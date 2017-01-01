Реальная история о призраке немецкого солдата

Lynx Просмотров: 67 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 01:42 by

Летом я целый месяц жил у бабушки в деревне. Она живет в небольшой Украинской деревушке, в Черкасской области. Я частенько приезжаю туда отдохнуть от городской суеты. Отношения у нас с бабулей очень хорошие, поэтому я отдыхаю еще и от родительских поручений и нравоучений. Бабушка является для меня очень интересным собеседником. Каждый вечер, за чашечкой чая на кухне, у нас завязываются длинные дискуссии обо всем на свете. Таким образом, я рассказал бабушке о своем интересе к паранормальным явлениям: барабашкам, полтергейстам, призракам и так далее и тому подобное. Родители относятся к этому довольно скептически, поэтому с ними разговаривать на данную тему смысла нет. "Не тем занимаешься", - говорят они.Бабушка у меня человек простой, всю жизнь в деревне прожила, поэтому барабашки и домовые не кажутся для неё "мифическими существами", а наоборот, являются очень даже реальными. В деревне все люди верят в приметы и чтят традиции, возможно, потому, что они ближе к природе?! Ну, да ладно, перейдем ближе к сути!Разговор у нас с бабушкой складывался на ура, мы обсуждали странные случаи в деревне, что у соседей было... В общем, деревенские сплетни, к которым так или иначе приписывали нечистую силу. Закончив очередной рассказ, бабушка вдруг вскрикнула: "Ой, внучек, я же совсем забыла. А знал ли ты, что у нас во дворе немец жил? Он, кстати, до сих пор тут живет".Слова бабушки показались мне немного странными, но все же я попросил рассказать её поподробнее о том, что она имеет в виду.Бабуля поведала мне такую историю:"Ну как же, разве мама тебе не рассказывала? Она, может, и забыла уже, а может, и не знает даже. Да, было дело, жил у нас немец некоторое время. Хе… Хен… Как же звали то его?! Уже и не помню. Ах да, точно, Херрик. На дворе 1944 год был, немецкие войска тогда как раз отступали. Несколько немецких батальонов у нас возле деревни окопались. Солдатики оттуда частенько в деревню прибегали. Просились вещи постирать, помыться… Взамен постоянно давали что-то из своего пищевого пайка. Молоденькие совсем ребята, всем не больше 25-ти лет… Многие говорили, что воевать не хотят, мол, заставили их идти на фронт. Но в деревне все равно к ним относились с опаской, в основном людей интересовали только продукты из их пайка.Стояли эти батальоны не более двух недель. Потом наши пошли, разбили их за полдня и пошли дальше. Мы тогда весь день в погребе просидели, стреляли страшно… Раненый в руку умер через неделю, заражение пошло. Контуженый недели три приходил в чувства. Папа у нас учил немецкий в школе, поэтому из рассказа солдата понял, что зовут его Херрик, родом он из какой-то немецкой деревушки. Говорит, что дома его ждёт мать, жена и двое детей.Через недели три состояние Херрика начало улучшаться. Солдат много помогал по двору, старался быть полезным во всем. Брался за любую работу и делал все как можно лучше. Часто интересовался "как ему теперь попасть домой"…Я его очень хорошо помню. Светловолосый парнишка, с голубыми глазами. Он постоянно мне улыбался и каждый день угощал кусочком шоколадки, которая осталась у него из пищевого пайка. Солдат часто показывал потёртую фотографию своей жены и двух детей. Нередко в такие моменты у него наворачивались слёзы на глаза, он постоянно повторял одно из немногих известных ему русских слов: "Извините".Через три месяца Херрик застрелился. Папа нашел его утром в сарае, он оставил записку, в которой благодарил нас за все, что мы для него сделали. Он понял, что домой ему не попасть никогда…С этого момента и начинается мистика. Сарай, в котором Херрик застрелился, был предназначен для всяких инструментов: молотки, серпы, грабли и прочие хозяйские инструменты. Говорить о соблюдении "техники безопасности" в этом месте не имело смысла.Как-то раз, когда папа заходил в сарай взять какой-то инструмент, открыл двери и почувствовал, как его кто-то одернул за руку. Он остановился, а в следующий момент коса воткнулась в дверь прямо перед его носом.На этом мистика не закончилась…. В конце лета, когда в селах заготавливают сено на зиму, папа с мамой носили тюки на чердак. Поднимаясь по ступенькам, мама поняла, что набрала слишком большой тюк сена и сейчас упадет. Но в следующий момент ноша будто бы облегчилась. Мама прямо будто взлетела по ступенькам вверх.Когда мне было 17 лет, мама получила серьезную травму спины. У неё парализовало нижнюю часть тела, в итоге она оказалась прикованной к коляске. Мама впала в глубокую депрессию. Через некоторое время мама начала рассказывать, что видела Херрика во дворе дома. Он подметал землю возле сарая. Увиденное, как ни странно, повлияло на маму хорошо. Она начала все чаще рассказывать, что видит солдата, который занимается различной работой по двору. Вскоре папа начал замечать, как мама разговаривает с кем-то, смотря в пустоту. Несмотря на всю странность ситуации папа заметил, что разговоры с "невидимкой" идут маме на пользу. Её эмоциональное состояние улучшалось с каждым днем.Но так продолжалось недолго. Вскоре мама сильно заболела, врачи сказали,что не могут ничего сделать. Это связано с полученной травмой, лечение будет длительным и, скорее всего, не даст результата. Медицина на то время была развита не так хорошо, да и в деревне годного врача было найти проблематично.Через неделю мама умерла. Папа уже после рассказывал, что на протяжении недели кто-то постоянно стучал в окно. Отец выскакивал на улицу в поисках хулигана, обхаживал весь участок, но никого не было. По возвращению в дом стук повторялся. Мама постоянно успокаивала папу, говорила что это нормально, что это смерть в дом пытается зайти. Говорила, что Херрик не дает ей войти, защищает дом, ждет, пока мама будет готова. Последней волей матери стало: "Иван, я тебя очень прошу… найди родственников солдатика. Он спрятал свои документы в сарае. Найди их…".Отец не один год потратил на поиски родственников солдата, но так их и не нашел. Папа умер 15 лет назад, в возрасте 75 лет. Последними его словами были: "Как хорошо, что рядом друг". Видимо, папа тоже видел Херрика незадолго до смерти".Бабушка закончила рассказ со слезами на глазах. Я и представить себе не мог, что на территории этого участка происходили такие драмы. Бабушка уверяет, что Херрик тоже иногда ей помогает по двору. Она лично видела солдата несколько раз. Бабушка говорит, что он всегда занимается какими-то делами: то подметает, то ступеньки чинит, то забор красит.Самое доброе в этой истории то, что я все-таки нашел родственников потерявшегося солдата. В наше время интернет – огромная сила. Через ряд некоторых сайтов мне удалось выйти на внучку Херрика, через две недели они приедут к нам в деревню. Родственники не знали о судьбе солдата. Теперь, спустя много лет, они узнают о его истории и, возможно, душа немецкого солдата обретет заслуженный покой.

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