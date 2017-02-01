IВампир и СвященникI 1 часть, 1 глава

IВампир и СвященникI 1 часть, 1 главаСеул, Япония.
9:53, церковь Иичиро.
Светловолосый Иичиро посапывал у себя в кровати, всё же, что-то заставило его открыть глаза, при чём так быстро, что сам начал тереть глаза от яркого света попавшие ему в его голубые глаза.
- Гх.. Отличное утро.. - Пробормотал Иичиро продолжая тереть глаза.
Священник сел на кровать, посмотрев на время он содрогнулся, на часах было уже 10-ть часов, хотя в 10:15 у него была встреча с его дядей по маминой линии с которым он не виделся ни разу в жизни, но что-то говорило ему идти туда..
Понимая, что с его скоростью быстро пройти в кафе на встречу не успеет, сразу схватил телефон и начал набирать номер такси.
- Алло, это такси ..., от куда едите?
Голос из трубки донёсся слишком неожиданно, да так неожиданно, что Иичиро чуть не выронил телефон.
- Алло? - Продолжил голос.
- Ах, да, .... улица, дом 16-ть, до кафе "Иноша"- успокоившись произнёс голубоглазый
- Поиск водителя.. - Была короткая пауза и голос продолжил - Водитель найден, прибытие: в 10:15. Стоимость поездки: 600 йен.
- ж.. - не успел договорить тот, как в телефоне послышались гудки.
Пулей встав с кровати Иичиро побежал одеваться.
Вход в церковь Иичиро.
10:14
Священник стоял на входе и ждал такси, как тут зазвонил телефон, Иичиро без промедления поднял трубку:
- Да?. - Усталый голос голубоглазого мог убить только своим тоном
- Иичиро, обернись! - чей-то радостный голос воскликнул в трубке.
Когда он обернулся увидел черноволосого парня, который махал ему рукой, парень стоял со стороны дороги.
- Иичиро! - Вскликнул ещё раз парень и накинулся с объятьями на молодого священника. - ты так возмужал!
Иичиро стоял в недоумении. Их объятья "распались".
/p.s. дядя не вампир, это так, к сведению./
- дя-дя? - спросил Иичиро у так называемого "дяди"
- ну конечно это я, хотя в тебе я сомневался, когда ты стоял ко мне спиной, ты так похож на своего отца!
- есть так... - не успел договорить Иичиро как подъехало такси.
- Это ты вызвал, а, Иичиро? - посмотрел на него дядя.
- ээ.. я.. - кратко ответил тот и усталым взглядом посмотрел на таксиста, который уже смотрел на этих двух в недоумении.
Когда эти двое на пол пути Исаак /так звали дядю, как выяснилось/ не сдержался и начал расспрашивать Иичиро о нём, а так же говорить о себе.
Кафе
10:23
Эти двое уже были в кафе, их разговоры были исключительно о роде Сакубара, что не так уж и радовало Иичиро. Радовало лишь еда за счёт доброго дядюшки.
- Иичиро, слушай, я не просто позвал тебя сюда, ты знаешь, почему умер твой папа? - Настроение Исаака упало ниже плинтуса.
- Э-а.. Остановка сердца? - Неуверенно ответил священник.
- нет.. - после краткой паузы Зак схватил за руку светловолосого - пошли.
Исаак кинул на стол 20.000-ть йен и вытащил Иичиро на улицу, без взоров они не остались.
- Дядя?.. - Иичиро не мог сопротивляться силе Исаака, а лишь испугано смотрел на него.
Исаак затащил в какой-то пустой переулок. Исаак прижал Иичиро к стене, в глаза Иичиро был страх, а в глазах его дяди был страх. Неожиданно Зак отпустил юношу.
- Прости, я тебя напугал? - взор его уже был чуть более адекватный. - я не хотел... Просто, хочу тебя уберечь.. Его смерть - не случайна, он умер не от остановки сердца, с давних пор люди верили в демонов, так?
Иичиро облокотился на стену и был в большом "шоке", хоть он и был шокирован, но разговор о его отце не хило разозлил.
- Гр.. Бесишь.. - Прорычал Иичиро.
- Что? - Тем же голосом, что и при первой встрече, таким же весёлым, но уже без улыбки на лице.
- БЕСИШЬ! - Закричал Иичиро - Я НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ О ПАПЕ, ЗАМОЛЧИ!
Иичиро оттолкнул Исаака и бежал, бежал прочь.
Парк.
18:30 /в это время в Японии темнеет/
Уже темнело, а священник сидел в парке не желая идти домой. Тёплый воздух прикосался к его лицу. Голова Голубоглазого была опущена на плитку парка, но тут свет садившегося солнышка преградила чья-то тень.
- э? - с плохим настроением поднял свой взор на преградившего путь человека..
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Надеюсь я вас заинтересовала.
Я ленивая жопка, так что вот.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:06
Причина: География и стилистика Автора полностью сохранены.
Сегодня, 13:03 by - голубь -Просмотров: 11Комментарии: 0
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