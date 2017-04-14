"Ты должен её спасти!"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:18

Великий Инквизитор Просмотров: 293 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 15:03 by

Жил я обычной жизнью: работа, жена-красавица и далеко идущие планы! Правда, был один нюанс, который, так скажем, омрачал немного семейную жизнь. У меня работа хотя и довольно хорошая, должность неплохая, но связана с постоянными командировками, да и у жены тоже работа в постоянных разъездах. Естественно, по этому поводу возникали разногласия, но я в целях сохранения семьи решил уступить жене и согласился перейти к ней в фирму на работу. Жена, конечно, была рада такому вот моему решению и подбадривала, да и помогала мне в этом вопросе.Тут у неё нарисовался новый заграничный контракт, и она уехала. Конечно, старалась мне помогать в вопросе нового трудоустройства, в частности - с английским языком. Хотя у самой график был очень плотный, но она старалась каждую свободную минуту уделять мне.Общались мы, конечно, достаточно много - и по Скайпу, и в Вибере. Строили уже совместные планы на отдых после её приезда, а вопрос моего трудоустройства практически к её приезду уже был бы решён, и уже в следующую рабочую поездку мы могли уехать вместе. Она ещё и обрадовала меня тем, что вернётся домой раньше назначенного времени. Ещё сказала, что это, возможно, будет для меня сюрпризом. Ну, я в свою очередь тоже готовил сюрпризы, и в тот период с ней был в командировке мой хороший знакомый, поэтому о её внезапном приезде я бы уже заранее знал.Но всё изменилось буквально за несколько дней до планируемой даты её приезда. Сразу жена позвонила и сказала, что её отъезд отложили на неделю, а потом практически перестала выходить на связь. Вернее сказать, что выходила очень редко. А когда выходила, то сама на себя не была похожа: улыбка, радость и веселье сменились слезами и истериками. Каждый раз говорила, что какая она дура, что не дождалась меня и поехала сама. На мои вопросы отвечала, что завал полный на работе - много уходит сил, плюс начальство, которое что-то на неё взъелось, а приезд, кстати, перенесли ещё на несколько недель.Я, естественно, связался с товарищем, и моё беспокойство ещё усилилось. С его слов, на работе у жены всё хорошо, и что ей светит повышение. У меня появились подозрения. Но тут и началось самое интересное.В один из дней я начинаю готовиться к приезду своей жены, хотя я даты и не знал, но уверенность была такая, как будто она мне позвонила и сказала, что едет домой.Я готовился к приезду основательно, и, кстати, на носу был маленький юбилей наших отношений. Мало того, я откуда-то взял дату, в которую нужно ехать в аэропорт, чтобы встретить ее. И именно в эту дату я и поехал в аэропорт. Это было восьмого августа.Мало того, по прибытии в аэропорт нашёл рейс, которым, по-моему мнению, должна была прилететь жена. Самое главное, что заказал к этому времени лимузин, ещё столик в ресторане и номер в отеле.Аэропорт находится в другом городе, а перелёт с пересадками забирает силы. Я, конечно, сам от себя был в шоке, но с большим букетом роз стал ждать нужный мне рейс.В 10:20 самолёт приземлился, и на выходе я увидел свою жену, но... не одну! Она вышла в обнимку с парнем!Я упущу момент выяснения отношений, но что меня больше всего поразило, так это то, что я, оказывается, тиран и изверг (по ее словам). Я её бил, унижал и жизни не давал вообще.После всего я был в полной прострации и даже не понял, как оказался в какой-то маршрутке. Мимо проносились машины, люди, менялись остановки. Я не понимал, куда еду и зачем, но на одной из остановок ко мне подсел дедуля. Дедушка был одет в белый костюм-тройку, на голове была белая шляпа, а в руках он держал такого же цвета трость. Еще у него была седая борода.Вот его образ почему-то привлек моё внимание, и я ещё на секунду подумал о том, что на улице жара, а дед в жилетке и пиджаке. Дедок тоже несколько раз глянул на меня и после сказал фразу, которая меня повергла на несколько секунд в шок: "Ты должен её спасти!".После этого он встал и вышел на остановке.Что самое интересное, после того как дед ушёл, мне стало как-то легче. Я добрался благополучно к железнодорожному вокзалу и после добрался домой.Меня, конечно, заинтересовал этот случай, и по дороге я узнал номер подруги сестры, которая гадала. Говорили, что она помогает людям. Я договорился с ней встретиться, и она пообещала, что посмотрит и скажет, что да как!Я когда приехал домой, даже сумел уснуть. Повторюсь, что после встречи с дедом мне стало легче. Во время разборок в аэропорту я почему-то начал задыхаться, а когда попустило, то ужасно разболелась голова, да и мысли были не очень. Своим уходом дед как бы забрал всё это с собой. Даже мыслей плохих не было.Уснул как убитый, но тут снится мне сон, что лежу я в своей кровати, а у ног стоит женщина. Тут она мне и говорит: "Кто ты такой, что лезешь к ней?! Не лезь к ней! Она моя! Если полезешь, то пожалеешь сильно об этом!".