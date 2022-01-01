Исполнитель желаний

Меня зовут Ира. Все что я хочу вам рассказать это правда. Я сейчас

сижу и пишу это в комнате мне страшно. Мне страшно от того что

если я выйду то назад я не вернусь. Я хочу просто умереть. Но не

могу.

Я Ира. Мне 16 лет. Я круглая отличница. Я всегда ложусь спать в

2 часа ночи. А встаю в 6 часов утра. В 6 встаю а уроки начинаются в

8 я могу ещё что-то повторить перед школой. Но однажды вышло

так что нам пришлось переехать в новый дом точнее в новую

квартиру. Там получается было близко к работе папе. Но школу

тоже пришлось поменять так как школа там на старом адресе была

далеко. А родители у меня такие что фактически я живу так как

скажут они. Я хотела пойти в старших классах на курсы рисования

чтобы стать художником. Но родители сказали что сначала среднее

образование а потом пойдёшь на врача. А потом если будешь

хотеть пойдёшь куда хочешь. Я понимаю родителей. Они оба с

средним образованием. И считают что я должна получить высшее

как врач потому что они не смогли это реализовать. Но почему я

должна отвечать за них? Вот этого я не понимаю. Кроме меня у

меня ещё есть старшая сестра которой 24 года и старший брат

которому 22 года. И они уже живут отдельно от нас у них уже свои

семьи. Но радость в том что они к нам часто заходят. Они знаю что

фактически я живу в аду. Спать 4 часа в день это трудно. Но они

ничего не могут сделать. Это плохо но я их не виню. И так однажды

в новой школе я умудрилась первый раз в жизни получить 4. Когда я

пришла и показала дневник. И когда мама спросила почему эта 4 не

5 я не смогла ответить. Она меня наказала выгнала меня в комнату

и заперла дверь на ключ. Сказал что сегодня я без ужина. Такого

никогда не было. Я упала на кровать и просто заплакала. Плакала я

не знаю сколько но я заснула. Проснулась я полностью

заплаканная. Время было 20:00. Значить а впервые в жизни

пропала более 6 часов это удивительно. Дверь также была заперта.

Я сначала что до завтра мне не откроют. Но по сколку мне нечем

было заниматься так как уроков уже не задавали а только

контрольные остались. Так как через неделю будет лето. Я начала

убираться у себя в комнате. С детства у меня привычка что бы все

было идеально. И когда я полезла под кровать то я там увидела

тетрадь. Нет не мою а терять типа блокнота. Но без чисел просто

чистый блокнот. Такие блокноты часто используют для личных

дневников. В которых записывают все. Я хоть и любила вести

дневники но их находила мама и рвала. Я решила что это тоже

будет мой дневник и мама его не найдёт. А в нем я буду записывать

свои желания. Чего я бы хотела. Ох лучше бы я тогда этого не

делала. Но правда на сегодня у меня не было настроения что либо

писать. А дневник я спрятал там где его мама действительно не

найдёт.

Я делала уборки до 23:00. По сколку я все убрала. Я все же

решила написать в дневнике то чего я хочу. Я написала: Я хотела

бы иметь свой альбом с красками чтобы я могла рисовать когда

захочу. Я закрыла дневник и положила в свой тайник. И до 2 часов

ночи я просто пролежала. И так я уснула. Вот со следующего дня

начались первые странности. Я проснулся как всегда в 6. И

попробовала открыть дверь. На удивление она была открыта.

Видимо в ночь мама её открыла. Благо дело завтрака

меня не лишили. Но мама все равно была не разговорчива. У меня

если мама обижается то это на неделю. Отец кстати у меня не был

строгим и понимал что в новой школе редко можно получить сразу 5

по всем предметам. Но у нас в семье мама была главной. Она

сразу диктовала условие. Папа работает а ты учишься на 5 не ниже.

И потом идёшь на врача. И все. Не дай бог вам сказать что-то не

так. Наказать может в лучшем случае просто выгонять в комнату. В

будущем может и ремнём избить. Такое было в моим братом. Она

тоже ему говорила учись на 5 не ниже. Но у него было и 4 и 3 за 4

она наказывала так как и меня. Но за 3 была ремнём и тоже без

ужина. Да согласна мама у меня была на 90% тираном. Но её

можно понять. Ей нужно было готовить. Но за это денег она не

получала. Как у всех. А она считала что любая работа должна

оплачиваться. Ну как то так. Я пошла в школу. В школе как всегда

было людей мало но уже собиралось. Я переоделась и пошла в

свой класс. Наш класс находится на последнем этаже. А в школе у

нас всего 3 этажа. Как проходили уроки я рассказывать не буду.

