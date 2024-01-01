Как стать богом

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:57

Причина: Изменен раздел.

mirmod Просмотров: 50 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:57 by

шаг 1-отрекаемся от святости. вся еда-свинная и козья шкура, копыта, рога и человеческая плоть. ежедневное возношение молитв для Матери Бхагвани (матери богов, рождение сущего). отсутствие солнечного воздействия, употребление крови в смеси со святой водой. возносим молитвы Де'аутуно Катлу (богу разрушений, создателю хаоса и баланса вселенной). создаём книги по его учениямшаг 2-возносим культ в свою честь. завлекайте отчаявшихся вечным благом, жилищем и пищей. собираем людей в оборудованных помещениях с исключительно искусственным светом. кормим их исключительно подземными плодами (вроде картофеля), также подаём на стол жаренную человеческую плоть. стариков культа требуется пустить на мясо (для освобождения истлевших душ, для пропитания "свежих" и поддержания связи с Де'аутуно Катлом), заставьте участников культа вознести 10 непорочных, девственных душ во славу Васнано-Сатине (счетоводу душ, высшему судье). после лишаем членов культа половых признаков, внушаем им собственную идентичность и никчёмность, заставляем их молится при каждом приёме пищи (урезаем пищу до необходимого минимума), ставим печати раскалённым металлом на их шеях, начинаем возводить храм.шаг 3-завершаем. отказываемся от пищи и питья кроме кровавой смеси, читаем многочасовые проповеди для своих последователей. пишем Евангелие. молимся.шаг 4-вознесение. в день вашей смерти родится новый бог. вид ваш будет ужасен, при вашем виде будут трепетать даже ваши ярые последователи, приближённые. ваша религия, ваши учения, ваш образ станут частью временной линии, и будут высечены железной стрелой на страницах истории. ваши последователи станут жрецами и монахами, распространителями и проповедниками. ваше имя будет греметь во всех странах, а ваши иконы и рукописи станут основой мироустройства на столетия вперёд. мораль и этика, культура и наука-всё будет вашей заслугой. вам будут возносить молитвы, жертвы и подношения, правители будут называть собственных детей в вашу честь, а ваше влияние на умы людей станет непоколебимо.

Ключевые слова: Бог божество инструкция культ

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