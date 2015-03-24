Жуткий клоун

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:33

Вариор Просмотров: 235 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 20:33 by

Доброе утро, я работаю воспитателем в детском садике. Хочу рассказать историю, страшнее которой со мной ничего не происходило. Дело в том, что в этом году нам дали ясельников, то есть совсем малышей – полутора-двух лет. Многие толком еще разговаривать не умеют. В общем, сложная группа, не то что мои ребята с подготовительной.И тут, как назло, я почти сразу же заболела. Провалялась с воспалением легких три недели. Вернулась, детки шелковые, послушные. Я прям в шоке. Все ходят практически по линеечке, тише воды, ниже травы. Спросила сменщицу, она сама ничего не понимает. Говорит, началось все с неделю назад. Сначала ревели все поголовно дня два, а потом вдруг затихли. С тех пор на работу как на праздник ходит.Пришло время укладывать спать, ну, думаю, сейчас будет вторая часть марлезонского балета. А фиг там. Детки быстро по кроваткам и спать. Вернее, глаза закрыли, я вижу, что просто заснуть пытаются, но многие просто лежат, веки не открывают.Полмесяца я допытывалась, что да как. Казалось, вот тебе, дура, счастье, в жизни такой группы не было, так ведь нет. В общем, удалось мне разговорить девочку одну, почти двухлетку. Такой у нас состоялся диалог:— Вика, а кого ты боишься?— Квоуна (клоуна).— А что за клоун?— Стлашный. В углу. Ая-яй-яй делает (показывает пальчиком).— А когда он там появляется?— Всегда.Теперь я поняла, почему дети так неохотно заходят в спальню и стараются сразу же лечь в кроватки. Понятное дело, что сама я никакого жуткого клоуна не видела, поэтому страшная история, рассказанная Викой, не возымела на меня должного действия. Пока не случилось несчастье.Был у нас один непоседа, Тарас, а чуть что случается, значит виноват Тарас. И вот в этот раз тоже. Все легли спать, тихий час же, я проверила - вроде задремали. Только вышла на минуту, как жуткий грохот. Залетаю, а там Тарас стоит - весь в земле, грязный. Оказалось, он хотел цветок посмотреть, пока все спят. Посмотрел. Дети все перепуганы, кое-как успокоила. Отмыла Тараса, уложила спать.Время всех будить, а Тарас не шевелится. Подошла к нему, а он белый весь, сразу скорую вызвали. Оказалось, что у него сахар упал, хотя сроду диабетиком не был. Мы бегаем вокруг него, то да се. Отправили в больницу, пришли в детскую, ребятки все притихшие, лишь Вика, проходя мимо, тихо сказала: «Квоун, недоволен, что Талас шумел».Вечером в коридоре столкнулась с Инной Васильевной, старой воспитательницей. Разговорились, то да се. Как узнала про ужасного клоуна, которого видят дети, побледнела вся. Рассказала мне одну историю. Прямо скажем, страшноватую.Раньше, еще до садика, здесь был пустырь. Место хорошее, ровное. И приезжие зоопарки или цирки разбивали здесь лагерь.Вот как-то раз гастролеры устроили представление. А был у них один клоун, то ли слабоумный, то ли дурачок. Свою миссию он выполнял, детей смешил, ну и ладно. Вот как-то на очередном представлении, пока он выступал, несколько ребятишек громко перешептывались.Тогда клоун без слов ушел за кулисы и вернулся с метательным ножами. Так же молчаливо он принялся бросать клинки в детей. Несколько попали в цель. В зале был милиционер, пришедший со своим сыном. Он и застрелил клоуна. Двух мальчиков, которых ранил ненормальный, удалось спасти. Только с тех пор рассказывают, что призрак жуткого клоуна периодически видели на арене.Позже тут построили детский садик, об этой байке уже вроде бы все забыли, но, оказывается, зря. Вот теперь это. Не знаю как, но Инна Васильевна поговорила с заведующей, и та лично пригласила батюшку для освящения. Она рассказывала, что во время обряда вдруг начали падать с крючков все картины, и ее пронзил просто нечеловеческий холод. Батюшка не останавливался, а как только произнес последние слова молитвы, все прекратилось.С этого времени начался мой ад. Ужасный клоун действительно пропал, по крайней мере, теперь они его не видели. Но и про тихий час забыли. А когда вернулся Тарас, все стало вообще весело. Вот я и думаю, может, не надо было его прогонять…

Ключевые слова: Клоун детский садик дети страх священник призрак

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