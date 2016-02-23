Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

"Не время тебе ещё"

Пишу со слов жены!
Жила она в семье, где до нее не было никому дела. Сыта, да и ладно, а что на душе у ребенка - никого не волновало.
В тринадцать лет она была предоставлена сама себе, отец пил, а мать работала на двух работах. Связалась с нехорошей компанией, где начала употреблять алкоголь и курить, пробовала наркотики.
В общем, вела жизнь среднего ребенка 90-х, а в один "прекрасный" день ей все надоело, и она наглоталась антидепрессантов.
Очнулась она в больнице имени Склифосовского. Узнала о том, что пробыла в коме четыре дня. Ей повезло, что отец с работы раньше вернулся, увидел ее на полу в кухне.
Но то, что с ней творилось в то время (пока она лежала в коме), она рассказала только мне!
Далее с ее слов.

Лечу я куда-то вверх, кругом темно, а наверху только одна маленькая светящаяся точка. Подлетаю к ней, а это тоннель длинный и светлый, свет такой белый -
белее молока. И так манит.
Вошла я в этот свет и вижу, что вдалеке силуэты людей, их там много. Я хочу к ним, но что-то меня не пускает, но чувствую, что там хорошо, что там меня любят, но вот что-то не пускает и все тут.
Тут такой ласковый голос говорит: "Не время тебе еще. У тебя еще много дел!", а после этих слов я очнулась.
После всего этого жизнь у меня кардинально изменилась. Стала одиночкой, ушла из компаний, но самое интересное в том, что я перестала бояться смерти. Я знаю, что нас там любят, что смерть - это не конец, а начало чего-то нового.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:29
Сегодня, 01:28 by Звезда ЭрцгаммыПросмотров: 166Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Кома таблетки свет тоннель ребенок голос авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:30
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2007|0)
Публикаций: 182
Комментариев: 1 328
В общем, вела жизнь среднего ребенка 90-х
- фраза эта мне не понравилась. А так плюсану. Много таких историй
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#2 написал: LudaM
Сегодня, 02:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 258
Жила она в семье, где до нее не было никому дела. Сыта, да и ладно, а что на душе у ребенка - никого не волновало.


Да 90 % так жили, какая душа ребенка?! Это сейчас набаловались: психологи, церковь , мама массовик затейник...
А тогда... Кто-то пил/курил/ширялся , кто-то резал вены/бросался из окна 12 этажа, кто-то просто по дворам мотался, а кто-то дома сидел и всего боялся. И у всех своя судьба, Ваша жена получила очень хороший опыт
Да, таких историй много, но когда она коснется именно тебя - воспринимаешь все по другому. Плюс плюс плюс
Зарегистрирован: 27.09.2015
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.