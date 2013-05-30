Мальчик из морга

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:01

no_nik Просмотров: 569 Комментарии: 15 +5 Вчера, 21:01 by

Я - врач. И, соответственно, в свое время я работал в интернатуре. А так как молодой и придурошный был, то довольно часто свои ночи я прямо в больнице и проводил. На дежурство оставляли.На самом деле, мне даже нравилось так ночи проводить. Многие пациенты по ночам не спят. Кто футбол смотрит, кто книгу читает, а к кому "бабайка скребется". Конечно, по правилам я не имел права заходить к пациентам во время дежурства и общаться с ними на "живые" темы. Но кого это вообще волнует?Ну, так вот, как-то раз оставили меня на дежурство вместе с Серегой Бермулиным. Мы тогда средь дня подрались на глазах у пациентов. В шутку. В карты всем отделом наигрывали, а мы двое были худшими игроками, вот и сказали нам это сделать, как проигравшим. И так "повезло", что как раз главврач мимо проходил. А он мужик серьезный, любые грехи карал. Вот он и навесил штрафов всему отделению, а нас еще и на дежурство оставил.Ну, вот ночью мы зашли в кабинет главврача (по инструкции нельзя, но кого это волнует?), вытащили из его "тайника" (у его шкафчика было такое устройство. Открываешь - простые документы лежат, а на задней стенке была щелка небольшая. В этой щелке кнопка, ее зажимаешь и тянешь стенку на себя. Аля, вот и холодильник) пиво и начали телевизор смотреть (а он у главврача дорогой был и огромный. Модель не скажу, не разбираюсь в них, но экран длиной был сравним с половиной кровати).Сидим, вдруг плач где-то в коридоре. А мы были любителями страшилки потравить. Вот и страшно стало. Порешили вместе проверить. Выходим, а там мальчик стоит, лет десять на вид. Он нас как увидел, плакать перестал, хныкает только слегка и глазами нас сверлит. Серега его и спрашивает в максимально грубой форме, мол, какого черта он тут забыл (нервы, видимо). А мальчик и отвечает, что палату свою найти не может.Я тогда еще не понял, как такое может быть. Я и спросил его, зачем он вообще выходил, и что он вообще забыл во взрослом отделении. Тот и ответил, что дяденька его разбудил и сюда позвал. Ну, я и подумал, мол, маньяк какой-то. Пошел в полицию звонить, а Серега пошел палату с мальчиком этим нужную искать.Дозвонился я с огромным трудом, вызов сам сбрасывался по какому-то поводу. Сказали, что по такому поводу выезжать не будут, мало ли, что нам кажется. А Серега пришел и заявил, что найти нужную палату с мальчиком не смог, поэтому устроил его на свободном месте, мол, завтра найдем.Дальше ночь прошла спокойно. Я все время находился в детском отделении, а Серега - во взрослом. А то вдруг этот мужик опять придет?Наутро, после осмотра, главврач срочно вызвал всех в детское отделение. Было два трупа. Первый - того самого мальчика, а другой - подростка четырнадцати лет (тоже мальчик). Как в результате оказалось, труп того самого мальчика, который ночью бродил, кто-то принес из морга. Оказывается, он скончался еще три дня назад. Тут стоит прояснить, что труп из больницы отвозят не сразу в городской морг, а сначала держат у нас в подвале, тоже оборудованном под морг, пока не выяснят причину смерти. Причина смерти этого мальчика все еще не была определена. Второго мальчика задушили.Естественно, у нас с Серегой ноги-то и подкосились, однако рассказывать о произошедшем ночью мы не стали. Кто поверит?Началось подозрительно долгое расследование. Само собой, первые подозрения упали на нас, а мы толком ничего сказать-то не могли. Что же нам говорить? Что мальчик сам вышел из морга и решил на кроватке полежать, а заодно соседа задушить?Примерно через пол года, самое трудное время в моей жизни, все подозрения с нас сняли, однако расследование шло еще очень долго.Спустя год (расследование все еще шло) я уехал в свой родной город, так как срок в интернатуре у меня закончился, а Серега остался работать в этой больнице. Когда я с ним списывался (примерно через месяца два), он сказал, что весь подвал (морг) закопали и полметра залили бетоном. Полиция тогда так ничего и не сообщила.

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