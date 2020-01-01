"А чё ты в туалет не зашла?"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:26

Причина: Изменен раздел.

Казах_Демонолог Просмотров: 104 Комментарии: 0 -2 Вчера, 20:25 by

Это была свадьба в 90х. В деревне . Невеста городская а жених из деревни . Сидят все вечером за столом , и невеста встала и уже направилась к выходу , как вдруг бабушка ее остановила и спросила ты куда ? Невеста тихо ей прошептала что направляется в туалет . На что бабушка ей ответила , не ходи туда поздно вечером одна , лучше сходи в траву у дома.Невеста ответила хорошо и пошла, бабушка послала с ней родственницу . Родственница дошла до края дома и сказала невесте иди уже сама дальше я тут постою .Невеста ослушалась бабушку и пошла к туалету, но помня ее слова решила все же не заходить в туалет , а присела рядом с ним.И тут раз , дверь туалета открывается , и оттуда выходит точно такая же , ЕЕ КОПИЯ , с таким же лицом как у нее, в свадебном платье, и ей ЕЕ же голосом и говорит : " А че ты в туалет не зашла ? "Невеста закричала и потеряла сознание. На крик прибежала родственница и позвала людей из дома .________________________________________________________От себя добавлю что в момент когда невеста встала из-за стола в этой комнате уже находился Демон и подслушивал как бабушка сказала ей в ухо не заходи в туалет , после этих слов Демон отсканировал внешний вид и голос невесты ( как трансформеры в кино сканировали новые тачки и принимали их вид ) потом демон резко метнулся в туалет в виде черного дыма , там воссоздал этот образ невесты , черный дым начал материализовывать ее лицо, тело и свадебное платье из свободных атомов окружающего пространства.И поджидая ее там в туалете ехидно хихикал в ожидании жёсткого троллинга человека. Это дегенеративная шутка. Что наталкивает на мысль что часть демонов любит подпитываться страхом не просто а чтобы ещё и поржать при этом.Что говорит о том что это эмоциональные существа, они испытывают эмоции а значит у них есть надпочечники которые вырабатывают гормон радости . Делаю предварительный вывод что Демоны это живые , сверхестественные существа .Этот случай является примером того что при встрече с демоном нужно не бояться , а не испытывая страха нужно срочно уходить . И не говорить с ним , ничего не говорить в ответ . А то примет за приглашение в жизнь , потом не отстанет .

Ключевые слова: Демоны черти нечисть деревня свадьба дом туалет копия двойник авторская история

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