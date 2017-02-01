Только твой друг

Enderil Просмотров: 28 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:25 by

Это началось со мной год назад. Изнуренный, летним вечером я вернулся в город из дальней поездки "за сокровищами". Так мы со своими друзьями называли обычное мародерство. Страшные истории, призраки и заброшенные места не то, чтобы нас не пугали, но тянули своей привлекательностью и являлось достаточно прибыльным заработком.В этот раз мы отправились в населенный пункт Н, находящийся рядом с нашим городом Т. Пожалуй, если написать характеристику о нас, приходит на ум лишь слово "балбесы". Я (Андрей) - мозговой центр, человек, который находит места, в которых можно поживиться если не впечатлениями, то металлоломом. Николай - это совладелец небольшой машины, которая может возить на себе до трёх тонн. Не то, чтобы мы взяли его из-за того, что он работает водилой помимо учебы, но можно отметить его, как достаточно начитанного молодого человека. Чуть не забыл, что у нас был третий комапьон - Валерий, троечник, прогульщик пар в своём ПТУ, но знакомый всему городу авантюрист по кличке Медоед, ведь в нём заключалась неистовая сила этого бесстрашного животного. Заканчивая со знакомствами, я бы хотел перейти к тому, что меня гложет. из-за чего я не могу спать уже вторые сутки и чем хочу поделиться лично с тобой.В Н. мы приехали быстро, он находился от черты города в пятидесяти километрах, был полдень и пришлось разделиться, чтобы прочесать всю местность. На случай того, что мы не найдем друг друга, у каждого была рация, работающая в радиусе тридцати километров. Ничего не предвещало беды, прошло несколько часов. Николай неспешно прогуливался и фотографировал интерьеры домов, построенных то ли при Сталине, то ли при Хрущеве, Валера Медоед отдыхал в машине, а я заметил старый-добрый агитационный плакат "С каждым днём все радостнее жить". У меня вырвался смешок и я почувствовал легкую дрожь в районе лопаток и резко обернулся, но ничего не заметил. В голове крутилась мысль о том, что товарищ Сталин, пусть и давно отдыхает в ином мире, но все равно приглядывает за некогда своим народом. Прогулявшись дальше, я зашел в продуктовый и вспомнил, как бабушка рассказывала о временах, когда еду приходилось получать по талонам. Из-за моего воображение, казалось, жизнь снова закипела и перед прилавком стояла длинная очередь за столь вкусной докторской колбасой, но вновь что-то странно, ели заметное боковым зрением заставило меня невольно сжаться, как пружина, готовая в любую секунду распрямиться и дать толчок с невероятной силой, но снова ничего. Со мной связался товарищ из автомобиля, который передавал: "Нужны две пары рук, чтобы загрузить металлолом, иначе наша поездка никак не окупиться, а это означает, что следующей может не быть.". Удивительно, что всегда в наших путешествиях мы грузили пару тонн и получали свои десять-пятнадцать тысяч, чего хватало на следующие приключения и даже оставалось на то, чтобы обмыть успехи. Что не удивительно, мы вытаскивали всё, что было не прибито, а что было прибито занимало чуть больше сил. Тем самым наш успех становился неизменно высоким, но так получилось, что все вышли на перекур, а я начал отходить и не заметил как вышел в какое-то непонятное место, меня остановил силуэт девушки с длинными волосами, который словно манил к себе, ехидно посмеиваясь. Это ввело меня в ступор. Во-первых: что здесь может делать девушка? И во-вторых: черт возьми, вечерело и надо было связаться с ребзями, ведь ночевка в старой, потрепанно годами хатке не прельщало и даже кузов старенькой газели был более мил, хоть она и была набита металлоломом. В голове я пытался найти дорогу обратно, но меня как обухом ударило, когда боковое зрение снова спроектировало женский силуэт, бегущий ко мне за спину. Через секунду у самого уха я услышал голос, от которого прошли мурашки по коже. Она сказала: "привет, Андрей, теперь ты мой новый друг, может, поиграем?". Я резко отпрянул и уже никого не увидел за собой. В паранормальные вещи я не верил, но в тот вечер я не щадил себя и за полчаса сделал круг, который привел меня к друзьям, которые отчаялись найти меня. Что удивительно, они постоянно звали меня то по рации, то просто кричали.