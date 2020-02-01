Странное существо ночью в деревне

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 17:27

Причина: Изменен раздел.

Vetrove Просмотров: 71 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:27 by

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Это произошло со мной в 2012 или 2011 году, тогда, будучи ребенком, я проводил свое лето в деревне. Мы были вместе с бабушкой. По забавному стечению обстоятельств в тот момент я читал желтые мистические газетки из 90х. Там описывались различные байки, но ночью в нашей глуши жути это нагоняло. И тут в этот момент в дом входит бабушка и говорит, что кое как закрыла дверь, ведущую в хлев, где раньше, еще во времена моей прабабки были животные, а в наше время хранился мой велосипед. Бабушка была напугана и сказала, что во дворе (так мы называли хлев), кто то ходит. Я вышел послушать и проверить насколько хороши закрыты все двери, и действительно услышал, что во дворе кто то ходит. При этом я четко помню, что движения то были человеческие, никак не животного, которое случайно могло забрести в хлев. Не соседская курица, ни собака. Более того, все соседские собаки (а были они весьма далеко от нашего дома) всегда ночевали у хозяев и у них не было привычки ночью бродить неизвестно где. Я тогда немного напугался. Само место было далеко от города. Сотни километров. От заброшенной части улицы, где все дома вымерли нас отделял всего один соседский дом, где летом приезжал дед, уже очень старый. Я зашел быстро в комнату дома и закрыл еще одну дверь. Надо было собираться спать, но нас не покидали звуки, которые доносились из хлева. Там действительно словно кто то шастал.Мы легли спать. Погасили свет. Я все еще слышал эти звуки, но бабушка достаточно быстро отрубилась, оставив меня одного, бессонного. Я лежал и пытался уснуть, но продолжал слышать звуки, что кто то словно ходит. И в этот момент началась какая то чертовщина. Ворота от хлева как будто открылись и около дома вот это нечто стало носиться туда сюда. Я замер в ужасе на кровати. Мне еще казалось, что это нечто словно хлюпает тапками, а тогда было вроде, как сыро. Прошел дождь. Это существо носилось у дома, но потом вообще обнаглело и я услышал, что оно корябает стекла у окон. А дом у нас был старый, больше 100 лет наверное, и окна надо сказать были в весьма плачевном состоянии. Я уже подумал, что это существо просто откроет наши окна, но нет. Я просто не мог пошевелиться. В какой то момент все прекратилось. Звуки стихли. Я уже даже не помню, во сколько я в ту ночь заснул. Проснулся я сказал бабушке, что нужно вместе сходить и посмотреть. Ни один я, ни она одна не решились бы пойти и открывать хлев. Мы спустились. Все было пусто и спокойно. Словно не было той ночью вообще никого. И след простыл. Не знаю почему мне тогда показалось, что ворота открылись. Как говорится у страха глаза велики, но я до сих пор не могу понять, что тогда носилось около дома глубокой ночью и ходило по двору.Автор - я.