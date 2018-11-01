Гости из чужих планет рядом, готовься!

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:24

Причина: Изменён раздел.

dmbadboy Просмотров: 4 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 15:24 by

Автор(Я)-Дмитрий Баль.С появлением интернета, я наткнулся случайно при посещении сайта о фильмах на рекламу, что обучают людей быть победителями по жизни. Я записался на него и при выполнении очередного задания была дана техника бега. Я начал применять на себе её – и это не значит, что я не умел бегать- среди своих сверстников в колледже я занял первое место. Единственное было то что я не любил особо бегать.Я попробовал после просмотра видео пробежать 1 километр на носочках и мне понравилось. После этого через несколько дней я пробежал 3 километра. На этот раз на свою удачливость мне нельзя было положиться и случилось беда: я не мог нормально ходить, словно я прыгнул с высоты 12 метров. Эта беда длилась около недели и при ходьбе я тянул ноги за собой и хромал. В это время я никуда не выходил на улицу. Спустя время боль перестала о себе давать знать, и я с радостью начал продолжать бегать- я заранее был предупреждён, что такое случается с нетренированным человеком.6 месяцев прошли незаметно, а я всё тренируюсь бегать. Бегал я почти без выходных и лишь один день я давал себе на отдых. За это время я установил для себя личный рекорд: 10 километров. В школе я бы скорее всего умер, а не пробежал такое расстояние. Но вот ещё что случилось: я сбросил 10 килограмм от 80. При беге мне было особенно приятно ногам при передвижении.Я хотел двигаться дальше и быстрее, профессиональнее бегать. В интернете я нашёл информацию, что проводят у нас марафоны. От этой информации я был полон радости и энтузиазма пробежать его и начал готовиться. Чтобы было более эффективнее подготовка я брал с собой портфель с книгами, нагружал себя ими и вперёд на тренировки. Мне было приятно осознавать, что почти никто не бегает так и приятно было выделяться среди остальных.Прошло уже больше месяца, и я бегаю чуть больше 20 километров, да и ещё вставать в 5 утра для меня не проблема. В душе я хотел быть супергероем и таким был на самом деле во снах своих.Сейчас после того как я эту дистанцию бегаю я начал чуть-чуть чувствовать подобно им. Чувство гордости за себя меня переполняло. При осознании этого факта на душе мне было радостно и тепло.В очередной раз, когда мне нужно было потренироваться, но на этот раз уже в дистанции 30 километров пошёл дождь, но мне было не до отмазок, а нужно было пробежать эту дистанцию. Внутри слабый голос сопротивлялся ещё, но я его давил силой.Когда я пробежал 10 километров, я увидел девушку, которая решила тоже бегать в дождливую погоду. Она была по ту сторону беговой дорожки, выглядела как симпатичная, фигуристая блондинка.Мне захотелось с ней познакомится, но я всё не решался: из-за звуков дождя от чего не было бы слышно, а быть может она вообще не заговорит со мной.Мы вместе пробежали 10 километров, и она после этой дистанции пошла делать растяжку.Я надумал, что пойду за ней, когда она сделает это всё. Она поднимала свои ноги вверх опираясь об железную трубу, делая разножку попеременно ставя ногу одну вперёд, а другую назад.Когда она всё это закончила делать, то она пошла в сторону высокой стены, которая была вокруг школы где мы бегали.Идя за ней, я был в напряжении, что сказать девушке. Она была дальше меня на 25 метров. Затем она зашла за стену и пойдя за ней я её дальше я её там не заметил.-Что случилось с ней?-Где она?Задавая эти вопросы, я не дал себе чёткого ответа. Я только заметил её куртку на дороге.Откуда не возьмись, пройдя некоторое расстояние домой, за зданием появилась летающая тарелка. Я не поверил своим глазам, что может быть такое. Думал, что снова сплю, а эту снова та задача, над которой нужно поработать. Это был вовсе не сон оказалось-это я понял по скорости протекания в ней событий- я бы мог взлететь и что-либо сделать или так что-либо необычного. Я во сне был наделён особый таинственным даром, который я вовсю использовал. Этого же сейчас не было.Летающая тарелка долго не задерживалась на одном месте, и она двинулась на Восток. Я понятия не имел куда она могла полететь. Сил у меня почти не оставалось, и я не стал бежать в сторону куда полетела летающая тарелка, а пошёл домой.Я чувствовал в себе разочарование и обзывал себя:” Трус ты Артём! Не мог девушке помочь или хотя бы посмотреть где летающая тарелка приземлилась”.Меня конечно же учили: не зная броду, не лезь в воду. Этому я постоянно придерживался, когда дела касались неизвестного. Я лёг спать.Утром я проанализировал всю случившуюся информацию и понял, что нужно идти на поиски девушки, что и сделал. Мне не давал покоя голос, который толкал идти на помощь девушке.Я двинулся на Восток-туда куда полетела летающая тарелка. На пути на каких следов приземления летающей тарелки, я думал, что она где-то, но должна приземлиться. Мне хотелось быстрее всё это забыть и заглушить свой внутренний голося для этой цели побежал.На пути была такая же ситуация: леса, обрывы, заброшенные здания. Всё это длилось до тех пор, пока я не добежал до огромного карьера где-то в неизвестном месте. Здесь я увидел летающую тарелку и рядом никто не жил около этого места, не ездил.Я понял, что это скорее всего их логово и они здесь приземляются.Ещё один важный факт я заметил: тарелка открылась и из неё выдвинулась лестница по которой выходили инопланетяне. Они были белого цвета с большими головами и с топорами.До меня доносились их неизвестные звуки, похоже на то что они кричали друг на друга. Один ещё инопланетянин ударил топором по голове другого и у того потекла синяя кровь.Когда он упал на землю, было такое чувство что земля его поглощает и это продолжалось до тех пор, пока его окончательно не стало лежать на земле.Из этой ситуации я понял, что их можно убить.Значит нужно обратиться к знакомому на помощь и убедить его мне помочь спасти девушку и поверить в случившееся. Я побежал незаметно для них домой. Было уже поздно и я лёг спать.Во сне мне приснился сон, что на весь город напали инопланетяне и начали их принимать летающие тарелки до тех пор, пока не перестали идти телевизионные каналы, люди в социальных сетях перестали вести свою активность, больше никто не поднимал трубку при звонке и никто не звонил мне.Я встал в поту в свои 5 часов и начал тщательно анализировать снова происходящее и составить планы. В 10 утра я уже позвонил своему другу милиционеру, чтобы сообщить о случившемся.-Сергей, привет! Удобно разговаривать?-Да, что у тебя там?-Нужно встретиться. По телефону в нескольких словах не скажешь.-Ну тогда где и во сколько?-У меня дома встречаемся в 13:00.-Хорошо.В 13 00 зазвонил звонок в дверь, и я пошёл встречать Сергея.Сергей бы обычным мужиком: иногда мог пиво выпить, иногда угостить им, но главное, что ему нравилась работа милиционером и он ею дорожил.Открыв дверь, я у него спросил:-Привет Сергей, как поживаешь?-Да, неплохо, что у тебя там? Что-то серьёзное?-Ты, наверное, сочтёшь меня за безумца, но я позавчера видел, как девушку похищает летающая тарелка и я ничего не мог с этим сделать.-О чём ты Артём? Ты меня за кого держишь? Не на чём ты не сидишь?-Сергей, я ничего не принимал. Выслушай меня - я нашёл их логово и нужно девушку спасать. Ещё неизвестно сколько будет подобных случаев.Я понаблюдал за ними и понял, что они смертны: один другого зарубал почему-то и тот в землю ушёл целиком.Ну, что если ты меня разыгрываешь и этого на самом деле нету?Если не веришь, то поехали на карьер и я тебе всё покажу, но только поосторожней нужно быть, а то и нас могут похитить. Мне приснился сегодня сон, что летающая тарелка весь город похитила и это может быть наяву происходить.Возможно нас в будущем захватят.-Что ж, нужно ехать. Пойдём в машину.Я с Сергеем приехали на то место где приземлилась летающая тарелка, но там ничего не было. Обычный карьер без каких-либо примечательных мест.-Ты соврал мне Артём.-Что значит соврал? Они здесь были, но сейчас я не знаю куда они скрылись.-Ну, я только доверяю своим глазам. Где же твои инопланетяне с летающей тарелкой?-Что значит где? Тут были.-Был ты мне не другом, я бы тебя посадил за введение в заблуждения.-Да, я Сергей не знаю, они были здесь.-Пойдём тогда в машину, и я отвезу тебя. Нужно в скорую позвонить и сказать о том, что у тебя ведения случаются. Может тебе помогут.-Сергей, нет. Не нужно этого делать.-Подожди Сергей. Я вижу какую-то бабку, и он мне кажется странной. Она сейчас опирается об дерево, и она смотрит на нас вдали.-Где?-Вперёд посмотри и голову вверх подними.-Да, точно. Нужно к ней подойти и расспросить не видела ли она что-то подозрительное здесь и сверхъестественное.Мы пошли до этой бабки, и она нас встретила неприветливо.-Убирайтесь отсюда, это не ваша территория, а моя.-Извините, вы видели здесь что-либо сверхъестественное?- А как вы думаете? Я на самом деле ведьма и я вызвала инопланетян, чтобы они похитили девушку.-Чего ты этим самым добиваешься?-Она слишком много добра сделала для людей. Я таких людей терпеть особо не могу. Я разузнала при помощи своего зеркальца где она постоянно бывает и наслала на её инопланетян, которые пришли за ней. Одна загвоздка только была-это вот он.Ведьма показала на Артёма.- Я бы поскорее от вас уже двоих избавилась.Ведьма подняла свои обе руки и начала смеяться. С земли начали подниматься корни, которые обхватывали Артёма и не давали ему сдвинуться с места.-Стреляй в неё Сергей!-Сергей достал из своих штанов пистолет и снял его с предохранителя и выстрелил ведьме в ногу, плечо. Ведьма упала.-Где та девушка, которую ты похитила с инопланетянами?-Мне не нужно чтобы ты знал.-Я применю силу и тебя застрелю.-Ну и что!-Сергей стрельнул ещё ей в другую руку.-Аааа…-Так будешь говорить, где девушка?-Она в 10 километрах отсюда по Восточной части. А сейчас подойди сюда, мне нужно тебе что-то сказать.Сергей подошёл, и ведьма начала нашептывать неизвестные слова, как будто это было какое-то заклятие. Он ничего не понял, что она делает, но для безопасности выстрелил. Ведьма перестала подавать признаки жизни.Как ты там Сергей? Держишься ещё?-Сними с меня эти оковы- я не могу повернуться.-Сейчас.Артём взял свой нож, который взял с собой и обрезал корни.-Пойдём тогда за девушкой куда нам ведьма сказала.Мы проехали какое-то расстояние. Остановили машину и пошли смотреть. В этом карьере была действительно инопланетная тарелка, но она сейчас была больше замаскирована.-Ну, что сейчас веришь в происходящее?-Верю, но только нам нужно обезвредить летающую тарелку и спасти девушку, всех тех, кто ещё может быть там.-Нам нужно ехать к военным. У них мы возьмём взрывчатку, чтобы разнести эту тарелку к чёртовой матери.Мы пошли в машину и двинулись к военным.Приехав к ним мы сразу же с ними начистоту разговаривали. К счастью у Сергея были связи здесь.-Тут такая ситуация. Мы обнаружили тарелку внеземного происхождения. Нам нужно её обезвредить и спасти девушку, тех кто ещё может там быть.-Так вы видели ведьму? Она наших людей убила, и мы с тех пор за ней охотимся, но ей удаётся отлично скрываться.-Да, мы видели её и даже убили её.-Отличная работа.-Ещё вот что будьте осторожны с летающей тарелкой, и инопланетянами-они не полностью изучены.Нам выдали взрывчатку с часовым механизмом, и мы двинулись к карьеру с инопланетянами. Сейчас у нас было взрывчатки, чтобы разнести целый небоскрёб.К счастью они были сейчас там, где приземлились, и сейчас наша задача заключалась в том, чтобы заставить выйти из летающей тарелки и отвлечь. Мы тем самым застанем их врасплох и победим.-Сергей кинул камень размеров в ладошку на метров 50.Инопланетяне открыли летающую тарелку, поставили лестницу и пошли в сторону где упал камень. Мы выжидали пока они отойдут подальше от летающей тарелки, чтобы на всякий случай в нас не стреляла летающая тарелка в спину.Наконец 5 инопланетян отошли на метров 70 от летающей тарелки. Мы уже приготовились стрелять в них, но мы забыли от волнения надеть глушители. Мы их одели и начали по ним стрелять сдали.Мы их всех пятерых положили-затем мы к ним подошли, чтобы убедится, что никто ещё здесь не шевелиться.Тут никто не шевелился, кровью они заляпали весь песок, но чего-то они не уходили в землю, как в прошлом случае.-Сергей, ты найди место где можно будет взрывчатку установить, а я пойду в летающей тарелке искать девушку.-Хорошо.Артём пошёл в правую сторону по коридорам, а Сергей в левую.Идя по тарелке, Артём услышал постукивания кого-то, и он пошёл на этот звук. Пройдя несколько метров, он увидел девушку, с которой он бегал во время дождя. Она была привязана к железному стулу, который припаян к тарелке, что не двигался.Её рот был завязан повязкой, и Артём развязал его. Она заговорила:-Спаси меня. Я тебя помню. Мы бегали около школы вместе, но я раньше ушла.На мне тут хотели эксперименты ставить, и ведьма сказала, что я буду идеальной машиной для зла. Такая почти как она на этот раз. На одной девушке говорила уже провела эксперимент, но он был неудачный.Не совсем давно её планы временно изменились и ей пришлось выйти из летающей тарелки. Также инопланетяне все вылезли и больше никого здесь не осталось и мне пришлось бить ногой, чтобы меня хоть кто-то услышал.Артём развязал всё верёвки, которые связывали девушку и сейчас она могла уйти отсюда.-Ты свободна.-Я Катя.-Я Артём.Едва я успел пожать руку, как она меня поцеловала.-Ты смелый дурак и я тебя за это ценю.Артём рассмеялся, и они пошли к выходу.На выходе Артёма и Катю ждал Сергей.-Здесь больше никого нет, я одна была здесь, а другую девушку они убили.-Понятно, я установил взрывчатку на 20 минут.-Ну, что тогда выходим.Мы выходим из летающей тарелки и видим, что крови вдали у инопланетян нет-они похоже приходят в себя заметили мы.Нам не хотелось убивать инопланетян, а нам хотелось, чтобы они залезли в тарелку, а мы их напугаем выстрелами.Прошло 5 минут, и инопланетяне были уже в летающей тарелке.Артём и Сергей начали стрелять по летающей тарелке, и она рванула вверх.В летающей тарелке происходит разговор инопланетян:-Как мы могли упустить её?-Мы не в состоянии были справиться с людьми, которые пришли за ней.-Что же будет с нами, когда ведьма узнает об происходящем?-Она чего-то не выходит на связь.-С той девушкой на которой мы эксперимент поставили всё нормально будет-она будет нашей новой ведьмой, а эту заменим. Я обманул нашу госпожу. Сказал один из инопланетных существ.Они нашли бомбу с часовым механизмом в незнании что это, и тарелка в это время с бомбой взорвалось в космосе, да так что вся летающая тарелка разорвалась.Завершено 26 января 2017 года.Дмитрий Баль, Гродно.

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