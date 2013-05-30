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Истории из жизни

Мальчик из морга

Я - врач. И, соответственно, в свое время я работал в интернатуре. А так как молодой и придурошный был, то довольно часто свои ночи я прямо в больнице и проводил. На дежурство оставляли.
На самом деле, мне даже нравилось так ночи проводить. Многие пациенты по ночам не спят. Кто футбол смотрит, кто книгу читает, а к кому "бабайка скребется". Конечно, по правилам я не имел права заходить к пациентам во время дежурства и общаться с ними на "живые" темы. Но кого это вообще волнует?

Ну, так вот, как-то раз оставили меня на дежурство вместе с Серегой Бермулиным. Мы тогда средь дня подрались на глазах у пациентов. В шутку. В карты всем отделом наигрывали, а мы двое были худшими игроками, вот и сказали нам это сделать, как проигравшим. И так "повезло", что как раз главврач мимо проходил. А он мужик серьезный, любые грехи карал. Вот он и навесил штрафов всему отделению, а нас еще и на дежурство оставил.

Ну, вот ночью мы зашли в кабинет главврача (по инструкции нельзя, но кого это волнует?), вытащили из его "тайника" (у его шкафчика было такое устройство. Открываешь - простые документы лежат, а на задней стенке была щелка небольшая. В этой щелке кнопка, ее зажимаешь и тянешь стенку на себя. Аля, вот и холодильник) пиво и начали телевизор смотреть (а он у главврача дорогой был и огромный. Модель не скажу, не разбираюсь в них, но экран длиной был сравним с половиной кровати).
Сидим, вдруг плач где-то в коридоре. А мы были любителями страшилки потравить. Вот и страшно стало. Порешили вместе проверить. Выходим, а там мальчик стоит, лет десять на вид. Он нас как увидел, плакать перестал, хныкает только слегка и глазами нас сверлит. Серега его и спрашивает в максимально грубой форме, мол, какого черта он тут забыл (нервы, видимо). А мальчик и отвечает, что палату свою найти не может.
Я тогда еще не понял, как такое может быть. Я и спросил его, зачем он вообще выходил, и что он вообще забыл во взрослом отделении. Тот и ответил, что дяденька его разбудил и сюда позвал. Ну, я и подумал, мол, маньяк какой-то. Пошел в полицию звонить, а Серега пошел палату с мальчиком этим нужную искать.
Дозвонился я с огромным трудом, вызов сам сбрасывался по какому-то поводу. Сказали, что по такому поводу выезжать не будут, мало ли, что нам кажется. А Серега пришел и заявил, что найти нужную палату с мальчиком не смог, поэтому устроил его на свободном месте, мол, завтра найдем.
Дальше ночь прошла спокойно. Я все время находился в детском отделении, а Серега - во взрослом. А то вдруг этот мужик опять придет?

Наутро, после осмотра, главврач срочно вызвал всех в детское отделение. Было два трупа. Первый - того самого мальчика, а другой - подростка четырнадцати лет (тоже мальчик). Как в результате оказалось, труп того самого мальчика, который ночью бродил, кто-то принес из морга. Оказывается, он скончался еще три дня назад. Тут стоит прояснить, что труп из больницы отвозят не сразу в городской морг, а сначала держат у нас в подвале, тоже оборудованном под морг, пока не выяснят причину смерти. Причина смерти этого мальчика все еще не была определена. Второго мальчика задушили.

Естественно, у нас с Серегой ноги-то и подкосились, однако рассказывать о произошедшем ночью мы не стали. Кто поверит?
Началось подозрительно долгое расследование. Само собой, первые подозрения упали на нас, а мы толком ничего сказать-то не могли. Что же нам говорить? Что мальчик сам вышел из морга и решил на кроватке полежать, а заодно соседа задушить?
Примерно через пол года, самое трудное время в моей жизни, все подозрения с нас сняли, однако расследование шло еще очень долго.
Спустя год (расследование все еще шло) я уехал в свой родной город, так как срок в интернатуре у меня закончился, а Серега остался работать в этой больнице. Когда я с ним списывался (примерно через месяца два), он сказал, что весь подвал (морг) закопали и полметра залили бетоном. Полиция тогда так ничего и не сообщила.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:01
Вчера, 21:01 by no_nikПросмотров: 569Комментарии: 15
+5

Ключевые слова: Интернатура больница плач мальчик труп авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 21:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 420
Не верю. Такого не может быть вообще. О больничной этике автор даже и не слышал, видно по тексту.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: Восьмая тень
Вчера, 21:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (213|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 404
Сомневаюсь что бюджетные метры и деньги так просто закопали бы.
В остальном история понравилась )))
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#3 написал: Lynx
Вчера, 21:15
+3
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2146|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 1 390
Интерны иногда вытворяют (слышала от знакомых врачей), но чтобы вот так, нагло ворваться к главврачу - это что-то сверх. Вы, наверное, пересмотрели сериал "Интерны". Без оценки. Мальчик в морге - уже избитая тема.
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#4 написал: no_nik
Вчера, 21:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 18
Цитата: Eifersucht
Не верю. Такого не может быть вообще. О больничной этике автор даже и не слышал, видно по тексту.

