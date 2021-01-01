Нелюбимая квартира

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:23

Причина: Изменен раздел.

Koroleffna Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:23 by

И снова здравствуйте)) Моих историй здесь немного. И одна из них была о моей сестре. Очччень интересной девушке)) Разносторонне развитая, любительница истории 19 в.и литературы. Но, видимо,обитателям"того"мира как- то без разницы,кто ты. Штукатур- маляр или испанский лётчик-испытатель. Они сами выбирают,по одним им известным причинам,с кем налаживать контакт. А может, у них там отбор какой проводится, в котором моя сестра заняла явно одно из призовых мест и её выбрали для общения? Потому как ,послушаешь её и уже ходишь, оглядываешься.За это время много интересного набралось. Вот об одном случае я и напишу.Усаживайтесь поудобнее)).Тут небольшое отступление, для ясности.У моей сестры с мужем была мечта - квартира. Старались,работали, экономили. Но,до воплощения мечты в реальность было,ох как, далеко. Попытались взять ипотеку,но зп официальные невысокие.Им отказали. Что делать? И тут на помощь пришла наша мама. Оформила на себя. Подобрали вариант,купили. Светлая, просторная двушка. Требуется небольшой ремонт. Но,разве это проблема?А проблемы, оказалось, есть,да ещё какие. То , санузел надо менять полностью,то полы перестилать. Всего описывать не буду.Но,их было много.Спросите,а куда же раньше смотрели? Ну, всё имело вполне приличный вид,пока глубже не копнули.Сестра разочаровывалась всё больше и больше. Ну,как же так то? Все деньги ушли на покупку и оформление. А тут ещё и такой ремонт предстоит. Естественно,она переживала. И всё чаще стала говорить о том,что зря мы её купили,что квартира ей не нравится уже совсем и жить ей здесь не хочется.Звонила нам, жаловалась. Да и дома постоянно об этом говорила.Всё это продолжалось довольно долго. В семье начались скандалы. Сестра ходит раздражённая, только и твердит,что мечтает уехать оттуда.И тут ,как "среди ночи здрасьте" начинается хрень кака-то. По ночам шаги,шорохи. Звук открывающихся дверей. Это напрягает. Это неуютно. Она , естественно, ещё больше раздражена А когда женщина раздражена,то неуютно уже всем. Мало того,что квартира убитая, тут ещё и эти сюрпризы.В общем,длится всё это какое-то время.Причём,слышит уже не одна она. Муж её, уж насколько скептик,и тот слышал шаги по коридору.Ну,и апогеем стал недавний случай. Все уже уснули,кроме сестры. Она лежит на диване,в зале и смотрит телевизор. Двери из зала ведут в прихожую.Двери эти двухстворчатые. Одна из них открыта целиком,другая наполовину. И тут она боковым зрением замечает какое то движение в дверях , поворачивает голову и тадааам...видит,что там стоит молодой мужчина, высокий, светловолосый. Видит она его только наполовину. Т.е.,он как бы, выглядывает из-за двери. Потом чуть поворачивается и она ясно слышит голос:- Квартира тебе не нравится??!! А кто бы тебе дал эту ипотеку??!!Всё, ребят,занавес....что там с ней было, думаю, описывать не стоит...Она возмущалась так,что окрестные собаки стояли и записывали. Не,ну я б тоже возмущалась. Лежишь, главное дело,а тут какой-то мужчина,пусть даже дух,да что там,я не побоюсь этого слова, полтергейст, гуляет по твоей квартире , ещё и разговаривает .Как так-то?Нет,с ней и раньше происходили подобные истории. Слышала,как кто-то зовёт её по имени,хотя никто в этот момент звать не мог. Видела дедка в длинной холщовой рубахе. На работе, вообще,интересный случай был. Но, чтобы вот так, разговаривать уже начинали...эт , конечно,перебор))А недавно ночью, в той же комнате, видела какого-то, очень высокого мужчину в широкополой шляпе. Что за тип гражданской наружности ? Ни вам здрасьте,ни до свидания.Постоял немного и свалил в закат. Зачем приходил, непонятно.Ну, вот, наверное,и всё. Но,что-то мне подсказывает,что продолжение будет. Так что,я не прощаюсь))Спасибо,что дочитали.

Ключевые слова: Квартира мужчина голос авторская история

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