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Заброшки


Дурдом

Заброшки рядом со школой

Поведаю вам несколько моих историй связанных с заброшками и друзьями.
Произошло это давно, месяц назад.
Шли с двумя друзьями из школы, домой. Я, Эдик и Стас. Ничего не предвещало беды, как Стасика потянуло на заброшку. На заброшенную фабрику, где по его словам его бабушка делала там одеяла и прОстыни. Он решил "поэкстремалить". Эдик реально напугался а меня ждали возле магазина, чтобы пойти домой, поэтому я тоже к заброшке не пошёл. Был бы выходной, я бы в эту дурацкую заброшку залез бы! Стас кричал нам:
- Эй, вы, два [НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА], сюда идите!!!!
Эдик:
-Сам туда иди! [Дальше было что-то что выражало его боязнь но я опять ЗАБЫЛ что]
Я:
- Стас, меня там ждут. Я не боюсь, я бы с удовольствием зашёл.
Стас ничего, скорее всего не слышал, поэтому он до сих пор считал нас, как он выразился прежде. Он наступил на ветку и она хрустнула. На третьем этаже (их там 4) что-то тоже хрустнуло, но громче. Такой-же хруст раздался поочерёдно на втором а потом уже и на первом. Он становился всё громче, громче, громче....
-БЕЖИМ!
Это слово раздалось криком, да таким, что вороны разлетелись!
Стас и Эдик с паническим криком подняв руки побежали оттуда. Эдик криком:
- Илья!(меня так зовут) я же говорил, там кто-то есть!
И пробегая мимо этот же Эдик растопыря руки ударил случайно меня на бегу в живот. Я в отличии от друзей пошёл быстрым шагом, а не бегом. Затем увидев сквозь заросли шиповника какое-то существо светло серого цвета(кроме гуманоида в голову ничего не пришло) я ускорился и побежал. Затем я оглянулся и мой параноидальный мозг представил себе рожу белого гуманоида, чьё лицо напоминало "Скромника - SCP-096". Но мысленно поговорив с мозгом, "он сказал мне" что никого на самом деле и не видел. Я про это забыл и пошёл себе дальше. Единственная травма - это то, что меня по животу ударили.😁
Эта история случилась в пятницу, недавно.
Мы приходим из столовки. Из школьной. Кто-то из нас решил открыть окно на проветривание... и .... это послужило сбору почти всего класса возле окна. Напротив окна через садик и дорогу было ещё одно заброшенное здание(возможно стройка). Весь класс туда вылупился, якобы там стоит человек.
Я в конце-концов тоже увидел его. Жуткий человек. Все его воспринимали как Пеннивайза. По моему это был Слендермен. Он был в серой и светло-серой одежде. Лицо разглядеть не удалось. Но он был такой высокий, что можно было подумать, что это сросшиеся ветки в виде "стикмена". Сошлись на том что ветки. Но всё таки как-то мне жутко. А вдруг это суицидник?
Как думаете, что это?
Эта история произошла раньше всех остальных
Мы с друзьями решили походить по рандомным заброшками, для создания базы. Думали что всё таки они реально заброшены, но нет...
Один раз решили залезть в один подвал. Выявили самого храброго. Им оказался я. Друзья встали на дороге, по которой почти никто не ездит. Я пошел на спуск. Уже заглянул в "окно" как вдруг...
-ПЕННИВАЙЗ!
Друзья побежали от меня. Я же недоумелый стою возле маленького "входа в подвал в виде окошка".
Так я ещё и был младше всех. Было и недоумело и стрёмно. Я ничего так и не понял и пошёл от греха подальше от того подвала. Я оглянулся и всё таки увидел что-то движующиеся. Было нереально страшно как будто с этим Пеннивайзом один дома. А кто это вообще такой я прекрасно знал. Был ли это он? Или нет?
Прошло 3 года...
P.S. к третьей истории - Самому старшему из нас было 8 лет.
Извините, но фотографий нет.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:58
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 05:58 by ExelerПросмотров: 56Комментарии: 0
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Ключевые слова: Заброшенная фабрика школа стикмен пеннивайз подвал авторская история

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