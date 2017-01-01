А кто это там у нас?

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:51

Причина: Стилистика автора сохранена

Dellio Просмотров: 124 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 21:51 by

Доброго всем дня. Сегодня я хочу поведать несколько небольших историй, которые я не связал бы логически между собой и не придал бы им значения, если бы не одно но. Происходили они буквально одна за другой, в течении последних недель.К слову, к себе домой, в частный дом в развивающемся селе крупной величины, я приехал как раз в начале июля, даже буду более точным - вечером, в последний июньский день. Вместе со мной прибыли и два огромных деревянных планшета, которые использовались во время учебного года для подачи архитектурных проектов, а в данный момент стоят без дела в углу комнаты. Расскажу более подробно о них, что они из себя представляют. Это, если можно так выразиться, «два огромных куска ДСП» размером метр на метр, каждый из которых тщательным образом обмотан пищевой плёнкой (дабы уберечь во время переноса в городе от внезапных осадков в виде дождя), а после, прижатые лицевыми сторонами друг к другу, обмотаны пленкой еще на один раз (для удобства при переносе).Так вот, задняя и боковые стороны, перейду к ним. Боковые ребра, если можно так их назвать, сделаны из цельных деревянных цилиндров, шириной 5 см и толщиной около 2 см. То есть, между плотным слоем пленки, находившимся с задней стороны, и «лицевой ДСП» было пустое пространство около 2 см, что стало радостью для кота, который решил поупражняться в скалолазании и облюбовал планшеты.Так вот, напомню, сейчас же они стоят в правом углу моей комнаты, как раз напротив кровати, но из-за того, что габариты комнаты не слишком большие, планшеты не удалось поставить вплотную к стене, поэтому было решено поставить слегка наискосок, благодаря чему образовывалась называемая мной «слепая треугольная зона», которая и стала частым местом обитания кота. Я рассказываю это все не просто так, не потому, что «вдруг захотелось», все это важно для дальнейших историй.Теперь же хочу рассказать более подробно о доме. Дом относительно старый, построен где-то в конце 40-х – начале 50-х годов дедом-фронтовиком, который до нашего переезда 7 лет назад жил в нём то ли с дочкой, то ли с женой. Почему так неопределенно? Просто возраст женщины было определить сложно, выглядела она старше дедульки, да и он был более живым и расторопным для своих 80+. Хоть он и называл ее дочкой пару раз, сомнения проскакивали у всех членов моей семьи, но да ладно. Дед же оказался тем еще поганцем и при продаже утаил множество «приятнейших сюрпризов», которые таились в доме. Были и атаки муравьев в некоторых комнатах летом, были и обвалы потолка в периоды дождей, но все это со временем устранялось за 7 лет, дом улучшался, что-то перестраивалось, что-то менялось. На данный момент проблемными все еще остались потолок и крыша, которая обильно протекает, а потолок, в силу своей «старости», периодически обваливается с невероятным грохотом. Эта информация тоже важна, не беспокойтесь.Так вот, перейду, собственно, к историям. Произошли, как уже говорил, приблизительно в одно время. Все они «свежие», т. е. наблюдались мной с того момента, как я приехал домой. Но обо всем по порядку.Вечер, примерно 11:30, за окном невероятной силы ливень, ветер и грозы. В тот момент я уютно расположился на кровати с одной из книг Стивена Кинга, укрывшись, помимо прочего, одеялом и попивая чай. Кот же все это время бесновался в «слепой зоне», то и дело с шумом взбираясь вверх, спрыгивая, и – все сначала. Из-за планшетов он не показывался вообще, даже голова или уши сверху не мелькали. Вскоре весь тот шум, исходивший от паршивого альпиниста, стал порядком надоедать, поэтому я попросил маму забрать столь любимую пакость к себе, так как она мне надоела. Каково же было мое удивление, когда из комнаты родителей раздался возглас мамы, чтобы я не смел оскорблять её любимца, да и вообще, так называемая «пакость» уже как полчаса мирно дремала в ногах у неё. И тут меня, если можно так выразиться, накрыл ступор. Если кот сейчас в комнате мамы, то кто же сейчас шуршит в слепой зоне? Мыши? Откинул эту идею, мыши были, пока не завели кота, да и чтобы они вели себя настолько нагло... Да и какого же размера должна быть эта мышь, чтобы так шуметь?