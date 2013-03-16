За дверью ванной комнаты

Cover Просмотров: 165 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 16:45 by

Я сегодня страху натерпелась, жуть просто.Дети в садике, я поставила тефтели в духовку, а сама решила принять ванную. Поставила себе будильник на мобильном на 15:45, чтобы ужин не подгорел. А то я в ванной теряю счет времени, могу очень долго сидеть. Ну, значит, почти искупалась, намылилась гелем для душа… Вдруг слышу, как ручку в ванной кто-то повернуть пытается, как будто ребенок крутит, а открыть не может (у нас ручки крутящиеся такие, закрыться можно, нажав на кнопочку в центре круга). Я подумала, что на автомате закрыла на замок, хотя, когда детей дома нет, так не делаю. Думаю, наверное, муж с работы пришел, чего это он так рано.Позвала мужа, в ответ, естественно, тишина… Тут как-то не по себе стало. И тут дверь открывается нараспашку и ударяется об стену! Такое ощущение, что ее кто-то дернул сильно.Я заверещала, выскочила из ванной, не успев смыть с себя пену. Обернулась в полотенце и пошла искать мужа. Думала, что он прикольнулся, хотя это и не в его духе. Прошла по комнатам и никого, естественно, не обнаружила. Входная дверь была закрыта на два оборота.Пошла на кухню, посмотрела время. 15:45. Думаю, почему же будильник не звенит. Оказывается, перепутала время и поставила его на 13:45.О том, как я смывала с себя гель, это отдельная история. Было страшно в ванную зайти. Теперь точно, когда одна дома буду, купаться никогда не стану. Во второй раз у меня просто сердце остановится.Автор: OlesyK.

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