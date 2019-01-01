Выпускной в лесу

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:34

Причина: Изменен раздел.

mad_billy Просмотров: 32 Комментарии: 0 +1 Вчера, 20:34 by

Группа школьников выехала в лес, чтобы отметить выпускной. Прибыли все, и те, кто уходит после девятого, и те, кто идёт дальше. Учителей на этом мероприятии не было, потому очень быстро все забылись в пивных грёзах.Лишь один из участников – парень по имени Кирилл – остался трезв. Он не особо увлекался алкоголем и проявлял презрение к пьянству своих одноклассников. Потому он решил покинуть омерзительное ему мероприятие. До города было не далеко, потому он направился пешком.Ночной лес был просто прекрасен. Тихо стрекотали сверчки, звёзды на небе сверкали. Любуясь этим, Кирилл даже не задумывался, что в лесу могут жить опасные звери.Неожиданно тишину нарушил звук волочения. Из кустов у грунтовой дороги показался бесформенный силуэт. Он переполз дорогу, оставляя за собой блестящий в лунном свете след. Кирилл застыл и простоял до тех пор, пока звук не стих вдали. Успокоившись, он продолжил путь домой. Вдруг со стороны лагеря раздался крик, затем ещё один, а за ним уже заорала целая толпа. Парень снова остановился, оглядываясь назад. "Мало ли, что пьяным привидится", - подумал он и пошёл дальше.На следующий день, ближе у вечере, к нему домой явились полицейские. Они сказали, что всех учеников обнаружили мёртвыми, а на их телах была какая-то мутная слизь. После небольшого допроса Кирилл сказал, что ничего не знает, так как ушёл ещё ночью. Полицейские посчитали это хорошим алиби и покинули квартиру.Кирилл сел на диван и задумался - неужели это дело рук того существа, что он видел? Вдруг в дверь снова постучали. Кирилл, слегка раздражившись, открыл. В подъезде стоял мужчина в солидном костюме.-Колышкин Кирилл Дмитриевич?-Да.-Разрешите войти. - Он сунул парню под нос какое-то удостоверение.Кирилл отошёл с прохода и провёл мужчину на кухню они сели за стол напротив него.-И так, гражданин Колышкин, вы - единственный выживший во вчерашнем инциденте?-Допустим.-Что вам известно?-Это произошло примерно в полночь. Я тогда уходил с выпускного, когда услышал крики. Я подумал, мало ли что, дальше пошёл.-Ага... - Он сделал запись в небольшом блокноте, при этом с одной из его страниц отвалилась цельная чёрная скрепка, но мужчина этого не заметил. - Что-нибудь ещё?-Нет...Глаза мужчины странно сверкнули.-Я видел что-то на дороге.-Что вы видели?-Какое-то... существо...-Как оно выглядело? - Взгляд незнакомца стал ещё более пытливым.-Я не разглядел, темно было. За ним ещё шлейф был, из жижи какой-то.-Хм, ясно. Спасибо за сотрудничество!Вдруг он выхватил из-за пазухи хромированный стержень с красным огоньком на конце и одел тёмные очки. Комнату озарила яркая вспышка.Кирилл очнулся на своём диване. За окном только забрезжил рассвет. "Какой интересный сон", - подумал он, и пошёл завтракать. На кухне его заинтересовал странный предмет - на столе лежала скрепка, выполненная из цельного куска металла. К тому моменту события сна выветрились у него из головы и он просто положил найденную вещь на холодильник.

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