Скажу лишь о том что я сегодня получила только 5. Но вот на

последнем уроке произошло страшное. Под конец урока мой

хороший друг встал без разрешения. Подошёл ко мне и отдал мне

то о чем я написала в дневнике. И то что я хотела. А потом подошёл

к окну открыл его и просто выпрыгнул в него. Все естественно

ломанулись вниз. Он не умер но сломать себе ноги и спину все таки

смог. Почему? Как? За что? Не понятно никто его не травил он со

всеми общался. Что стало причиной такого поступка не понятно.

Полиция приехала быстро, а скорая ещё быстрее. Родителям

позвонили. Всех отпустили по раньше. Но полиция сказала что рано

или поздно мы вас вызовем в участок чтобы задать несколько

вопросов.

Домой я шла в таком состоянии. Что такое чувство что я вагоны

разгружала целый день. Мама правда меня доставать ещё будет

вопросами что было покажи дневник и тд. Так и произошло. Но по

сколку я получала сегодня 5 то ужинать сегодня я буду. Маме

позвонили из школы рассказали о том случи. Сказали что на

неделю все дети остались дома так как в школе проверки. Но лучше

моя жизнь не стала. Если во время школы я ещё могла терпеть то в

неделю отсутствие школы терпеть было не просто сложно а почти

невозможно. Все так же меня родители поднимали в 6 часов утра.

Хоть я им говорила что школы нету. На что они отвечали что у

других может быть, а у тебя она будет. Мне давали кучу материала

который я должна была выполнять каждый день. И если у меня не

получалось то меня мама просто была ремнём закрывала в комнате

и оставляла без ужина. Так продолжалось все 6 дней. На 7 день я

вспомнила про дневник. Я открыла его и написала: Я хочу чтобы

меня мама не была. И положив его на место пошла спать все таки

завтра школа. Школа прошла не так как было так как мой друг ещё

долго не вернётся в школу. А учитывая что у него сломан

позвоночник то может и никогда. Но все это меркнет сегодня я

получала 4 так как учительнице что-то не понравилось. Я знала что

меня дома ждёт запирание в комнате и без ужина. Но когда я

пришла домой то удивилась. У меня мама была всегда здоровым

человеком и болеть это не про неё. Но когда я пришла домой

увидела что мама лежит и она очень слаба. У неё температура,

кашель и тому подобное. Не она не я не знали. Всегда была

здорова даже слишком а сегодня даже не спросила дневник на

проверку. Папа сегодня приехал раньше чем всегда так как за

мамой должен быть уход. Врач который пришёл вообще не знал что

происходит. Все анализы были в норме. Но все же выписал

лекарства. На которые уходили большие финансы. Папа их покупал

но нам приходилось во всем отказывать так как денег больше не на

что не хватало. После фактически месяца такой жизни. Я написала

в дневнике: Как бы я хотела чтобы папа начал больше

зарабатывать. Зря я тогда это написал. Папа вернулся и сказал

что его повысили. А это значить что папе теперь нужно работать

больше но и зарплата больше. От чего папа себя чувствовал

подавленным. Так как мама болела до сих пор. Папа вынужден был

утром выходить на работу, а когда возвращался то надо было

приготовить кушать накорми маму и меня. И бежать в аптеку за

лекарствами. Папа себя хоть и чувствовал плохо но все же

продолжал работать. Сестра и брать к нам не ходили так как

боялись заразиться. Оно и понятно. У мамы и у папы не было ними

таких уж близких отношений. Я очень хотела им помочь но как не

знала.

Однажды я просматривала то что я успела написать в дневнике

и у меня появилась мысль. Сначала я попросила альбом и краски

они у меня есть но пострадал мой друг. Потом я попросила чтобы

мама меня не было теперь мама болеет не понятно чем. А

последнее что я попросила это чтобы папа зарабатывал больше. И

теперь папа вообще еле ходит. Может за свои желания я должна

платить. Но я так думала недолго. Потому что это бред. Простой

дневник выполняет желания за которые нужно заплатить? Да с

головой моей реально все плохо. Но все же у меня ещё были

желания которые я бы не против записать. Поэтому я написала:

Хотела бы новый комп. Хотела бы новый костюм на школу. И

отложила дневник. Пару недель ничего не происходило все было

так как было. Мама болеет папа устаёт. Но в один день к нам

пришёл мой брат. Сказал что у него для меня есть подарок. И это

оказался новый современный комп. Меня это очень порадовало. Но

то что случилось потом это просто ужасно. Он с нами посидели

немного и пошёл домой но не дошёл. Нам в 01 ночи позвонила его

жена и сказала что его на смерть сбила машина. Это для нас был

шок. Это сильно подорвало здоровьем мамы и папы. И сестры.

Если у всех так подорвало здоровье то почему я осталась

здоровая? На этот вопрос я не знала ответа. После этого месяц

ничего необычного не происходило. Папа и сестра выздоровели.

Мама нет все так же болела. Я все так же хода в школу правда все

эти события немного подорвали мою успеваемость. Но из за того что

я начал получать 4 учителя начали меня вытягивать на 5. И вот в

один из дней мне с почты приходить посыла а там новый костюм

который я хотела. А через день нам звонит муж моей сестры и

говорить что я моя сестра умерла. Точнее ее убили. А посылка была

завещана мне в случае если с сестрой что-то случиться. Вот тут я и

поняла. Это все делает дневник. Он выполняет желание но плату за

это он берет тоже. Я решила выяснить все . Поскольку в школе

начались каникулы. А начала читать статьи в интернете и нашла

статью там где одна девочка писала: Как то я нашла пустую

тетрадку похожую на дневник. В котором ничего не было

написано. Я решила что в нем буду писать я. Я там писал все от

того что происходило сегодня. И до того что бы я хотела

изменить в себя в жизни. И жизнь правда начала меняться так как

я хотела. Но ценой того что я лишалась всего друзей, родных

всех. Этот дневник исполнить любое желание. Он оберегает

хозяина. Дело в том что в дневнике закрыта зло. Так называемый

исполнитель желаний. Любое желание он обязан исполнить но

ценной родных и близких. Ваши желания эго подпитывают. Чем

больше вы загадаете тем больше ценна. От него избавиться

невозможно. В нем можно не писать годами но смерть хозяина

стирает все записи. А дневник будет лежать о тех пор пока не

найдётся новый владелец. Когда я это прочитала я поняла что

именно мой дневник и есть причина всех бед. Но если хозяин

умирает и все записи стираются то значит и все становиться как

было мама выздоравливает папа работает как работал сестра и

брат живут и мой друг тоже. Но без меня. Значит я должна умереть.

Но если дневник бережёт своего хозяина значить я сама себя убить

не смогу. Родители тем более. При том если я сама попробую себя

убить то дневник все сделает для того чтобы я жила. Значить мне

надо попросить дневник что бы он меня убил. Он не возьмёт за это

плату так как я прошу убить себя а не прошу что-то для себя.

Оплата за моё последнее желание будет именно моя жизнь. Я все

сделала как и задумала. Я написала записку родителям где

признавалась во всем что все беды из за меня. И что во всем можно

винить только меня. Я взяла дневник и поехала в деревню. Там у

нас был старый дом. В котором жила бабушка. Она умерла уже

давно. Я решила что пусть я умру но я сделаю так чтобы этот

дневник умер со мной. Я знала что у бабушки есть несколько

канистр с керосином. Я решила все внутри облить керосином. И вот

сижу и пишу эти строки. А за пределами комнаты уже все горит. Я

перед тем как все поджечь написал в дневнике: Я хочу умереть и

чтобы все вернулось как и было до того как я нашла тебя. Сейчас

в дверь стучится кто-то я то знаю это за мной пришла смерть. Мне

осталось одно зажечь спичку в комнате где я сижу и бросить туда

дневник. Сам он не может себя спасти. Но и меня тоже так как он

сам будет гореть.



Из полицейского отчёта: В 02:00 поступил вызов от соседей

что в доме начался сильный пожар. Когда пожарные его затушили

было обнаружено тело 16 девушки. Рядом с ней лежал судя по

всему дневник тоже полностью сгоревший. Следов насильственной

смерти нету. Официальная причина смерти само поджог. Рядом с

девочкой было также найдено тетрадь где по останкам

предположительно она что-то писала. Но что именно разобрать

нельзя так как осталось очень мало. Личность была установлена

Это 16 Ира родным уже сообщили. Они приехали на опознание. И

подтвердили что это действительно Ира. Это подтвердили как и

родители так и сестра и брат Иры.

Кромешник Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:39 by

Ключевые слова: Дневник школа желания авторская история

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