В общем, все моё внимание было пристально приковано к этим самым планшетам. К слову, шум все продолжался. Кто-то вне моего обзора взбирался, спрыгивал и повторял заново. Отложив книгу, я, вооружившись основанием от мишени, которое лежало у корзины с игрушками брата и представляло из себя черную полую пластиковую трубу сантиметров так 60, пошел на шум. Осторожно подходя к планшету, я заметил, что шум стих. Приблизившись достаточно близко, я заглянул за него, но, к моему величайшему удивлению, никого там и не было. Списав все на разыгравшуюся фантазию от прочитанного, я отправился спать, окончательно «забив» на книгу.Обе они очень похожи, поэтому и связал их между собой. Так что лучше назвать история 2.1 и 2.2. Обе они происходили в дневное время, в промежуток где-то между 11:00 и 14:00, точно не могу сказать, на часы в тот момент я не смотрел, так что точное время, увы, не знаю, но хоть приблизительное имеется.Так вот - 2.1.Как уже сказал, была середина дня, я в тот момент удобно расположился с ноутбуком за просмотром одного фильма в зале или же, как многие ее называют, – в гостиной.Все было относительно спокойно, за окном всё еще лил дождь, создавая некую «особую» атмосферу для свободного времяпровождения и отдыха. Была эта атмосфера, пока не раздался грохот. По моему опыту, такой сопровождает падение чего-то крупного на пол. Кота сразу отмёл, так как он в это время сидел на подоконнике, наблюдая за дождем. Да и он сам был напуган произошедшим. Решив, что в очередной раз обвалился потолок из-за обилия влаги, я отправился по комнатам для разведки. Обойдя каждое помещение и не найдя никаких следов происшествия, я лишь озадаченно удалился.Теперь, собственно, история 2.2. Опять же, середина дня. Произошла она несколькими днями позже истории 2.1. Я в это время расположился в столовой, попивая чай и фоном смотря телевизор, что уже давно вошло у меня в привычку. Периодически поглядываю в зеркало, которое стоит напротив коридора и отражает все то, что происходит в коридоре. А там в это время бесновался кот, что казалось мне забавным и смешным, поэтому я временами поглядывал на его действия благодаря зеркалу.Допив чай, я принялся с интересом смотреть телевизор, хоть и шла там некая скучнейшая чепуха. В зеркало я поглядывать так и не переставал. Это был тот же телевизор, только в отличие от него, там шла онлайн-трансляция.В очередной раз посмотрев на отражение коридора в зеркале, я заметил, что кот с интересом смотрит на потолок. Теперь же, переключив все внимание на зеркало, уже я смотрел на отражение кота, который, в свою очередь, смотрит на потолок. То же, что произошло в следующую минуту, шокировало не только меня, но и кота. Глядя в зеркало на отражение коридора, я увидел, как с похожим грохотом из истории 2.1 на пол с потолка упало что-то черное рядом с котом. К слову, по размеру оно было немногим меньше него. И да, это не мог быть кот. Просто потому, что он у нас один, он песочного окраса, да и он в тот момент сидел в коридоре, а после, когда "это" свалилось рядом с ним с потолка, свалил с шипением в ванную комнату, которая находилась рядом.Подскочив со стула, попутно подбирая отвисшую челюсть, я направился в сторону коридора, дабы узнать, что же такое там с потолка упало. Но, к моему удивлению, ничего даже приблизительно похожего там не было. К слову, кот теперь частенько пялится на потолок в коридоре, сопровождая сие действо шипением.Она отличается от 3-х предыдущих хотя бы тем, что в тот момент, когда данное событие происходило, все мирно спали. Упомяну, что кота мы на ночь запираем на кухне, где готовим, потому что ночь, проведенная с ним, – невыносима.В ту ночь он также был заперт. Все случилось в кабинете, где стояла диффенбахия, уже довольно большое «дерево», которое вместе с горшком достигало высоты полутора метров. Ствол данного «дерева» был довольно толстым, около 5 сантиметров в диаметре.Так вот, одним ранним утром, когда все уже проснулись, мы обнаружили данное растение, столь любимое мамой, сломанным. И выглядело это не так, словно оно сломалось под собственным весом. Если бы это было так, то оно бы сломалось ближе к основанию ствола, у земли. Но оно было сломано чуть выше центра, что только добавило странности произошедшему. Не могло оно так обломиться, да и кот, который бы и мог сломать, был заперт в этот момент и никак не мог выбраться.На этом все, не знаю, покажутся ли эти истории странными или мистическими посетителям данного сайта, но, как по мне, в событиях, которые я описал, определенно есть что-то такое.

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