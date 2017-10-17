Москва. Декабрь. Строгино.

makunya Просмотров: 18 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 07:32 by

В сущъности это продолжение другой истории которую не стали выставлять (была названа Избранный).....Покинув общагу ,,трудовые резервы,,в Михалково мы с приятелем на трамвае (с пересадкой на Войковской) поехали в Строгино..мы бросили работу за кот. нам не стали платить..и искали новую..т.к. общага была проплачена вперед , несколько дней было в запасе..Время было послеобеденное,заполнив анкеты и оставив контактные телефоны .мы решили прогуляться по району.. Купили полторашку пива,выпили возле какой-то уличной палатки мы с Андрюхой пошли по магазинам время убить... просто неохота было рано возвращаться в вонючий хостел..через час стемнело ,через три ,жрать захотелось нестерпимо..денег было немного взяли доширак и решили зайти в Макдональдс..кипятку стрельнуть..Зашли ,расположились за столиком .,народу мало ..Андрей пошел просить девченок на кассе заварить лапшу...Я же решил зайти руки вымыть...Войдя в туалет ,решил все-таки зайти в единственную кабинку заправиться..т.к поддевка зимняя мешалась...С сильным грохотом дверь туалета распахнулась ..и мне из кабинки было слышно ,что человек открывший ее был очень плох ...он как перепивший блевал ,хрипел .над раковиной и..почти не мог вздохнуть ..его снова на блевоту порывало ..иМежду несколькими такими позывами он проревел ВЫХОДИ!---у меня глаза в кабинке округлились от удивления..-мужик опять-ВЫХОДИ Я ЗНАЮ,ЧТО ТЫ ЗДЕСЬ!-я честно стреманулся немного..-ТЫ кто ТАКОЙ--- я через дверь кабинки -Человек если что!-а сам тихо становлюсь одной ногой на унитаз,другой на сливной бачок(а мужик тем временем продолжает рыгать) и выглядываю поверх кабинки на предпологаемого противника--мужик склонившийся над раковиной был не крупный и не русский---,,-может у него нож,,-пронеслось в голове--а так я его быстро уложу-- тянул время не зная как поступить......-Серег! ты где застрял?...в туалет зашел Андрюха -еда готова..-Андрюх ! выкинь этого мудака!- я вышел из кабинки..- мужик от растерянности рыгать перестал...-Андрей недоуменно смотрел ,то на меня,то на сникшего как -то мужика ..небольшая пауза...- Ладно пойдем-сказал я -и мы вышли...Когда перекусывали..я как мог объяснил. товарищу ситуацию и то что у всех не русских бывают ножи..так я оправдал свою трусость.. и что не вышел сразу..Не видел как этот человек вышел из макдональдса....спиной к выходу был.Потом мы гуляли по Катукова(ул где Мак Дон.стоит) Про инцидент давно забыли идем ,Андрей мне рассказывает мне про свою семью в Балаково,про дочь..жену..-вдруг вижу в тени рекламного щита..(на щите фонари тоже не горели) кто-то находитсся ,а т.к. мы шли прогулочным шагом..я каким то образом сообразил ,Что это тот самый мужик...он сидел на корточках зажав голову руками..-время приостановилось в мозгу--Морду отверни -подумал я - слушая рассказ Андрея.мужик повернул голову- Еще!- он еще повернул---ДА Он Читает мои мысли!!?? пронеслось...--какая то злость и растерянность-Почему Я не могу?--мы прошли мимо - я только поддакивал Андрею ,поддерживая разговор......._Метров через двадцать обернулся через плечо..задерживая шаг...----Мужик этот стоял.посреди тротуара и казалось молотил руками в невидимую стену..-ЛЕЖАТЬ!- мысленно крикнул--он упал на спину..мы шли дальше..P.S.через триста метров присели на остановке -Есть закурить? -Последняя- Андрей протянул мне сигарету..я поднес зажигалку----......в глазах потемнело..горло сдавило так,,мне показалось если кашляну,то выплену легкие...еле еле ..сдержался-На Кури ! -вытирая слезы протянул сигарету товарищу- Ну Как?- Да,Нормально ответил Андрей..- Ну ка дай мне еще разок...- и вправду вроде ничего..ПОКАЗАЛОСЬЬ!!???!! - Где ты взял Сигарету??- Да у мужика стрельнул которого ты из туалета просил выкинуть...

Ключевые слова: Макдональдс туалет сигарета

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