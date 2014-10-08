Исполосованная рука

Lynx Просмотров: 523 Комментарии: 3 +9 Сегодня, 19:51 by

Как сейчас помню, в детстве нас всегда интересовало, почему у дедушки моей подруги вся левая рука испещрена шрамами. И однажды он не совладал с нашими расспросами и рассказал эту страшную историю.Возвращался он вечером от брата троюродного своего через лес. Тропинка там была одна, вроде и свернуть некуда, а заплутал. Понял, что по времени слишком долго уже идет, под ноги посмотрел – ба, тропинки нет. Куда выбираться, в какую сторону шагать – непонятно. "Ну, делать нечего, - думает, - если вперед идти, куда-нибудь уж выйду".Только час проходит, затем второй, в лесу все темнее становится, ногами уже за коряги цепляется, ветки лицо царапают, а деревьям конца-краю нет.Уже когда отчаялся совсем, смотрит - огонек вдали. Стал ближе подходить, а там избушка аккуратная, почти новая, словно недавно тут поставлена. Ну, он бегом к ней. Постучался, открывает ему мальчишка лет двенадцати, худой, улыбчивый.- Привет, ты один тут, что ли?- Нет, отец в лес пошел, вот-вот вернется.- Я заблудился немного, Михеевка далеко отсюда?- Порядочно. Если всю ночь идти, к утру только осилите. Да вы заходите, щас папка придет, он все расскажет. А вы поедите пока.Заходит дед, видит - на столе картошка в чугунке горячая пышет, огурцы рядом, помидоры, лук, капуста в миске деревянной, в печи мясо шкворчит, от запаха аж желудок сводит. Хотел уже к столу быстрее, а малец на рукомойник показывает, мол, нельзя, умыться бы перед едой. Дед подошел, лицо сполоснул и стал руки намывать, только в районе запястья на левой какая-то грязь прилипла. Делать нечего, стал полотенцем оттирать, которое рядом лежало. Трет-трет, только без толку все, рука покраснела, но грязи будто больше стало. А малец стоит и посмеивается, вот ведь забавно ему это. Тут дед возьми и скажи:- Господи, помилуй, что ж такое?!Только произнес - как будто пелена с глаз спала. Стоит в развалившейся избе, в разбитые окна луна заглядывает, на столе вместо еды головешки горелые. И перед ним не пацан, а вроде собаки существо, только на задних лапах. Разглядеть не смог, оно в окно сразу сигануло. Но самое страшное не это, вместо полотенца в руке деда нож был ржавый, и им он, значит, запястье себе и полосует, крови – море. Скинул рубаху с себя, перетянул рану, вышел оттуда.Оглянулся – никакая избушка не новая, покосившаяся, да еще и местами пожаром съеденная, давно уже покинутая. Снова перекрестился и прочь оттуда. Час, наверное, шел, вдруг тропинка под ногами появилась, а вскоре и к деревне своей вышел. Там уже и помощь оказали.Когда мать его узнала обо всем, вскинулась: "Что ж ты без крестика ходишь?". Оказывается, действительно, после бани, когда у брата был, крестик он снял, да и в предбаннике оставил. Без него и ушел. Вот и пришел к черту на рога. В прямом смысле.Малец этот - самый настоящий бесенок был. Еще повезло, что "отца его не было". Бесы из нечистой силы самые неопасные, а вот если бы черт пришел… Возможно, что и деда бы не было.Вот такую страшную историю он рассказал, в довершении продемонстрировав в очередной раз левую руку. В районе запястья там красовались белые глубокие шрамы.

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