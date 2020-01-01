Не входиВы не задумывались, что кто-то город сторожит?
Уже как 11 часов ночи и заканчивал свою работу, работа находилась далеко от моей улице. Всего 3 улице как пройти и вот он дом.
Пошел я пешком.
Шел я медленно погода была летния, ну как не насладиться этой погодой. Уже прошел как 2 улицы, но вдруг я услышал взади шаги, не придав этому значения, я пошел дальше. Мало ли кто ночью ходит по улице.
Закурив новую пачку сигарет, я осматривал дома, рядом с 2 улицей, был маленький лесок, как будто не настоящий. Я остановился, в лесу был старый дом.
Я пошел посмотреть на этот дом, поближе этот лес был как будто из бумаги, а дом настоящий. Увидев стоящего рядом с домом человека, я спросил у него:
-"Это ваш дом?"-я улыбнулся, но человек повернулся и жалобным, хриплым голосом сказал:
-"Не входи, придут и исчезнут"-сказал он:-"А если зайдешь, он за тобой придет..".
Я не послушал его, открыв дверь, человек который стоял рядом исчез.
Я вошёл, первое что я увидел, это были старые картины и по середине зеркало со стулом. Подойдя поближе к зеркалу, я увидел царапины, как будто кто-то хотел его расцарапать.
Выйдя из этого дома, я пошел домой. Но с ощущением что-то или кто-то наблюдает за мной, я прибавил шаг.
Уже я был рядом с квартирой, открыв дверь, я быстро вбежал в квартиру, закрыв её на 2 замка.
Не включая свет и не передеваясь, я вбежал в кухню и сел в угол комнаты.
Он уже рядом.
Кто-то положил мою руку о свою, ой..
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:22
Сегодня, 12:22 by FoofopПросмотров: 28Комментарии: 0
Ключевые слова: Призрак заброшенный дом лес авторская история