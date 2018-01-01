Троблины

Новость отредактировал Lycanthrope - Сегодня, 14:07

Причина: Изменение раздела

Эвиллс Просмотров: 77 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:29 by

Профессор Дурекуров, торжествующе похихикивая, шёл по коридору. Его лиловые очки надменно поблескивали. Жиденькая седая бородёнка развевалась, подобно рваной паутине.В правой руке он держал увесистую папку с докладом о проделанном эксперименте, в левой руке у него был зажат неизменный талисман - фарфоровый паучок.Подойдя к двери кабинета академика Мордоворотова, Дурекуров разжал левую руку и угрожающе вперил взгляд в ни в чём не повинного паучка.- Ну, Властидай, не подведи меня на этот раз! - зловещим шёпотом процедил сквозь вставные зубы профессор.Паучок насторожённо молчал. Поцокав языком и спрятав талисман за пазуху, Дурекуров храбро постучал в дверь.Из встроенного микрофона - расположенного под латунной табличкой "Академик Р.Р.Мордоворотов." - донёсся жеманный голосок секретарши:- Обожди, старый хрыч, щас он тебя примет!Дурекуров поморщился и задёргал кончиком носа от такого хамства, но не удивился.Далеко не в первый раз он являлся к Мордоворотову, принося отчёты о провальных экспериментах. А те, что удавались, впоследствии были безнадежно испорчены возникшими непредвиденными обстоятельствами.- Заходи уже, горе луковое, академик ждёт. Чем на этот раз ты его собрался выбесить? - развязно ляпнула большегрудая секретарша Обнаглеева.Профессор не удостоил нахалку ответом.Академик Мордоворотов угрюмо сидел в виброкресле и делал вид, что ему интересен визит неудачника Дурекурова.Кресло, включённое в режим массажа, задумчиво подрагивало и делало вид, что успокаивает нервы академика.- Ну?! - осведомилась туша в кресле.Дурекурову показалось, что это "Ну?!" чертовски похоже на хрюканье матёрого борова.Профессор дурацки хихикнул.- Чё ты ржёшь, полудурок юродивый?! - вскипел начальник. - Быстро докладывай о своём идиотском экскременте! И вали нафиг! Видеть тебя уже осточертело! - добавил, багровея, академик.Профессор Дурекуров деликатно кашлянул и уточнил:- Вы имеете в виду эксперимент?- И чё?! - рявкнул Мордоворотов.- Но Вы-же сказали: "о... экскременте!" А эксперимент и экскремент не одно и то же. Экскремент - это, прошу меня извинить, фекалии.Академик презрительно фыркнул:- А твои дурацкие эксперименты и есть самые настоящие фекалии. Ты, кретин, уже лет двести мне ими мозг загаживаешь. Быстрее докладывай и выметайся ко всем чертям!Кресло хрюкнуло, мигнуло датчиком и перестало вибрировать. Профессор Дурекуров тяжело вздохнул и мысленно крикнул своему талисману: "Пожалуйста!" Дрожащими руками он открыл папку с докладом.- Ты чё, дебил, всё это мне читать собрался?! - прогромыхал Мордоворотов.- Результат экскремента своего озвучь вкратце и рули отсюда!- Эксперимента... - поправил шёпотом Дурекуров.Академик зарычал. Фарфоровый паучок Властидай ничем не мог помочь своему хозяину.Отчаянно икнув, профессор Дурекуров торжественно провозгласил:- Вот! Мною выведен новый, удивительно полезный вид существ. Троблины!- Чё… Блины? - не понял Мордоворотов.- Да не блины, а зверюги такие, троблины. Это результат скрещивания двух видов: троллей и гоблинов, с применением мутагена, улучшающего интеллект. - пояснил, шмыгнув носом, профессор.- А нафига они сдались... блины эти твои? - осведомился академик.Дурекуров осмелел:- Незаменимые они существа! Могут использоваться в качестве бесплатной рабочей силы, выдерживают тяжёлые климатические условия, прекрасно переносят космические перегрузки. Могут выполнять команды. Размножаются быстро. С их помощью мы можем захватить всю галактику!- Дай-ка в папку глянуть, - заинтересовался толстяк.Пролистав документы и пробежав взглядом несколько страниц, Мордоворотов удивлённо констатировал:- Похоже, на этот раз ты, Дуремаров, действительно создал что-то полезное. Молодец!- Не Дуремаров, а Дурекуров... - робко уточнил профессор.- Всё равно, молодец. - покровительственно улыбнулся Мордоворотов. И, деловито потирая руки, важно добавил:- Ну давай, показывай своих ...блинов. Как их? Троблинов.Повеселевший докладчик пафосно произнёс:- Мои великолепные детища - результат величайшего в истории эксперимента, ожидают Вас, уважаемый Разудал Растерзаевич, в моей лаборатории, пройдёмте.Академик с подозрением покосился на раздухарившегося профессора. Хмыкнул, пожал плечами. И вальяжной походкой прошествовал к двери кабинета.