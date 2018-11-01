Хакер сегодня похудел

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:38

Причина: Изменён раздел.

dmbadboy Просмотров: 1 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 15:38 by

Сегодня хороший день и мне пришёл чек на крупную сумму, и я затем его начал обналичивать, позже я перевёл в интернет деньги, когда мне прислали смс о приходе. Пусть лежат на интернет счёте, подумал я. В безопасности так будут деньги. Я на всякий случай передал файлы номеров счетов и пароль на свой сайт, чтобы позже дома нигде не потерять свой пароль.Мой сайт-это курица, которая несёт золотые яйца. Мой труд и вложения окупались и в следующем месяце, я хочу, чтобы увеличилась посещаемость до 50 тысяч посетителей. Мне сыплются различные предложения о рекламе и некоторым приходится отказывать, а с некоторыми сотрудничаю. Несмотря на весь успех и оторванность от других в посещаемости в 5 раз, я себя успешным не считаю. Добился я какого-то результата, порадовался 3 секунды-нужно двигаться дальше.За месяц я достиг цели в 50 тысяч посетителей в теме здоровья. Я писал ежедневно в отличии от предыдущих месяцев.В этот месяц было чуть больше писем о размещении рекламы, а также пришло письмо о том, чтобы их научили так раскручивать сайты. Я им ответил, что не занимаюсь обучением. На это мне пригрозили: если ты меня не обучишь, то я взломаю твой сайт и доход уменьшится, а также вред другой принесу.Я был уверен, что мой сайт защищён. Я ответил ему, что можете взламывать-мой сайт защищён и вы не сможете его взломать. Было уже поздно и я не стал дальше общаться с этим человеком и пошёл спать.Хакер Андрей понял, что вебмастер не готов его учить раскручивать сайт до такой бешенной популярности сайты. Он пошёл в хакерство, так как он обладал природной способностью к креативности и наблюдательности, а это очень важно для хакера. В раскрутке сайтов он был бессилен.Он начал тестировать сайт онлайн приложениями на наличие уязвимостей. Результат показал, что сайт не содержит никаких ошибок и уязвимостей. Тогда Андрей выбрал другой подход- он же знал логин администратора.На просторах интернета хакер нашёл программу, которая будет подбирать пароли к сайту. Он взял и задал по параметрам поиска: все слова, цифры, большие и маленькие буквы, специальные символы. 3 месяца ждал Андрей пока пароль расшифруется, но толку с этого никакого.Тогда Андрей начал подбирать логичные пароли: имя и дата день рождения, имя и номер телефона. В итоге пароль в виде имени и телефона был удачным. Первым делом он ещё проверил какой хозяин предоставляет услугу размещения сайта в интернете. Результат был “Таймминут хост”. Он ввёл такой же логин и пароль входе при входе на сайт клиентов. Имя и пароль подошли.Первым делом он пошёл в раздел где находятся файлы, чтобы понять какие файлы так находятся. Он взял, да и все удалил, но только единственные файл не удалялся. Он был подписан как “ предупреждения”, он взял и передал к себе на компьютер и начал его читать.“Если вы хакер, то вас я поздравляю –вы успешно взломали меня, но на радость в будущем не рассчитывайте. Со мной вы можете связаться по телефону + 375…. И по адресу…”. Андрей захохотал – какой-то чокнутый админ, да и ещё свой адрес с телефоном оставил. Он пошёл восстанавливать все файлы в надежде, что ещё можно найти у этого чокнутого. Зашёл он в главную папку администратор и там ничего не было, что могло бросится в глаза. Затем открыл он папку, где есть дата “02-03-2010”. Там уже файлы были поинтересней. Он всё сбросил к себе на компьютер и начал смотреть.Здесь был файл “Грин-Карта”- видимо парень захотел уехать в Америку и файл “Счета”. Он открыл этот файл и начал высматривать его. Поняв, что с кошелька его можно увезти деньги, он взялся за его платёжный счёт.Зашёл он на платёжный счёт, но предварительно установил свой анонимный свой и вывел у него все деньги со счёта. Он был этой ночью рад за себя и у него прибавилось на 70 тысяч долларов на счёте. Помимо того что Андрей спёр все деньги, так он ещё удалил все резервные копии сайта и весь сайт.В этот день он устал возится со всем этим и поэтому лёг я спать-было уже поздно.