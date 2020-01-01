Необъяснимое в частном доме

Liana787 Просмотров: 114 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 03:28 by

В детстве я жила в частном доме, весь день на свежем воздухе. Качели, велосипед мои маленькие друзья одногодки всегда звали меня на улицу. Простудилась я и поднялась у меня перед сном лёгкая температура. Лежу засыпаю, чувствую что моя мама пришла ко мне и прилягла со мною. Обнимает, тепло так стало, чувствую её спину. Просыпаюсь утром а температуры нет. Зову маму, говорю спасибо что ты приходила. А она такая - Я? я не приходила, что ты. Говорю ей так ты вроде приходила это точно я же видела тебя рядом. Она спрашивает как? Ну я объясняю - ты выходила из за серванта. Так как можно было прийти из за серванта если расстояние там всего пару сантиметров. То есть что то вылезло из за серванта, притворилось мамой и всю ночь спало со мной бок о бок.Были у нас соседи бабушка лет 80 с непутёвым сыном. И эта бабушка вечно звала нас туда в её дом ночевать, страшно ей было, прийти прям умоляла. И рассказала про каких то домовят. Говорит, шум среди ночи слышит топот какой то. Открывает глаза а на полу два человечка резвятся в ярких костюмчиках и шапочках, прыгают через друг друга, веселятся. К утру как только брезжил рассвет, всё прекращалось.Возле церкви в нашем раёне есть церковь, вечно там кто то вяжет узлы на ручке двери, скидывают порчи. Те кто живёт рядом, уже устали узелки палить, запах стоит невыносимы от этих порчь. Подбрасывают людям прямо во дворы так же свечи и нитки, это выносят на лопатах не касаясь руками. Одна семья живёт прямо напротив церкви. И что то поселилось у них в том доме, шумный дух. Вещи падали, двери вырывало, шопот. Кто то ходил невидимый. Иконы не помогали. Ну позвали они батюшку, он посвятил всё отмолил. Пару дней тихо. Потом всё снова как было и даже больше. Мужской голос слышится, что то наваливается на грудь во сне, невидимые руки душили тех кто там жил. Мысли нехорошие о смерти стали посещать жильцов. Сын хозяйки дома хотел повеситься. Снова бытюшка приходил. Опять затишье. Но всегда ето существо возвращалось. Дошло до того что семья не выдержала, перебрались в соседний дом а ту постройку снесли сейчас там просто пустое место осталось.

Ключевые слова: Привидение сон человек иконы авторская история

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