Веселый попутчик

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Cover Просмотров: 251 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 05:29 by

Прочитав здесь некоторые истории, решила тоже поделиться рассказом, который поведала мне бабушка, когда я была еще подростком.После Великой Отечественной мужчин осталось немного. Мой дед погиб на фронте, а вот его брату повезло больше, и, выдержав все тяготы и лишения войны, он вернулся в родную деревню.Однажды засиделся он у односельчанина в гостях. Время за полночь, и брат деда стал собираться домой, несмотря на уговоры остаться переночевать.Дом его находился на другом конце деревни. Ночь стояла летняя, теплая, на небе ни облачка, ни ветринки. Брат дедушки, наслаждаясь прекрасной погодой, неторопливо зашагал по проселочной дороге.Примерно на полпути в спину ни с того ни с сего ударил ледяной ветер. Послышался свист. Мужчина оглянулся, но никого не увидел.– Я решил, – пересказывала мне бабушка его слова, – что кто-то из местных забавляется, свистя среди ночи на всю деревню, и пошел дальше. Однако появилось какое-то чувство страха, по спине мурашки забегали и могильным холодом всего обдало. На войне всякого насмотрелся… А тут испугался, сам не знаю чего.Пройдя несколько шагов, брат деда услышал сзади скрип телеги и фырканье лошади. Через минуту с ним поравнялась повозка, которой правил худощавый невысокий мужичок. Он весело поздоровался и предложил подвести:– Что ж Вы, уважаемый, одни среди ночи бродите? Айда ко мне, подвезу!Дедушкин брат забрался в телегу – в компании веселее, решил он, да и мужичок вроде славный.Всю дорогу возница шутил, пел непристойные частушки. Страх мужчины улетучился, он расслабился, забылся, перестал замечать, что происходит вокруг, наслаждаясь приятной компанией незнакомца. Попутчик достал из-за пазухи бутыль самогону и чарку, налил и протянул брату деда. Тот принял с благодарностью и, произнеся «дай Бог нам здоровья!», поднес чашу к губам, но, взглянув на своего спутника, замер от ужаса.После этих слов лицо возницы исказила неприятная гримаса, оно стало терять человеческие черты, и мужчина увидел перед собой, как он впоследствии заявлял, «самого черта».В миг все исчезло: и телега, и лошадь, и веселый попутчик. Брат деда стоял по колено в болоте, и трясина продолжала его засасывать. Каким образом он оказался в нескольких километрах от деревни, в болоте, которое унесло немало жизней жителей близлежащих деревень, размышлять было некогда. Мужчина стал выбираться, а выбравшись, без оглядки бросился домой.Автор: Окся.

Ключевые слова: Ночь повозка попутчик черт болото

Другие, подобные истории: