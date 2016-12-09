Вентиляция

JuliS Просмотров: 476 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 16:33 by

А эти две истории мне поведала моя тётя, которая часто сталкивается с паранормальными явлениями. Имена изменены.Был вечер. Мы с подругой-соседкой Катей за ужином сидели и болтали о своём, о женском. После этого Катя сказала, что ещё немного посидит на кухне, а я отправилась в комнату. Прилегла и засела в соц. сети. Наверно, стоит сказать о том, что соседка Катя относится к тем людям, к которым страх приходит с запозданием. И вот заходит она ко мне в комнату, жуя яблоко, и спокойно выдаёт: «Ир, там на кухне кто-то дышит». Это выглядело так нелепо, что я засмеялась. Говорю ей: «Кать, ты что несёшь? Кто дышит?» Мы пошли вместе на кухню. Я прислушалась. Из вытяжки и правда слышалось какое-то дыхание. Это можно было бы свалить на какой-то гуляющий в вентиляции воздух, если бы не одно «но». Это «дыхание» мало того что стало громче, оно стало перемещаться, было ощущение, что звук теперь не из вентиляции, а где-то за нашими головами. Тут-то до Катьки и дошел страх. «Ир, что делать-то?» Я ничего лучше не придумала, как обрызгать углы святой водой и зажечь свечу. После этого в кухне наступила тишина, но ночевать мы с Катькой отправились ко мне.Данную историю я вообще предпочитаю отнести к категории «показалось», но черт его знает? Вдруг ещё у кого было.Дом, оставшийся от прабабушки и прадедушки после их смертей, много раз наводил страх на гостей и жильцов. Я часто слушала от троюродной сестры, что, приезжая к бабушке, которая сейчас живет в этом доме, спать она там спокойно не может. Да и мне самой предпочтительнее, приходя в гости к ним, проводить время на участке. Этот случай произошёл после похорон прабабушки, опять же с моей тётей. Далее от первого лица.Бабушку уже захоронили. На кладбище мне стало плохо, и я чувствовала, что больше не могу там находиться. Родственники посоветовали мне отправиться домой, сказали, что в скором времени тоже вернутся. На похороны мы приехали из другого города, соответственно, жили в доме прабабушки. Вот дошла я до дома и без сил легла на кровать (тётя чётко осознавала, что была в сознании, не задремала, даже не закрывала глаз). И тут я услышала чёткий протяжный женский крик. Голос был очень похож на бабушкин. Я вскочила и рефлекторно выкрикнула: «Бабушка?!» Но тут до меня дошло… Я вскочила с кровати и выбежала во двор, к счастью, с кладбища как раз возвращались ещё две родственницы, мне стало как-то спокойнее.

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