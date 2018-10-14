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Дурдом

Повтор

Сейчас 14.10.2018 .
Я помню то что было 13 лет назад как вчера. Всё это было вчера! Я гулял с другом, упал и побил голову. После этого я неощущал времени. Сейчас 19:56. Через 3 минуты я розобю себе голову ударом об угол кровати. Я сново перемещюсь во времени. В тот когда я розобю голову. Этот момент повторялся несколько раз. В этот раз я постараюсь себя поберечь…

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 01:43
Сегодня, 01:43 by Nikeron_Просмотров: 1Комментарии: 0
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Ключевые слова: 13 лет 3 минуты время дежавю черепно-мозговая травма

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