они только посмеялись и продолжили. Вот я их и слушал трое суток, а что поделаешь? Даже спать не ложился. А жена все меня по пустякам дергала. Я вспылил немного, а она санитаров вызвала. А я уже на взводе был - приятно ли о себе такое трое суток слушать? Ну, нехорошо получилось, да. Забрали меня в больницу. Знаешь что? Я этих тварей и там слышал, поначалу".

Вот такая история. Конечно, у мужика обычная шизофрения. Только вот ему под 50, двое детей, никогда никаких подозрений не было. Я так думаю, его белый шум с ума свел.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:50
Сегодня, 19:50 by strangerrПросмотров: 317Комментарии: 3
+11

Ключевые слова: Радиолюбитель шум голоса приемник психбольница белый шум

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
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Сегодня прямо день баек! Но всеж разнообразие! +.
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#2 написал: Ббу
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Очень интересная тема.
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#3 написал: Летяга
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Технические байки - это хорошо, технические байки я люблю))
Плюсанула
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