Игра с нечистью или Дом Винчестера

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:46

Причина: Изменен раздел.

4fi Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:46 by

Произошла эта история когда мне было 10 лет.Мы с друзьями играли в футбол.И тут когда Миша ударил по мячу он отскочил прямо в грядку моей соседки.Когда Миша доставал мяч он увидел под мячом Уиджа.Я удивился ведь не может же быть такое, то что Уиджа взяли и просто выкинули, это так сказать целое "Преступление."В любом случае мы с друзьями решили так сказать "Пообщаться с духами через их сеть."И вот я с Мишой, Машой и Димой уже сидели перед этой доской и думали какой задать нам вопрос.Тогда Миша сказал:-Давайте спросим у них, есть ли тут кто не будь?И я ответил вместе с Машкой и Димой:-Хорошо!И вот мы уже сидим и двигаем планшетный-указатель что бы задать вопрос "Есть ли тут кто не будь"?После того как мы подвигали планшетный указатель, мы увидели что планшетный указатель начал медленно, но передвигаться к надписи "Да".Тогда мы все испугались, а Дима так вообще убежал с комнаты, но дверь резко захлопнулась и не дала убежать Диме.Вдруг Маша начала резко смеяться и начала себе шептать под нос что это всё сон и т.д. и т.п. её смех начал медленно, но уверенно усиливаться, а Дима начал плакать.Только мы одни с Мишой понимали что тут какой, то дурдом.Мы пытались успокоить Машы, но не получалось.Вдруг она побежала резко к ножу Миша смог её остановить, Миша кричал мне "Ломай эту доску проклятую,ломай"!Я быстро взял Уиджы, но меня что-то ошпарило словно я взял не Уиджы, а кусок раскалённого металла.Вдруг я увидел что планшетный-указатель снова начал медленно, но уверенно двигаться на разные буквы, из букв на которые он наводился получалось "Вы не СБЕЖИТЕ"!Тогда я забежал быстро в кладовку взял кочергу и сказал "О нет, мы ещё как сбежим"!И разломал кочергой эту доску, все упокоились Маша обняла Мишу, а Дима перестал громко рыдать Маша сказала Мише что-то типа "Спасибо что спас меня от самоубийства."А Миша был в шоке так, как он думал что она тянулась к ножу что бы убить всех.И вот когда все упокоились Дима у меня спросил "Как я сломал Уиджу, она ведь была раскалённой"?Тогда я ответил "Раскалённой, но разрушаемой, это ведь как ни как доска."После этого я взял эти куски Уиджы и выбросил их в мусорку, а также после всего рассказанного маме мы переехали вместе с друзьями и всё же я рад что всё так хорошо закончилось!Но, после этого я от мамы узнал что до нас жил некий Оливер Фишер, который сделал винтовку по имени "Винчестер."И то что теперь призраки всех убитых из этой винтовки находяться в том доме где мы находились на момент общения с духоми.

Ключевые слова: Доска Уиджа демоны духи общение с мертвыми авторская история

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