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Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:43

Nikeron_ Просмотров: 1 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:43 by

Сейчас 14.10.2018 .Я помню то что было 13 лет назад как вчера. Всё это было вчера! Я гулял с другом, упал и побил голову. После этого я неощущал времени. Сейчас 19:56. Через 3 минуты я розобю себе голову ударом об угол кровати. Я сново перемещюсь во времени. В тот когда я розобю голову. Этот момент повторялся несколько раз. В этот раз я постараюсь себя поберечь…

Ключевые слова: 13 лет 3 минуты время дежавю черепно-мозговая травма

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