Дурекуров поспешно рванулся вперёд начальника и подобострастно открыл ему дверь.Секретарша Обнаглеева, прервав своё кофепитие, зыркнула на подхалима сквозь ярко-синие контактные линзы и презрительно протянула: "...ляа-а-а, дебил..."Протиснувшись в лифт вслед за своим необъятным начальником, профессор нажал кнопку цокольного этажа.Лифт предательски скрипнул. Один из тросов лопнул со звоном. Но дрожащая кабина кое-как довезла позеленевшего от страха Дурекурова и ничего не заметившего Мордоворотова по назначению.В лаборатории, словно в гигантском муравейнике, было постоянное движение.Троблины - ушастые существа, покрытые густой бурой шерстью с сероватым оттенком, сверкая жёлтыми глазищами, увлечённо что-то мастерили.Те, кто был поленивее - сидели в интернете, используя дорогие айфоны. Писали гаденькие отзывы, ставили дизлайки, запускали вирусные программы на сайты, воровали деньги с интернет-счетов. Они, по-видимому, представляли собой интеллигенцию среди троблинов. Самки возились с детёнышами.Те чудовища, что поздоровее комплекцией, жрали всё, что можно сожрать и пили всё, что имело градус.Самые внушительные по габаритам - качали мускулатуру, дрались и зловеще хохотали хриплыми, низкими голосами.- Ну и бардак! - академик аж присвистнул.К учёным – угрожающе - подошёл крупный самец с чёрным пятном на морде. Смерив презрительным взглядом Мордоворотова и спрятавшегося за его спину Дурекурова, он прорычал:- Припёрлись, значит, голубчики!Повернувшись к чуть притихшим троблинам, он громогласно изрёк:- Повелеваю изготовить из этих челавекаф-ф-ф чучела!Мордоворотов только и успел пробухтеть:Чё за...? - И тут же оказался схвачен мощными зверюгами.Дурекуров прытко ломанулся к двери, но его тоже поймали. Секретарша Обнаглеева, увидя в монитор на пульте у академика, что происходит, мрачно заметила:- Вот они, последствия эксперимента... Надо валить отсюда!Орущего, словно раненный вепрь, академика Мордоворотова и жалобно хныкающего профессора Дурекурова троблины, злобно щёлкающие длинными острыми зубищами, волочили на операционные столы.Вожак с чёрным пятном на морде, саркастично ухмыляясь, "успокаивал" учёных:- Мы увековечим вас. Вы оба станете не просто чучелами, а памятниками, олицетворяющими начало новой эры. Детёныши будут возлагать к вам цветы и выть песни, прославляющие науку!- Отпустите нас! Варвары! Ничтожества! - орал, безумно выпучив глаза, Мордоворотов и тщетно пытался вырваться из цепких, когтистых лап омерзительных тварей.- Меня отпустите, пожалуйста! Я же ваш создатель..." - завывал, плача и всхлипывая, Дурекуров.Охранник Егорыч уже отметил День полиции и сладко дрых в мониторной.Тем временем секретарша Обнаглеева, не допив свою очередную чашечку кофе, со скоростью кенийского марафонца улепётывала к машине. Её гнал непреодолимый страх."Эти монстры живьём выпотрошат кого угодно! Надо скорей сообщить в полицию" - пронеслось в голове перепуганной любовницы Мордоворотова.Истерично давя на педаль газа и с трудом руля одной рукой, другой она набирала номер полиции на айфоне.- Алё, полиция? Помогите! В Институте Секретных Исследований случилась катастрофа! Выведенные в результате эксперимента существа - троблины вышли из-под контроля и схватили академика и профессора. Они их разорвут! Помогите! - истошно орала Обнаглеева.Голос на том конце трубки, хохотнув, ответил:- Чё-блины?! Вы, дамочка, чего? Обкурились? Нашли время прикалываться! День полиции, праздник!"И связь прервалась.А в лаборатории уже вовсю трудились троблины над изготовлением чучел из несчастных учёных. Чудовища изобрели новый способ сохранности останков - при помощи изобретённых ими химических формул.Вожак с чёрным пятном на морде составлял план захвата мира. И думал: "Хорошо, что профессор не пожидился на мутаген, радикально увеличивающий наши интеллектуальные способности. И размножаемся мы быстро."Заметил лежащего на полу фарфорового паучка.- И как эта штука не разбилась? Прикольно выглядит!Паучок Властидай заговорчески смотрел на своего нового хозяина. Вот ему - талисман согласен помогать. Паучку, как ни странно, троблины показались симпатичными.Черномордый вожак подобрал фарфоровую фигурку и засунул в карман жилета, отнятого им у профессора.Троблины размножаются быстро. Люди не верят в них. А ведь монстры научились принимать человечий облик! Их становится всё больше. Возможно, в ближайшем будущем, они поработят всю планету.Таковы ужасные последствия эксперимента профессора Дурекурова.

Ключевые слова: Троблины монстры мутанты авторская история

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