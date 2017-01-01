Бусики

Lynx Просмотров: 128 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:53 by

Эта история произошла со мной в детстве, и объяснения так ей и нашлось, так как я рассказала этот случай сестре, когда мы вспоминали наше детство, будучи уже взрослыми, она к этому случаю отношения не имеет. Перехожу к самой истории.Как-то раз кто-то из девчонок в школе рассказал, что если вечером положить под подушку вишнёвые косточки, то утром найдёшь вместо них бусинки, это домовой так расстарается. Особо как-то не верилось, но в душу запало, уж очень бусики хотелось. Это произошло в зимнее время, то есть вишни не было, но зато были запасы на зиму, как раз открыли вишнёвый компот. Я старательно собрала косточки, но всё-таки страшно как-то стало, как представила: вот сплю я, а домовой у меня из-под подушки косточки забирает — бррр, жутко. А бусики очень хочется.Придумала я компромисс. Была у нас на кровати подушка лишняя, третья, мы, когда с сестрой кровать заправляли, складывали и накидкой ажурной накрывали, модно так тогда было. И эту третью подушку мы перед сном клали на ковёр, под стол письменный, чтобы она вечером не мешала, комната была очень маленькая. Вот я и решила положить косточки под эту подушку.Пришло время укладываться спать. Сестра уже лежала в постели и читала, как выражалась наша мама, «запоем» книгу, ей ко второй смене в школу, а мне с утра с первой.Я готовлюсь ко сну, одним глазом слежу за сестрой, чтобы она не увидела мои манипуляции с косточками, ведь засмеёт, ещё и дразнить потом будет. Но особая осторожность, можно сказать, была излишней, так как, когда сестра читает, хоть из пушки пали — не заметит.Всё прошло успешно, косточки под подушкой, которая под столом, вроде не так страшно и есть надежда получить бусики. Осталось только заснуть, а утром долгожданное сокровище.Наверное, это один из немногих случаев, когда я проснулась раньше положенного времени и с удовольствием. Первым делом сразу к подушке. Мои глаза, наверное, были по пять копеек, когда я увидела косточки — аккуратно сложенные на подушке в виде пирамиды, очень ровно, то есть кружок побольше, сверху диаметром меньше и так до одной косточки сверху. Я сидела и смотрела на эти косточки в виде пирамидки, даже боялась их трогать. Честно, убрала их, только когда уже собралась в школу и надо было уходить, думаю, сестра встанет, увидит, будет куча вопросов.Бусики я не получила, конечно, без обид, ведь я попыталась схитрить. Какое-то время я наблюдала за сестрой, были мысли: вдруг она подшутила, но она никак себя не выдала, да и представить, что она сидит ночью в темноте и выкладывает косточки пирамидкой на подушке — это не про мою Ларису. Она бы сразу высмеяла меня и потом подначивала при каждом удобном случае.Вот такая история про бусики.

Ключевые слова: Домовой косточки вишня подушка бусики

Другие, подобные истории: