Не входи

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:22

Foofop Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:22 by

Вы не задумывались, что кто-то город сторожит?Уже как 11 часов ночи и заканчивал свою работу, работа находилась далеко от моей улице. Всего 3 улице как пройти и вот он дом.Пошел я пешком.Шел я медленно погода была летния, ну как не насладиться этой погодой. Уже прошел как 2 улицы, но вдруг я услышал взади шаги, не придав этому значения, я пошел дальше. Мало ли кто ночью ходит по улице.Закурив новую пачку сигарет, я осматривал дома, рядом с 2 улицей, был маленький лесок, как будто не настоящий. Я остановился, в лесу был старый дом.Я пошел посмотреть на этот дом, поближе этот лес был как будто из бумаги, а дом настоящий. Увидев стоящего рядом с домом человека, я спросил у него:-"Это ваш дом?"-я улыбнулся, но человек повернулся и жалобным, хриплым голосом сказал:-"Не входи, придут и исчезнут"-сказал он:-"А если зайдешь, он за тобой придет..".Я не послушал его, открыв дверь, человек который стоял рядом исчез.Я вошёл, первое что я увидел, это были старые картины и по середине зеркало со стулом. Подойдя поближе к зеркалу, я увидел царапины, как будто кто-то хотел его расцарапать.Выйдя из этого дома, я пошел домой. Но с ощущением что-то или кто-то наблюдает за мной, я прибавил шаг.Уже я был рядом с квартирой, открыв дверь, я быстро вбежал в квартиру, закрыв её на 2 замка.Не включая свет и не передеваясь, я вбежал в кухню и сел в угол комнаты.Он уже рядом.Кто-то положил мою руку о свою, ой..

Ключевые слова: Призрак заброшенный дом лес авторская история

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