Вы про медецинскую деонтологию? В каком же месте я ее нарушил, извиняюсь? Разговор на "живые" темы с пациентами запрещены по инструктажу больницы, но в деонтологии ни слова. Может, вы про нарушение зоны комфорта пациентов? Я никому не навязывался. Кто небыл против моей кампании, с теми я и находился. В чем проблема?
Зарегистрирован: 4.09.2014
#5 написал: Эвиллс
Вчера, 21:20
0
Группа: Авторы
Репутация: (1855|2)
Публикаций: 121
Комментариев: 2 828
Разное приходилось наблюдать. Чуть не поседела вся! Истории плюс. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#6 написал: no_nik
Вчера, 21:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 18
Цитата: Lynx
Интерны иногда вытворяют (слышала от знакомых врачей), но чтобы вот так, нагло ворваться к главврачу - это что-то сверх. Вы, наверное, пересмотрели сериал "Интерны". Без оценки. Мальчик в морге - уже избитая тема.

Главврач прекрасно знал обо всех наших посещениях его кабинета. В основном, на дежурстве все из-за этого и оставались. И почему-то его совсем не волновало, что ночью его кабинет еще большие пытки испытывал.
Зарегистрирован: 4.09.2014
#7 написал: Tigger power
Вчера, 21:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (237|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 855
"Тот и ответил, что дяденька его разбудил и сюда позвал. Ну, я и подумал, мол, маньяк какой-то. Пошел в полицию звонить"

Меня только это смутило - не пойти и проверить коридоры, палаты на присутствие чужих людей, а вот так сразу поверить маленькому ребенку и сразу звонить в милицию, ну наверное и такое бывает.
А мальчик 14 лет - он, что лежал в палате куда Вы малыша ночью определили? И его именно в эту ночь задушили?
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#8 написал: no_nik
Вчера, 21:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 18
Цитата: Tigger power
"Тот и ответил, что дяденька его разбудил и сюда позвал. Ну, я и подумал, мол, маньяк какой-то. Пошел в полицию звонить"

Меня только это смутило - не пойти и проверить коридоры, палаты на присутствие чужих людей, а вот так сразу поверить маленькому ребенку и сразу звонить в милицию, ну наверное и такое бывает.
А мальчик 14 лет - он, что лежал в палате куда Вы малыша ночью определили? И его именно в эту ночь задушили?

Смысл проверять коридоры? Втретишь мужика, даже если того самого, он тебе и скажет, что нас как раз ищет, живот у него разболелся. Подросток тот лежал в той самой палате (у нас не отдельные палаты для каждого ребенка были, а общие для 3, если мне память не изменяет. Отдельные были, но очень мало). А в тот же ли день задушили, без понятия. Нам об этом не говорили. Но сомневаюсь, что в течении дня могли не заметить мертвое тело. Хотя, всякое может быть
Зарегистрирован: 4.09.2014
#9 написал: Tigger power
Вчера, 22:01
0
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Репутация: (237|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 855
Так вот если бы встретили можно было допрос учинить и очную ставку устроить, а потом и в милицию. Да ладно, каждый по себе судит, Вы значит сразу в милицию, может так лучше. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#10 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 22:38
+2
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Публикаций: 14
Комментариев: 730
О как!!!

".....он сказал, что весь подвал (морг) закопали и полметра залили бетоном. Полиция тогда так ничего и не сообщила. ....""

Действительно... из-за рассказа интернов, в дежурство нажравшихся пивом... и перепутавшим хрен с трамвайной ручкой, весь морг решили бетоном залить....ага.. ... И да!! Полиция - тоже зараза такая: должна-же была сообщить перепившим студиозам, что там за х... на самом деле случилась))))...
Короч, доктора Быкова на вас не хватает puli
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#11 написал: Lynx
Вчера, 22:44
+1
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2146|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 1 390
Цитата: alex.kuzmenko2017
О как!!!

".....он сказал, что весь подвал (морг) закопали и полметра залили бетоном. Полиция тогда так ничего и не сообщила. ....""

Действительно... из-за рассказа интернов, в дежурство нажравшихся пивом... и перепутавшим хрен с трамвайной ручкой, весь морг решили бетоном залить....ага.. ... И да!! Полиция - тоже зараза такая: должна-же была сообщить перепившим студиозам, что там за х... на самом деле случилась))))...
Короч, доктора Быкова на вас не хватает puli

blush
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#12 написал: Sausy_Jade
Вчера, 22:49
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 14
если все выше изложенное правда, то от такого реально поседеть можно! Вряд ли, это был сам мальчик, то есть, оболочка телесная его, а владела ею, скорее всего, какая-то злая сущность. Иначе, зачем ему убивать другого мальчика?
Зарегистрирован: 12.06.2017
#13 написал: Lestat de Lioncort
Вчера, 23:40
0
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 188
Тоже при прочтении сразу Интерны вспомнились. Вообще в больницах камеры стоят, да и не может на всю больницу только 2 интерна дежурить, как минимум есть дежурный врач. А если кому-то реально плохо станет? Скорую бежать вызывать? Без оценки.
Зарегистрирован: 3.08.2015
#14 написал: orderly
Вчера, 23:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 376
Да , у нас в тверской губернии , была анологичная история - корова пёрнула и рога отвалились .
Зарегистрирован: 2.05.2015
 
#15 написал: Rimskaya
Вчера, 23:51
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 3
В творческие)
Зарегистрирован: 14.04.2017
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