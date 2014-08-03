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Истории из жизни

Колдун Павлин из Харламово

Эту историю я услышала от нашего местного краеведа Татьяны Николаевны Байковой.

На левом берегу Вексы в небольшой деревеньке Харламово в начале прошлого века жила одна семья. Хозяин дома носил редкое старинное имя - Павлин. По мнению местных жителей, он был связан с нечистой силой.
Люди его боялись и одновременно уважали за колдовские знания. Общаясь с невидимым миром, Павлин предсказывал грядущие события, помогал отыскать украденное и умел многое из того, что простому смертному не дано.
Однажды приходит к Павлину сосед и жалуется: украли топор. А время тяжелое, шла гражданская война, кругом разруха. Где взять новый топор? Павлин немного подумал и говорит:
- Завтра выйдем пахать в поле, смотри, у кого лошадь в борозде упадет, тот и вор.
Все вышло так, как сказал колдун: у одного дальнего родственника, что на днях приходил к соседу, лошадь запуталась в постромках и упала. Сосед к нему:
- Ты взял топор?
Некуда мужичку деваться, признался: бес попутал. А Павлин только смеется.

В соседней деревне Гавриловское жила семья Чижовых. Была у них старшая дочка, 12-летняя Аннушка, да грудной ребенок. Однажды Аннушка в чем-то провинилась перед матерью, и та в сердцах бросила:
- Да чтоб тебя черти унесли! Лучше домой не являйся, негодница!
Она и не явилась. Уже ночь на дворе, зимняя, холодная, а дочери все нет и нет, как в воду канула. Искали девочку всей деревней, но все напрасно.
Через несколько дней стал народ говорить, что где-то под Чухломой (соседний город) видели - девочка в полушубке то сидит на стогу, то по лесу бегает. Подойдут ближе, нет никого. Делать нечего, пошли родители к харламовскому колдуну, а тот сказал:
- Обругали Аннушку в злую минуту, забрал ее черт. Но сегодня ночью она обязательно придет к дому, постучит в окошко. Матери надо выйти и накинуть ей крестик на шею, тогда дочь вернется.
Упросила мать соседку посидеть с ней у окна - одной-то страшно. В полночь в стекло кто-то робко постучал и детский голос крикнул:
- Маменька!
Ужас сковал женщин, ни рукой, ни ногой пошевельнуть не могли, не то чтобы выйти из дома. Так и не накинула мать спасительный крестик ребенку на шею...
А утром нашли девочку. За двором был небольшой замерзший прудик, на чистом льду которого в валенках и шубенке лежала мертвая Аннушка. Сто раз проходили здесь, никого не видели. И вдруг... Горе-то какое! Не сумела мать выполнить наказ колдуна.

Еще один случай произошел в деревне Прокошево. Зажиточный крестьянин часто ездил на лошади в Чухлому, торговал всем, что давало хозяйство. Помогали ему в работе сын со снохой. Как-то в базарный день поторговал крестьянин очень удачно, выручил порядочную сумму. Приехал вечером домой, поставил лошадь во двор и довольный лег спать. Утром проснулся, хвать, а кошелька-то с денежками и нет. Сын работал в Питере, и мужик обрушил гнев на сноху:
- Признавайся, ты взяла?
Она крестится, божится: не видела денег, и все тут. Единственный внук десяти лет от роду со слезами вступился за мать. Обыскали весь дом - нет кошелька. Хозяин ходит чернее тучи, вырученных денег жалко. Собрался к Павлину в Харламово. Внучок тут как тут:
- Возьми меня, дед!
- Поехали...
Поведал крестьянин колдуну историю исчезнувших денег и сказал, что подозревает в краже сноху. Пока беседовали да пили чай из огромного самовара, за окном стемнело, и Павлин предложил остаться на ночлег. Крестьянин поначалу отнекивался, но хозяин настоял на своем. Уложил старика в горнице, а внуку постелил на русской печи. Среди ночи малец проснулся от разговора на кухне. Слышит, как Павлин что-то бурчит, а потом кто-то отвечает колдуну:
- Ну, теперь ты знаешь, где кошелек, только до утра ничего не говори. Сноха сегодня ночью удавится, и еще одна душа нашей будет.
Мальчик, как услышал, задрожал от страха, потихоньку слез с печки и давай будить деда:
- Поехали, поехали домой!
Старик спросонья еле взял в толк, о чем говорит внук, но все же послушался. Как Павлин, вышедший на шум из кухни, ни уговаривал остаться, дед заупрямился.
Приехали домой, открывают дверь, а сноха им навстречу с веревкой в руке. Оказывается, в сарай собралась - вешаться. Обидна ей напраслина от свекра. А мальчишка тем временем завел лошадь в стойло, смотрит: в пустой кормушке кошелек с деньгами лежит. Видно, дед, как вернулся с ярмарки, задавал лошади сено, и тяжелый кошель выскользнул из-за пазухи.

Автор - Татьяна Герасимова.
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Сегодня, 18:02 by TalishaПросмотров: 654Комментарии: 12
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Ключевые слова: Колдун мертвец нечистая сила деревня

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:20
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Комментариев: 5 453
Хороши истории, люблю вот такие деревенские рассказы! И Гоголя сразу вспоминаю.
Плюсяра!
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 18:33
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Комментариев: 846
Ой какие страшные последние две истории! Колдун он и есть колдун с нечистым дела вершит, но маменька дурная какая, прямо зла не хватает. Обе причём. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#3 написал: Минди
Сегодня, 18:53
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#4 написал: Black Bagira
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Как же люди готовы легко с жизнью расстаться((Плюс.

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#5 написал: Восьмая тень
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Очень классная история. Как в старину. .. красота. Плюс.
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#6 написал: OlgaSha
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Истории очень понравились! Давно подобного не читала! Спасибо автору, плюс.
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#7 написал: odinokiy putnik
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#8 написал: alex.kuzmenko2017
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Вот колдун-подлюка оказался, нехороший человек!!!.... Хорошо, что малец проснулся вовремя и прочухал ситуёвину, а главное, что старик пацанчику поверил.... В итоге сам старик разъе....раздолбаем и оказался, обронил-таки сам кошель свой......, или всё-таки сноху стыд разобрал, вот и подбросила в кормушку к лошадям.... а самой вдруг стыдно стало, и как говориться: "....расплела она носочки свои шерстяные, смастерила удавочку, и...."....
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#9 написал: Волжская О.В.
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Колдуну бесы и помогают. А куда деваться,на то он и колдун.
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Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#10 написал: Necah
Сегодня, 22:57
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А мне не понравилось, что мать пропавшей девочки вся избоялась и не открыла ребенку, ещё и соседку позвала. Как то это не по матерински. За историю +
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#11 написал: Tigger power
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Цитата: Necah
Как то это не по матерински.


Несомненно, но у всех свой запас "прочности", вот такая тряпка, а что поделать.
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#12 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 23:06
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Комментариев: 4 960
Хорошие истории, но последняя здесь уже публиковалась, скорее народный фолклор, но всё равно: ПЛЮС
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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