Валера, что не свойственно ему, хотел уже было звонить в полицию и объявлять о том, что человек пропал, но обошлось. Я настоял на том, что надо ехать и через пару минут уговоров Николай сел за руль. Мы разошлись по домам ближе к утру, а меня начали звать Сорвиголова из-за того, что я, когда мы подъезжали к моей однушке, выпрыгнул из еще не затормозившей машины, оступился, упал и забежал к себе в квартиру быстрее, чем Усэйн Болт пробегает стометровку. Мне удалось заснуть буквально через пару секунд, как я ворвался в дом и так я пролежал до следующего дня, а точнее до обеда. Благо, было воскресенье, отчего я мог не выползать из кровати хоть целый день, но меня разбудило чье-то прикосновение. Моментально вспоминая прошедший день, я был в шоке от того, что, быть может, за мной идет даже сама Смерть, но кофе взбодрил меня и заставил не поверить в эту иллюзию. Так прошел день, но в понедельник я снова услышал голос с ехидным смешком ощутил, как меня кто-то пнул. Обернувшись, я снова ничего не увидел, а мои друзья посоветовали сходить к психиатру, раз уж меня что-то тревожит. После того, как я пару раз ответил новому другу, добрый преподаватель поинтересовался, все ли у меня в порядке со здоровьем и отправил домой. С тех самых пор я начал игнорировать голоса в голове и пытался лечиться, даже пил таблетки, но они никак не помогали, пока голос не утих на месяц. Спустя это время, он начал привлекать моё внимание все сильнее и сильнее, пока снова не утих. В то время со мной творилось что-то странное и я начал видеть моего не очень желанного друга. Я очень боялся, что о моей странности кто-то узнает и умолял уйти её из моей головы, но стало только хуже. В тот день ко мне пришел Коля с Валерой, дабы отпраздновать какой-то новоиспеченный праздник, но я не открывал. Девушка, встав с дивана, красная от злости, в темной одежде с черными волосами до самых бедёр, предавая контраста, ударила под дых моего лучшего друга, закрыла дверь и сказала, что убьет того, кто хоть ещё раз посмеет нарушить спокойствие. Я закричал, что такого не может быть и выбежал из квартиры. Когда я открыл дверь и сделал шаг, то увидел прямо перед лицом кулак, который заставил меня по инерции упасть назад и удариться затылком, из-за чего я отключился. Позже мои друзья поведали мне, что я в порыве бешенства чуть не убил ударом в кадык Валеру, который минуту не мог сделать вдох и чуть не отправился к праотцам, но когда все же оклемался, сумел произвести праведный гнев. Это ввело меня в ступор и я начал думать, что пора ложиться в психушку. В тот же день я почувствовал, что злые силы отпустили меня, но зря. Через месяц я почувствовал, что это повторяется и обратился к психиатру, который сдал меня в психушку, признав социально опасным. С тех пор прошло несколько месяцев и я благополучно вышел, исправив все недуги, но получив взамен тремор, который будет мучать меня до конца жизни. И вот, подходя к кульминации, я познакомился с прекрасно девушкой и спустя несколько свиданий пригласил её к себе домой. Там я услышал знакомый голос и в панике начал выгонять её, но не успел. Перегородив дорогу и сказав три слова, я упал. "Ты только мой", после этого я услышал удары о головы, крики и очнулся весь в крови с мертвой девушкой в ванне. Я закричал, но голос, словно мёд сказал мне "успокойся, остались лишь мы вдвоём и никто не помешает нашему счастью". Я улыбнулся и пошел к компьютеру. Сейчас мою дверь выламывает полиция. И да, её зовут Анна.

Ключевые слова: иной мир друг паранормальное паранойя

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