Колдун Павлин из Харламово

Talisha Просмотров: 654 Комментарии: 12 +21 Сегодня, 18:02 by

Эту историю я услышала от нашего местного краеведа Татьяны Николаевны Байковой.На левом берегу Вексы в небольшой деревеньке Харламово в начале прошлого века жила одна семья. Хозяин дома носил редкое старинное имя - Павлин. По мнению местных жителей, он был связан с нечистой силой.Люди его боялись и одновременно уважали за колдовские знания. Общаясь с невидимым миром, Павлин предсказывал грядущие события, помогал отыскать украденное и умел многое из того, что простому смертному не дано.Однажды приходит к Павлину сосед и жалуется: украли топор. А время тяжелое, шла гражданская война, кругом разруха. Где взять новый топор? Павлин немного подумал и говорит:- Завтра выйдем пахать в поле, смотри, у кого лошадь в борозде упадет, тот и вор.Все вышло так, как сказал колдун: у одного дальнего родственника, что на днях приходил к соседу, лошадь запуталась в постромках и упала. Сосед к нему:- Ты взял топор?Некуда мужичку деваться, признался: бес попутал. А Павлин только смеется.В соседней деревне Гавриловское жила семья Чижовых. Была у них старшая дочка, 12-летняя Аннушка, да грудной ребенок. Однажды Аннушка в чем-то провинилась перед матерью, и та в сердцах бросила:- Да чтоб тебя черти унесли! Лучше домой не являйся, негодница!Она и не явилась. Уже ночь на дворе, зимняя, холодная, а дочери все нет и нет, как в воду канула. Искали девочку всей деревней, но все напрасно.Через несколько дней стал народ говорить, что где-то под Чухломой (соседний город) видели - девочка в полушубке то сидит на стогу, то по лесу бегает. Подойдут ближе, нет никого. Делать нечего, пошли родители к харламовскому колдуну, а тот сказал:- Обругали Аннушку в злую минуту, забрал ее черт. Но сегодня ночью она обязательно придет к дому, постучит в окошко. Матери надо выйти и накинуть ей крестик на шею, тогда дочь вернется.Упросила мать соседку посидеть с ней у окна - одной-то страшно. В полночь в стекло кто-то робко постучал и детский голос крикнул:- Маменька!Ужас сковал женщин, ни рукой, ни ногой пошевельнуть не могли, не то чтобы выйти из дома. Так и не накинула мать спасительный крестик ребенку на шею...А утром нашли девочку. За двором был небольшой замерзший прудик, на чистом льду которого в валенках и шубенке лежала мертвая Аннушка. Сто раз проходили здесь, никого не видели. И вдруг... Горе-то какое! Не сумела мать выполнить наказ колдуна.Еще один случай произошел в деревне Прокошево. Зажиточный крестьянин часто ездил на лошади в Чухлому, торговал всем, что давало хозяйство. Помогали ему в работе сын со снохой. Как-то в базарный день поторговал крестьянин очень удачно, выручил порядочную сумму. Приехал вечером домой, поставил лошадь во двор и довольный лег спать. Утром проснулся, хвать, а кошелька-то с денежками и нет. Сын работал в Питере, и мужик обрушил гнев на сноху:- Признавайся, ты взяла?Она крестится, божится: не видела денег, и все тут. Единственный внук десяти лет от роду со слезами вступился за мать. Обыскали весь дом - нет кошелька. Хозяин ходит чернее тучи, вырученных денег жалко. Собрался к Павлину в Харламово. Внучок тут как тут:- Возьми меня, дед!- Поехали...Поведал крестьянин колдуну историю исчезнувших денег и сказал, что подозревает в краже сноху. Пока беседовали да пили чай из огромного самовара, за окном стемнело, и Павлин предложил остаться на ночлег. Крестьянин поначалу отнекивался, но хозяин настоял на своем. Уложил старика в горнице, а внуку постелил на русской печи. Среди ночи малец проснулся от разговора на кухне. Слышит, как Павлин что-то бурчит, а потом кто-то отвечает колдуну:- Ну, теперь ты знаешь, где кошелек, только до утра ничего не говори. Сноха сегодня ночью удавится, и еще одна душа нашей будет.Мальчик, как услышал, задрожал от страха, потихоньку слез с печки и давай будить деда:- Поехали, поехали домой!Старик спросонья еле взял в толк, о чем говорит внук, но все же послушался. Как Павлин, вышедший на шум из кухни, ни уговаривал остаться, дед заупрямился.Приехали домой, открывают дверь, а сноха им навстречу с веревкой в руке. Оказывается, в сарай собралась - вешаться. Обидна ей напраслина от свекра. А мальчишка тем временем завел лошадь в стойло, смотрит: в пустой кормушке кошелек с деньгами лежит. Видно, дед, как вернулся с ярмарки, задавал лошади сено, и тяжелый кошель выскользнул из-за пазухи.Автор - Татьяна Герасимова.

Ключевые слова: Колдун мертвец нечистая сила деревня

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