Заброшки рядом со школой

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:58

Причина: Изменен раздел.

Exeler Просмотров: 56 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:58 by

Поведаю вам несколько моих историй связанных с заброшками и друзьями.Произошло это давно, месяц назад.Шли с двумя друзьями из школы, домой. Я, Эдик и Стас. Ничего не предвещало беды, как Стасика потянуло на заброшку. На заброшенную фабрику, где по его словам его бабушка делала там одеяла и прОстыни. Он решил "поэкстремалить". Эдик реально напугался а меня ждали возле магазина, чтобы пойти домой, поэтому я тоже к заброшке не пошёл. Был бы выходной, я бы в эту дурацкую заброшку залез бы! Стас кричал нам:- Эй, вы, два [НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА], сюда идите!!!!Эдик:-Сам туда иди! [Дальше было что-то что выражало его боязнь но я опять ЗАБЫЛ что]Я:- Стас, меня там ждут. Я не боюсь, я бы с удовольствием зашёл.Стас ничего, скорее всего не слышал, поэтому он до сих пор считал нас, как он выразился прежде. Он наступил на ветку и она хрустнула. На третьем этаже (их там 4) что-то тоже хрустнуло, но громче. Такой-же хруст раздался поочерёдно на втором а потом уже и на первом. Он становился всё громче, громче, громче....-БЕЖИМ!Это слово раздалось криком, да таким, что вороны разлетелись!Стас и Эдик с паническим криком подняв руки побежали оттуда. Эдик криком:- Илья!(меня так зовут) я же говорил, там кто-то есть!И пробегая мимо этот же Эдик растопыря руки ударил случайно меня на бегу в живот. Я в отличии от друзей пошёл быстрым шагом, а не бегом. Затем увидев сквозь заросли шиповника какое-то существо светло серого цвета(кроме гуманоида в голову ничего не пришло) я ускорился и побежал. Затем я оглянулся и мой параноидальный мозг представил себе рожу белого гуманоида, чьё лицо напоминало "Скромника - SCP-096". Но мысленно поговорив с мозгом, "он сказал мне" что никого на самом деле и не видел. Я про это забыл и пошёл себе дальше. Единственная травма - это то, что меня по животу ударили.😁Эта история случилась в пятницу, недавно.Мы приходим из столовки. Из школьной. Кто-то из нас решил открыть окно на проветривание... и .... это послужило сбору почти всего класса возле окна. Напротив окна через садик и дорогу было ещё одно заброшенное здание(возможно стройка). Весь класс туда вылупился, якобы там стоит человек.Я в конце-концов тоже увидел его. Жуткий человек. Все его воспринимали как Пеннивайза. По моему это был Слендермен. Он был в серой и светло-серой одежде. Лицо разглядеть не удалось. Но он был такой высокий, что можно было подумать, что это сросшиеся ветки в виде "стикмена". Сошлись на том что ветки. Но всё таки как-то мне жутко. А вдруг это суицидник?Как думаете, что это?Эта история произошла раньше всех остальныхМы с друзьями решили походить по рандомным заброшками, для создания базы. Думали что всё таки они реально заброшены, но нет...Один раз решили залезть в один подвал. Выявили самого храброго. Им оказался я. Друзья встали на дороге, по которой почти никто не ездит. Я пошел на спуск. Уже заглянул в "окно" как вдруг...-ПЕННИВАЙЗ!Друзья побежали от меня. Я же недоумелый стою возле маленького "входа в подвал в виде окошка".Так я ещё и был младше всех. Было и недоумело и стрёмно. Я ничего так и не понял и пошёл от греха подальше от того подвала. Я оглянулся и всё таки увидел что-то движующиеся. Было нереально страшно как будто с этим Пеннивайзом один дома. А кто это вообще такой я прекрасно знал. Был ли это он? Или нет?Прошло 3 года...P.S. к третьей истории - Самому старшему из нас было 8 лет.Извините, но фотографий нет.

Ключевые слова: Заброшенная фабрика школа стикмен пеннивайз подвал авторская история

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