Утром, когда проснулся, спёр всё это на своё состояние после произошедшего. Ещё подумал, что если что-то подобное повторится, то пойду к врачу! Потом вспомнил, что звонил гадалке, думал отменить встречу, а потом решил пойти. Интересно стало, что она мне скажет. Слышал раньше, что людям гадала и вроде правду говорила. Моя женушка тоже, бывало, к ней ходила, но я, в принципе, тогда на это и внимания не обращал.При встрече эта женщина гадала на картах, говорила, что жена должна вернуться, но это будет не очень быстро! Но попутно она мне начала рассказывать, что раньше моя благоверная не очень хорошо отзывалась обо мне, да и начала задавать вопросики: "Ты что, простишь её после случившегося?". Я, конечно, был злым ещё на свою жену, но что делать с ней - только мне решать, а советчики в этом вопросе мне не нужны!Меня поведение гадалки, конечно, возмутило, но я промолчал. Она мне ещё наговорила за какую-то порчу, и я согласился на сеансы очищения ауры.Начала эта женщина ходить ко мне домой и проводила эти самые сеансы, попутно капала на жену. А ходила ко мне, потому что дома ее внуки не давали возможности спокойно всё сделать.С её слов узнал, что на жене вроде как цыганское проклятие, и жена начала снимать его, но ей стало плохо, и она испугалась.Начала эта женщина и с меня снимать порчу. Сказала, что этот процесс длительный и может занять где-то месяц. Я попутно попросил и с жены снять заклятие, на что она согласилась!Мы с ней как-то сдружились, и она пригласила к себе домой. Там я познакомился с её дочерью, и у нас завязались практически сразу отношения. Буквально через две недели после истории с женой я уже нашёл ей замену!Ну, вот прошёл месяц, за это время приехала жена, и мы подали на развод. Но в то время, когда мы находились в ЗАГСе, жена расплакалась и всем видом показывала, что не очень она и подписывать заявление хотела! Вещей своих, кстати, так и не забрала, включая её компьютер и драгоценности.Я решил сделать уборку в квартире и убрать её вещи. Вернее, инициатором стала моя новая девушка. Уборка забрала целый день. Я лично убрал все вещи жены по чемоданам.Когда девушка ушла вечером, я уселся за компьютер и решил связаться с тестем. Мы с ним очень сдружились, и он сильно переживал наш с женой развод, даже выгнал жену с его квартиры. Разговор состоялся где-то в 21:00.Поговорив с тестем, я решил проверить почту, а потом уже и фильм посмотреть.Где-то в 22:00 я, сам не зная зачем, начинаю искать освященный мак и соль. Когда нахожу эти ингредиенты, то начинаю смешивать и посыпать ими квартиру.Посыпал я все углы в комнатах, в ванной и туалете, потом посыпал на лоджиях - их у меня в квартире две. Насыпал под дорожки и ковры, насыпал перед входной дверью. Только после этого успокоился.Уселся я обратно за компьютер, и ровно в 23:30 в голове начали крутиться имена, да ещё какие-то причудливые. Я таких и не слышал. Всего их было пять, но интернет под рукой. Я начал вводить эти имена в поисковик и просто офигел! Все имена демонов высшего сословия, а к 24:00 пришло и шестое имя! Это был "чернокрылый".После прихода последнего я начал слышать голоса! Мне начали сразу угрожать, потом стали просить выйти во двор дома на разговор. Честно говоря, я думал, что с ума сойду.Я звоню гадалке и рассказываю всё, что происходит! Она начала читать молитвы прямо в телефон, а я их повторял за ней.Так и прошла практически вся ночь, и все успокоилось к 3:30 утра.На следующий день я купил святую воду и освятил (по совету гадалки) икону Николая Угодника.Женщина сказала, чтобы вечером я пришёл к ней домой, и она даст нужные молитвы, поставит защиту. А к ней нужно идти, потому что опасно мне оставаться дома.Когда шёл к ней, то заметил, что в соседнем доме на дверях одного из подъездов висит рушник, а это значит, что в доме покойник.Когда пришёл, то рассказал о своём наблюдении, на что получил ответ, что Лена (так зовут женщину) уже знает. Все мои ночные гости сейчас в квартире этого покойника!Я всю ночь провёл у неё, она диктовала мне молитвы, и в это время постоянно происходили необъяснимые вещи: у меня выключенный телефон и без батареи включался, то кто-то по коридору ходил.Наутро, когда вышли с комнаты, увидели, что в квартире были открыты окна, а на входных дверях были большие царапины как от когтей.Когда я пришёл домой, то на лоджии (она открытая, на ней постоянно гнездятся ласточки) застал трупы птиц.Вечером, когда стемнело, я начал наблюдать периодически за тем самым домом, где был покойник. Где-то в 23:30 на четвёртом этаже, в окнах одной с квартир, я увидел свет. Он был не очень яркий, но странным было то, что он исходил с нижней части комнаты, как будто кто-то развёл костёр на полу. Ещё этот свет горел разными цветами. Моё внимание также привлекло большое чёрное полотно, вывешенное на балконе!О результатах своих наблюдений я сообщил Елене! Она сказала, что "гости" проводят ритуал, а полотно на балконе - знак, что в квартире знать,чтобы туда случаем не пробралась какая-то мелочь.Продолжение истории напишу позже.

Ключевые слова: Жена работа развод порча женщина гадалка авторская история

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