Никто ничего не знал

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:33

dmbadboy Просмотров: 56 Комментарии: 0 0 Вчера, 10:33 by

Я шла по дороге на стадион и вдруг мне захотелось шаурму. Купила себе и съела по дороге. Впереди стаяла лавка и села на неё для рассматривания людей. Кто в баскетбол играл, кто подкидывает мяч и к другому он летит.Вдруг земля затряслась. Я встала с лавки и увидела впереди динозавра. В панике закричала. Люди не понимающе смотрели на меня. Кто-то из девушек подошёл.-Что с тобой?-Динозавр, он всех съест.-Какой динозавр?Все обернулись и ничего не заметили. Вдруг он толстого парня поднял и раскусил на две части. Все в панике бросились к выходу. Динозавр замахнулся своим длинным хвостом и все повалил с ног. Кроме меня. Я подпрыгнула в это время. На стадионе одни части людей через пять минут появились. Через час очевидец это всё заметил и вызвал полицию. Никто ничего не знал.

Ключевые слова: Стадион динозавр паника дурдом

Другие, подобные истории: