Гости из чужих планет рядом, готовься!
Автор(Я)-Дмитрий Баль.
С появлением интернета, я наткнулся случайно при посещении сайта о фильмах на рекламу, что обучают людей быть победителями по жизни. Я записался на него и при выполнении очередного задания была дана техника бега. Я начал применять на себе её – и это не значит, что я не умел бегать- среди своих сверстников в колледже я занял первое место. Единственное было то что я не любил особо бегать.
Я попробовал после просмотра видео пробежать 1 километр на носочках и мне понравилось. После этого через несколько дней я пробежал 3 километра. На этот раз на свою удачливость мне нельзя было положиться и случилось беда: я не мог нормально ходить, словно я прыгнул с высоты 12 метров. Эта беда длилась около недели и при ходьбе я тянул ноги за собой и хромал. В это время я никуда не выходил на улицу. Спустя время боль перестала о себе давать знать, и я с радостью начал продолжать бегать- я заранее был предупреждён, что такое случается с нетренированным человеком.
6 месяцев прошли незаметно, а я всё тренируюсь бегать. Бегал я почти без выходных и лишь один день я давал себе на отдых. За это время я установил для себя личный рекорд: 10 километров. В школе я бы скорее всего умер, а не пробежал такое расстояние. Но вот ещё что случилось: я сбросил 10 килограмм от 80. При беге мне было особенно приятно ногам при передвижении.
Я хотел двигаться дальше и быстрее, профессиональнее бегать. В интернете я нашёл информацию, что проводят у нас марафоны. От этой информации я был полон радости и энтузиазма пробежать его и начал готовиться. Чтобы было более эффективнее подготовка я брал с собой портфель с книгами, нагружал себя ими и вперёд на тренировки. Мне было приятно осознавать, что почти никто не бегает так и приятно было выделяться среди остальных.
Прошло уже больше месяца, и я бегаю чуть больше 20 километров, да и ещё вставать в 5 утра для меня не проблема. В душе я хотел быть супергероем и таким был на самом деле во снах своих.
Сейчас после того как я эту дистанцию бегаю я начал чуть-чуть чувствовать подобно им. Чувство гордости за себя меня переполняло. При осознании этого факта на душе мне было радостно и тепло.
В очередной раз, когда мне нужно было потренироваться, но на этот раз уже в дистанции 30 километров пошёл дождь, но мне было не до отмазок, а нужно было пробежать эту дистанцию. Внутри слабый голос сопротивлялся ещё, но я его давил силой.
Когда я пробежал 10 километров, я увидел девушку, которая решила тоже бегать в дождливую погоду. Она была по ту сторону беговой дорожки, выглядела как симпатичная, фигуристая блондинка.
Мне захотелось с ней познакомится, но я всё не решался: из-за звуков дождя от чего не было бы слышно, а быть может она вообще не заговорит со мной.
Мы вместе пробежали 10 километров, и она после этой дистанции пошла делать растяжку.
Я надумал, что пойду за ней, когда она сделает это всё. Она поднимала свои ноги вверх опираясь об железную трубу, делая разножку попеременно ставя ногу одну вперёд, а другую назад.
Когда она всё это закончила делать, то она пошла в сторону высокой стены, которая была вокруг школы где мы бегали.
Идя за ней, я был в напряжении, что сказать девушке. Она была дальше меня на 25 метров. Затем она зашла за стену и пойдя за ней я её дальше я её там не заметил.
-Что случилось с ней?
-Где она?
Задавая эти вопросы, я не дал себе чёткого ответа. Я только заметил её куртку на дороге.
Откуда не возьмись, пройдя некоторое расстояние домой, за зданием появилась летающая тарелка. Я не поверил своим глазам, что может быть такое. Думал, что снова сплю, а эту снова та задача, над которой нужно поработать. Это был вовсе не сон оказалось-это я понял по скорости протекания в ней событий- я бы мог взлететь и что-либо сделать или так что-либо необычного. Я во сне был наделён особый таинственным даром, который я вовсю использовал. Этого же сейчас не было.
Летающая тарелка долго не задерживалась на одном месте, и она двинулась на Восток. Я понятия не имел куда она могла полететь. Сил у меня почти не оставалось, и я не стал бежать в сторону куда полетела летающая тарелка, а пошёл домой.
Я чувствовал в себе разочарование и обзывал себя:” Трус ты Артём! Не мог девушке помочь или хотя бы посмотреть где летающая тарелка приземлилась”.
Меня конечно же учили: не зная броду, не лезь в воду. Этому я постоянно придерживался, когда дела касались неизвестного. Я лёг спать.
Утром я проанализировал всю случившуюся информацию и понял, что нужно идти на поиски девушки, что и сделал. Мне не давал покоя голос, который толкал идти на помощь девушке.
Я двинулся на Восток-туда куда полетела летающая тарелка. На пути на каких следов приземления летающей тарелки, я думал, что она где-то, но должна приземлиться. Мне хотелось быстрее всё это забыть и заглушить свой внутренний голося для этой цели побежал.
На пути была такая же ситуация: леса, обрывы, заброшенные здания. Всё это длилось до тех пор, пока я не добежал до огромного карьера где-то в неизвестном месте. Здесь я увидел летающую тарелку и рядом никто не жил около этого места, не ездил.
Я понял, что это скорее всего их логово и они здесь приземляются.
Ещё один важный факт я заметил: тарелка открылась и из неё выдвинулась лестница по которой выходили инопланетяне. Они были белого цвета с большими головами и с топорами.
До меня доносились их неизвестные звуки, похоже на то что они кричали друг на друга. Один ещё инопланетянин ударил топором по голове другого и у того потекла синяя кровь.
Когда он упал на землю, было такое чувство что земля его поглощает и это продолжалось до тех пор, пока его окончательно не стало лежать на земле.
Из этой ситуации я понял, что их можно убить.
Значит нужно обратиться к знакомому на помощь и убедить его мне помочь спасти девушку и поверить в случившееся. Я побежал незаметно для них домой. Было уже поздно и я лёг спать.
Во сне мне приснился сон, что на весь город напали инопланетяне и начали их принимать летающие тарелки до тех пор, пока не перестали идти телевизионные каналы, люди в социальных сетях перестали вести свою активность, больше никто не поднимал трубку при звонке и никто не звонил мне.
Я встал в поту в свои 5 часов и начал тщательно анализировать снова происходящее и составить планы. В 10 утра я уже позвонил своему другу милиционеру, чтобы сообщить о случившемся.
-Сергей, привет! Удобно разговаривать?
-Да, что у тебя там?
-Нужно встретиться. По телефону в нескольких словах не скажешь.
-Ну тогда где и во сколько?
-У меня дома встречаемся в 13:00.
-Хорошо.
В 13 00 зазвонил звонок в дверь, и я пошёл встречать Сергея.
Сергей бы обычным мужиком: иногда мог пиво выпить, иногда угостить им, но главное, что ему нравилась работа милиционером и он ею дорожил.
Открыв дверь, я у него спросил:
-Привет Сергей, как поживаешь?
-Да, неплохо, что у тебя там? Что-то серьёзное?
-Ты, наверное, сочтёшь меня за безумца, но я позавчера видел, как девушку похищает летающая тарелка и я ничего не мог с этим сделать.
-О чём ты Артём? Ты меня за кого держишь? Не на чём ты не сидишь?
-Сергей, я ничего не принимал. Выслушай меня - я нашёл их логово и нужно девушку спасать. Ещё неизвестно сколько будет подобных случаев.
Я понаблюдал за ними и понял, что они смертны: один другого зарубал почему-то и тот в землю ушёл целиком.
Ну, что если ты меня разыгрываешь и этого на самом деле нету?
Если не веришь, то поехали на карьер и я тебе всё покажу, но только поосторожней нужно быть, а то и нас могут похитить. Мне приснился сегодня сон, что летающая тарелка весь город похитила и это может быть наяву происходить.
Возможно нас в будущем захватят.
-Что ж, нужно ехать. Пойдём в машину.
Я с Сергеем приехали на то место где приземлилась летающая тарелка, но там ничего не было. Обычный карьер без каких-либо примечательных мест.
-Ты соврал мне Артём.
-Что значит соврал? Они здесь были, но сейчас я не знаю куда они скрылись.
-Ну, я только доверяю своим глазам. Где же твои инопланетяне с летающей тарелкой?
-Что значит где? Тут были.
-Был ты мне не другом, я бы тебя посадил за введение в заблуждения.
-Да, я Сергей не знаю, они были здесь.
-Пойдём тогда в машину, и я отвезу тебя. Нужно в скорую позвонить и сказать о том, что у тебя ведения случаются. Может тебе помогут.
-Сергей, нет. Не нужно этого делать.
-Подожди Сергей. Я вижу какую-то бабку, и он мне кажется странной. Она сейчас опирается об дерево, и она смотрит на нас вдали.
-Где?
-Вперёд посмотри и голову вверх подними.
-Да, точно. Нужно к ней подойти и расспросить не видела ли она что-то подозрительное здесь и сверхъестественное.
Мы пошли до этой бабки, и она нас встретила неприветливо.
-Убирайтесь отсюда, это не ваша территория, а моя.
-Извините, вы видели здесь что-либо сверхъестественное?
- А как вы думаете? Я на самом деле ведьма и я вызвала инопланетян, чтобы они похитили девушку.
-Чего ты этим самым добиваешься?
-Она слишком много добра сделала для людей. Я таких людей терпеть особо не могу. Я разузнала при помощи своего зеркальца где она постоянно бывает и наслала на её инопланетян, которые пришли за ней. Одна загвоздка только была-это вот он.
Ведьма показала на Артёма.
- Я бы поскорее от вас уже двоих избавилась.
Ведьма подняла свои обе руки и начала смеяться. С земли начали подниматься корни, которые обхватывали Артёма и не давали ему сдвинуться с места.
-Стреляй в неё Сергей!
-Сергей достал из своих штанов пистолет и снял его с предохранителя и выстрелил ведьме в ногу, плечо. Ведьма упала.
-Где та девушка, которую ты похитила с инопланетянами?
-Мне не нужно чтобы ты знал.
-Я применю силу и тебя застрелю.
-Ну и что!
-Сергей стрельнул ещё ей в другую руку.
-Аааа…
-Так будешь говорить, где девушка?
-Она в 10 километрах отсюда по Восточной части. А сейчас подойди сюда, мне нужно тебе что-то сказать.
Сергей подошёл, и ведьма начала нашептывать неизвестные слова, как будто это было какое-то заклятие. Он ничего не понял, что она делает, но для безопасности выстрелил. Ведьма перестала подавать признаки жизни.
Как ты там Сергей? Держишься ещё?
-Сними с меня эти оковы- я не могу повернуться.
-Сейчас.
Артём взял свой нож, который взял с собой и обрезал корни.
-Пойдём тогда за девушкой куда нам ведьма сказала.
Мы проехали какое-то расстояние. Остановили машину и пошли смотреть. В этом карьере была действительно инопланетная тарелка, но она сейчас была больше замаскирована.
-Ну, что сейчас веришь в происходящее?
-Верю, но только нам нужно обезвредить летающую тарелку и спасти девушку, всех тех, кто ещё может быть там.
-Нам нужно ехать к военным. У них мы возьмём взрывчатку, чтобы разнести эту тарелку к чёртовой матери.
Мы пошли в машину и двинулись к военным.
Приехав к ним мы сразу же с ними начистоту разговаривали. К счастью у Сергея были связи здесь.
-Тут такая ситуация. Мы обнаружили тарелку внеземного происхождения. Нам нужно её обезвредить и спасти девушку, тех кто ещё может там быть.
-Так вы видели ведьму? Она наших людей убила, и мы с тех пор за ней охотимся, но ей удаётся отлично скрываться.
-Да, мы видели её и даже убили её.
-Отличная работа.
-Ещё вот что будьте осторожны с летающей тарелкой, и инопланетянами-они не полностью изучены.
Нам выдали взрывчатку с часовым механизмом, и мы двинулись к карьеру с инопланетянами. Сейчас у нас было взрывчатки, чтобы разнести целый небоскрёб.
К счастью они были сейчас там, где приземлились, и сейчас наша задача заключалась в том, чтобы заставить выйти из летающей тарелки и отвлечь. Мы тем самым застанем их врасплох и победим.
-Сергей кинул камень размеров в ладошку на метров 50.
Инопланетяне открыли летающую тарелку, поставили лестницу и пошли в сторону где упал камень. Мы выжидали пока они отойдут подальше от летающей тарелки, чтобы на всякий случай в нас не стреляла летающая тарелка в спину.
Наконец 5 инопланетян отошли на метров 70 от летающей тарелки. Мы уже приготовились стрелять в них, но мы забыли от волнения надеть глушители. Мы их одели и начали по ним стрелять сдали.
Мы их всех пятерых положили-затем мы к ним подошли, чтобы убедится, что никто ещё здесь не шевелиться.
Тут никто не шевелился, кровью они заляпали весь песок, но чего-то они не уходили в землю, как в прошлом случае.
-Сергей, ты найди место где можно будет взрывчатку установить, а я пойду в летающей тарелке искать девушку.
-Хорошо.
Артём пошёл в правую сторону по коридорам, а Сергей в левую.
Идя по тарелке, Артём услышал постукивания кого-то, и он пошёл на этот звук. Пройдя несколько метров, он увидел девушку, с которой он бегал во время дождя. Она была привязана к железному стулу, который припаян к тарелке, что не двигался.
Её рот был завязан повязкой, и Артём развязал его. Она заговорила:
-Спаси меня. Я тебя помню. Мы бегали около школы вместе, но я раньше ушла.
На мне тут хотели эксперименты ставить, и ведьма сказала, что я буду идеальной машиной для зла. Такая почти как она на этот раз. На одной девушке говорила уже провела эксперимент, но он был неудачный.
Не совсем давно её планы временно изменились и ей пришлось выйти из летающей тарелки. Также инопланетяне все вылезли и больше никого здесь не осталось и мне пришлось бить ногой, чтобы меня хоть кто-то услышал.
Артём развязал всё верёвки, которые связывали девушку и сейчас она могла уйти отсюда.
-Ты свободна.
-Я Катя.
-Я Артём.
Едва я успел пожать руку, как она меня поцеловала.
-Ты смелый дурак и я тебя за это ценю.
Артём рассмеялся, и они пошли к выходу.
На выходе Артёма и Катю ждал Сергей.
-Здесь больше никого нет, я одна была здесь, а другую девушку они убили.
-Понятно, я установил взрывчатку на 20 минут.
-Ну, что тогда выходим.
Мы выходим из летающей тарелки и видим, что крови вдали у инопланетян нет-они похоже приходят в себя заметили мы.
Нам не хотелось убивать инопланетян, а нам хотелось, чтобы они залезли в тарелку, а мы их напугаем выстрелами.
Прошло 5 минут, и инопланетяне были уже в летающей тарелке.
Артём и Сергей начали стрелять по летающей тарелке, и она рванула вверх.
В летающей тарелке происходит разговор инопланетян:
-Как мы могли упустить её?
-Мы не в состоянии были справиться с людьми, которые пришли за ней.
-Что же будет с нами, когда ведьма узнает об происходящем?
-Она чего-то не выходит на связь.
-С той девушкой на которой мы эксперимент поставили всё нормально будет-она будет нашей новой ведьмой, а эту заменим. Я обманул нашу госпожу. Сказал один из инопланетных существ.
Они нашли бомбу с часовым механизмом в незнании что это, и тарелка в это время с бомбой взорвалось в космосе, да так что вся летающая тарелка разорвалась.
Завершено 26 января 2017 года.
Дмитрий Баль, Гродно.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:24
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 15:24 by dmbadboyПросмотров: 4Комментарии: 0
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