Это первое, что думают люди при виде его. 3 часть, последня

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:52

Причина: Стилистика автора сохранена

Onikava Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Вчера, 12:52 by

Извините все время на работе был не мог дописат историю )Прошло 2 года наконец то все завершилос подготовка со времен детства у меня сохранилис друзя по этому я позвал их так называемый "Зовет"где мы собралис и начали обсуждения у меня было карта местности от отца он не быль против так как не знал зачем нам это да и после того случия отец потерял свою iq скажем такну не важно я человек рацыоналный то что считаю важным то я сделаю мне плеват на трудности ну давайте перейдем к делу нас было пятера Антон,Валера,Максом,(Я) и в конце концовГригори нам было от 19 до 21 так что люди мы были смыщлёными так что мы могли в критической ситуацы что то да и придумат.Я - Такс Посмотрите что у нас тут (показываю карту всем поставил его на стол)Григори - Ну и старё ты откапал,такое чувства что палцем трон и она на пыль превратитсяЯ - Есть лучше тогда принеси мало языком чешай, мы тут не игры играт собираемся через 2 дня этот так называемый "Бог" умрет так что давайте к делуВалера - ладно у кого то есть план ?"Тишина"Валера - ну я так и думал так что давайте я идею подкинуМасом - Ну ка давай мы тебя слущаемВалера - у нас ребят по снаряжение 3 винтовки и то охотенячий так что мало эфективно будет для этого "Бога" так что я постараюс сделать коктел молотова недавно научился сделат даже по экспериментировал все получается так что тут проблем не будетьАнтон - Так у нас есть молотов который изготовиш ты а с планом чтоВалера - так так не спешите давайте все по порядку, молотов есть уже более опасными стали не чувствуете, такс ладно давайте перейдем в след часть плана нас пятера это хорошонадеюс историю все знают и про римскую имперю все знают хорошоЯ - Ну к чему ты клониш давай без загадокВалера - Армия Римлян исползовали тактику черепахи когда против стрелковых отрят выходили так вот у нас хот не щиты но у нас есть 3 винтовки значит так(Я - Князь)Валера - так Князь и Антон у нас спереди идет а по бокам Я и Максов с луками а с заде оружием у нас будеть Григори мы будем смотрет 360,я вам даже молотов дам каждому по 2 штуки исползуйте их с умомКнязь - ладно план мне нравится хот она похоже на швейцарские часы но у нас она самая оптимално так что берем его да и других вариков не было никто не против нашет этого плана?Антон - Нет,просто нетКнязь - я нетМаксом - да пусть Бог защитит нас,настояший и не превзайденыйГригори - по быстрее бы на свободуВалера - хихихиих нетКнязь - так а что нашет предвижения как будем предвигатсяВалера - так на этот счет я не знаюАнтон - Я могу идею подкинут,мы можем начат вооот от сюда (он показал на место где обычно наши родаки начинали охотится)потом предвинемся вот сюда (Мы лес делим на три части безопасная,опасная и Бог)(она показал на то что зайдем на 2 зону там будем первый день ночеват а уже на след день наша охота начинаетсяКнязь - ладно все начинаем тогда идите и все эти 2 дня проведите с семьёйпрошло 2 днья спустя мы встретили и начали предвигатся все шло хорошо даже слишком хорошо мы зашли на вторую зону все было харошо мы лагер поставили по меркам нашей карты мы уверены что мы на середине 2 зоныАнтон - вечерейет так что я иду спатосталные ребята тоже пошли спат я остался в дежурстве и каждое 2 часа мы будем менят друг друга что бы все спали нормалноВремя 11:03 Девевния Тямкин Середина второй зоныйВсе пока что хорошо поговорив с Пацанами мы вошли в 3 зону ЗОНА "БОГ"Страшно ? ну почти Атмосфера не уютная как будто тысячи душ вокруг тебя летают да и деревя слишком зелеными оргиналными кажутся не знаю как это правилно сказать но они явно отличаются от тех деревиев который находится во втором и на 3 зонечто тут происходит черт возмино в один миг просто все стихло мы даже шагов не слышали как будто под воздействием чар чёртАнтон - вы все поняли да ?Максом - все уже поняли ты тут не одинВалера - Приготовилис целся !!!