"Не время тебе ещё"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:29

Звезда Эрцгаммы Просмотров: 166 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 01:28 by

Пишу со слов жены!Жила она в семье, где до нее не было никому дела. Сыта, да и ладно, а что на душе у ребенка - никого не волновало.В тринадцать лет она была предоставлена сама себе, отец пил, а мать работала на двух работах. Связалась с нехорошей компанией, где начала употреблять алкоголь и курить, пробовала наркотики.В общем, вела жизнь среднего ребенка 90-х, а в один "прекрасный" день ей все надоело, и она наглоталась антидепрессантов.Очнулась она в больнице имени Склифосовского. Узнала о том, что пробыла в коме четыре дня. Ей повезло, что отец с работы раньше вернулся, увидел ее на полу в кухне.Но то, что с ней творилось в то время (пока она лежала в коме), она рассказала только мне!Далее с ее слов.Лечу я куда-то вверх, кругом темно, а наверху только одна маленькая светящаяся точка. Подлетаю к ней, а это тоннель длинный и светлый, свет такой белый -белее молока. И так манит.Вошла я в этот свет и вижу, что вдалеке силуэты людей, их там много. Я хочу к ним, но что-то меня не пускает, но чувствую, что там хорошо, что там меня любят, но вот что-то не пускает и все тут.Тут такой ласковый голос говорит: "Не время тебе еще. У тебя еще много дел!", а после этих слов я очнулась.После всего этого жизнь у меня кардинально изменилась. Стала одиночкой, ушла из компаний, но самое интересное в том, что я перестала бояться смерти. Я знаю, что нас там любят, что смерть - это не конец, а начало чего-то нового.

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