В следующее утра я просыпаюсь и захожу на свой сайт, чтобы посмотреть статистику и вижу, что сайт не загружается. Было ясно, что кто-то постарался и первым делом я подумал на того хакера, с которым переписывался. Позже я открыл свою почту и увидел его весёлое письмо с заголовком “Я снял с твоего счёта 70 тысяч долларов, а сейчас жалей”.Деньги мне эти были нужны- оплатить нужно лечения незнакомого человека и пересадить ему сердце или иначе он умрёт в будущем, а вот я дурень не взялся снять их заранее и ещё недооценил того, с кем я общаюсь. Просто в шоке я. Но к небольшой радости у меня была резервная копия на компьютере, и я её восстановил, но не такая она была новая. Разница была в неделю. Я захотел наказать хакера за то, что он украл мои деньги.Я раньше магией интересовался и читал информацию “как можно наказать злейшего врага”. Я нашёл эту книгу дома у себя, так как не выкидывал её и взялся за ритуал.Мне понадобилось зеркало, вода и заклятие и я его произнёс. “Именем всех демонов я, проклиная того хакера, который украл у меня 70 тысяч долларов и желаю, чтобы он худел”.Прошло уже как 3 дня и хакеру и во время сна хакеру приснился сон, что его словили и он отбывает наказание 8 лет за причинение вреда тому веб-мастеру. Хакер вскрикнул от такого сна и проснулся. Он спал без рубашки и пошёл смотреть на себя в зеркало и вздохнул с облегчением, но он заметил странность в себе: он в этот день более худым стал чем в прошлый день. Он подумал первым делом, что нужно к врачам сходить и обследоваться, что и сделал. Они взяли с Андрея все анализы, но в итоге сказали, что он здоров. Я сбросил уже как 15 килограмм, а мне сказали что я здоров, подумал Андрей. Тогда Андрей начал думать, что это какое-то проклятие, начал верить в Бога. В интернете нашёл молитву и начал по ей молиться.Боже, верни мне вес, я попросил в конце молитвы. На следующий день я сбросил ещё на 3 килограмма, но ел как прежде хорошо: 5 раз в день, заметил Андрей.Идя за покупками в магазин ему привиделась какая-то бабка и она сказала, что это моё наказание за причинение вреда веб-мастеру, но она быстро исчезла как будто-то её здесь и не было. Тогда хакер раскаялся и начал писать веб-мастеру, чтобы тот меня простил.Я ему ответил в тот же день и написал ему, что не хочу его прощать, будешь знать как наносить вред мне. Ты, наверное, сейчас худеешь.Ну раз не хочешь с меня снимать проклятия и прощать, то я ещё хуже тебе сделаю.Всё началось с того, что начали негативные комментарии на сайт сыпаться, сайт начал медленно загружаться. Мне заваливали просьбами, чтобы я решил данную проблему, так как они любят данный сайт. Я не смог в дальнейшем решить эту проблему, даже когда мощное оборудование взял. Так с 70 тысяч я потерял посещаемость до 5 человек. Пользователи меня возненавидели за медленную загрузку и уходили на другой сайт.Прошло 10 дней, и хакер похудел на 30 килограмм. Он стал хилым и уродливым. Кожа лица напоминала человека, который всю жизнь жил около Чернобыля, но не умер живя там.В этот же день я прислал хакеру письмо, что это проклятие не снимается. Не могу не в чём помочь.Тогда хакер дальше брался за своё: поливал грязью с помощью других пользователей в интернете за деньги, тормозил программой сайт.На следующий день я прислал письмо, что проклятие можно снять и для снятия нужно с себя выстричь комок волос и спалить их переступая через этот комок, при этом нужно было повторять, что я свободен от проклятия. Так Андрей и сделал. Стало ему лучше через день, и он пошёл на поправку.Затем Андрей вернул деньги. Помимо этого, он ещё посещаемость увеличил до 100 тысяч человек в сутки, убрав все негативные комментарии с сайтов. Его знакомые позже научили как это делать, которых уже давно не видел и написал веб-мастеру об этом.За свои услуги он хотел попросить информацию о том проклятии, которое я наслал на него. Я ему ответил, что могу дать его ему. Кстати, хорошо, что ты забрал те деньги- люди, которым я хотел перечислить деньги оказались простыми мошенниками, которые могли просто умереть от моих рук. Бери, но пользуйся с умом.На этот раз Андрей был не только вооружён умениями хакерства, но и магией.Завершено 22 мая 2017 .Дмитрий Баль, Гродно.

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