все стоят в ожидани у нас 2 лука который бесполезны но у нас не было чего то другого так что блят никто не жалуется хаааах Сука не нравится но мы должны продолжит идтиКнязь - давайте продолжим идти мы уже близко я это чувствуюГриглори - хмм я был рад с вами познакомится ребят честно пусть если мы не вернемся то бухнём в небесах за мой счетАнтон - хахаха не волнуйся мы выберемся отсюда живыммы идем в глуб лес 200-350 метров и это уже центр но у меня такое чувства что он уже тут рядом смотрит на нас как только мы зашли на 3 зону давай "БОГ" покажи себяхруст ветки силно напугал нас мы заного слышем все всмысле и этого мига на то что мы потеряли бдителности хватило для того что бы у нас появился погибшыйя услышал звук растяжения как будто взяли дерво и начали его растягиват по этомув миг я сказал всем принутсяКнязь - ПРИГНИТЕЕЕС !!!!все кроме Антона не пригнулис просто долю секунды прошло и ему в груд пробило он поднял его и ближе себе поднес я увидел его лицо не только я но и все увидели его хлебалникон был похож на оленя голова точно Оленя но вот осталное нет ног и тело у него не было от слово совсем в место этого у него были Корни деревиев так что он в полне мог просто своими ногами пробит нас я сделал уклон и мы начали открыват по нему огонь он был быстрым очень даже как чертого машина просто летало туда сюда и в миг он прыгнув оказался сверху деревие о он пригнув вниз оказался заде нас там где быль Григори он в моменте посмотрев на нас приняв свое участь разбил молотов об свою голову обе просто психно как только Бог пробил его голову огонь начал распространятса по его ноге и очень даже быстро самым эфективным было огонь ну конечно это же гениално я взял свои молоты начал целится а в это время Максим и Валера стреляли как не в себя просто не прекрашали огонь я видел слёзы в их глазах но остановится означало смертьа кинул первую потом вторую я попал вторым по земле где он изначально стоял он от этого тоже получал повреждения я был рад так рад что ухмылка не проподало от лицаКнязь - правилно целцес и кинте молотов прямо в его тущуЯ взял оружие пока они целилис и начал стрелят Богу это конечно не нравился он хотел что бы по его правилам играли но иди ты нахерон вдруг силно разозлившис напал на меня своими корнями первый уворот второй третий но вот не всегда удача на твоей стороне в четвертый раз он попол по плече она просто отрубился так что у меня не было левой рукиВалера - Княяяяяяязь !!!Максом - иди провер его я задержу эту тварВалера - как ты ?? пиздец у тебя нет левой рукиКнязь - как будто не знаю дай мне спирт БЫСТРО !!Я пролил рану спиртом очень болно мат твою это пиздец как болно крик душы простомы услышали самую херовый звук который можно былло услышат,Хруст шеи мы посмотрев на сторону Максома увидели его без головы этот твар сожрал его головуКнязь - ДА Я ПРЕБЮ ТЕЕЕБЯЯЯЯ ТВАААРВалера начал стрелят а я в одну руку заряжоной оружией начал стрелят очень не комфортно одной рукой стрелят и перезарядится вокруг нас лес уже горел пожар просто он просто прыгнув на Валеру хотел его с головы проткнут но у него не получился он увернулся и я в моменте кинул ему молотов взяв из трупа Антона вторую для другого момента оставилВалеру он не смог проткнут и вместо этого просто своими корнями ударил он очень быстро отлетел в дерево от его рта начало идти кров силный у меня были пред положения что он вот вот умрет мля мля мля мля он стоял сверху меня смотрел и ухмылялся я чувствовал это после этого он начал атаковат меня он я каждый раз увернулся и в конце концов он проткнул меня хах хахаха бл как же все бесит обстоновка и атмосфера все просто меня бесит ЕЩЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭТОГО УРОДААААон меня к себе по ближе принес я увидел его глаза он ухмылялся он взял молотов из банановой сумки который я сам делал я кинул его в него прямо в рот когда он хотел меня сожрат он быстро бросил меня и начал свой рот чистит просто травами кинут дерево есть и тд он просто умирал я видел как горит огонь и как Умирает Бог.Это было Прекрасное чувства смерти все туманится в глазах вижу как горит Бог и как умираю я темно настолько темно что уже ничего не вижу и да почему мне так холодно ногам особено хаааах ладно я закрою глаза и мирно уйду прошай МАМА.Так так так моя история закончился извините если история не прям хорор я Старался придумат концовку более реалистично но если не понравился то Извиняюс

Ключевые слова: Бог оружие страшно авторская история

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