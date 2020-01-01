Spongebob's bad day

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:06

Причина: Изменен раздел

Даня_Аксёнов Просмотров: 58 Комментарии: 0 -3 Сегодня, 08:06 by

Эпизод начался с того, что Спанч Боб шел к дереву , но выглядел подавленным. Тогда это сократилось до нескольких кадров Губки Боба без глазных яблок. Кроме того, не было никакой вводной темы, вместо этого это показало картину плача Спанч Боба. Когда Губка Боб входит в тройку, он сказал: «Эй, Сэнди, я все время тебя ждал». Он увидел песчаный, весь в крови, мертвый изуродованный порезанный труп на земле, ее глаза были выбиты. Спанч Боб закричал от страха, и странным образом он не был одет в водяной шлем. Затем он замер в статике, после чего на минуту раздался демонический смех, и зрителям показали пару гротескных изображений Спанч Боба, которые они не могут описать, какими ужасными они были.Затем он обрезал изображение Спанч Боба с откинутой назад головой и одним из глазных яблок, свисающих с головы, а другое - с красным зрачком. Потом я услышал очень громкие крики. Затем он снова на мгновение перестал работать на статическое электричество и снова обрезал Губку Боба. На этот раз он находился в своей комнате с трупами рядом с ним, и они были настоящими мертвыми людьми, а не мультяшными людьми, затем экран покраснел с изображением Спанч Боба и Патрика, стоящих рядом друг с другом с черными дырами для глаз и единственным звуком, который можно было услышать демонический голос, говорящий «Присоединяйся к нам в аду», а затем он показал раннюю версию Губки Боба и жуткую музыку, которая звучала как suicidemouse.avi, играющая на заднем плане. Он показывал дом Спанч Боба, он был в огне, и кровь текла по стенам, экран говорил что-то очень страшное ... «Я найду тебя».Кроме того, странным было то, что дома Патрика и Сквидварда там не было, а вместо этого большие дыры с огнем выходили из них, где раньше были дома. Затем экран вспыхнул 666, и он обрезался до изображения Спанч Боба с кровью, вытекающей из его дыр в его теле. К счастью, кровь была в мультяшном стиле, а не реалистичной. Затем экран стал серым, и на нем была фотография Патрика с пистолетом. Затем эпизод закончился, тогда зритель услышал выстрел.История не моя, вот оригинальная статья: https://geosheas-lost-episodes.fandom.com/wiki/Spongebob%27s_Bad_DayСамо видео: https://youtu.be/oHEHX46GD08

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