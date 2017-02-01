IВампир и СвященникI 1 часть, 1 глава

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:06

Причина: География и стилистика Автора полностью сохранены.

- голубь - Просмотров: 11 Комментарии: 0 -2 Сегодня, 13:03 by

Сеул, Япония.9:53, церковь Иичиро.Светловолосый Иичиро посапывал у себя в кровати, всё же, что-то заставило его открыть глаза, при чём так быстро, что сам начал тереть глаза от яркого света попавшие ему в его голубые глаза.- Гх.. Отличное утро.. - Пробормотал Иичиро продолжая тереть глаза.Священник сел на кровать, посмотрев на время он содрогнулся, на часах было уже 10-ть часов, хотя в 10:15 у него была встреча с его дядей по маминой линии с которым он не виделся ни разу в жизни, но что-то говорило ему идти туда..Понимая, что с его скоростью быстро пройти в кафе на встречу не успеет, сразу схватил телефон и начал набирать номер такси.- Алло, это такси ..., от куда едите?Голос из трубки донёсся слишком неожиданно, да так неожиданно, что Иичиро чуть не выронил телефон.- Алло? - Продолжил голос.- Ах, да, .... улица, дом 16-ть, до кафе "Иноша"- успокоившись произнёс голубоглазый- Поиск водителя.. - Была короткая пауза и голос продолжил - Водитель найден, прибытие: в 10:15. Стоимость поездки: 600 йен.- ж.. - не успел договорить тот, как в телефоне послышались гудки.Пулей встав с кровати Иичиро побежал одеваться.Вход в церковь Иичиро.10:14Священник стоял на входе и ждал такси, как тут зазвонил телефон, Иичиро без промедления поднял трубку:- Да?. - Усталый голос голубоглазого мог убить только своим тоном- Иичиро, обернись! - чей-то радостный голос воскликнул в трубке.Когда он обернулся увидел черноволосого парня, который махал ему рукой, парень стоял со стороны дороги.- Иичиро! - Вскликнул ещё раз парень и накинулся с объятьями на молодого священника. - ты так возмужал!Иичиро стоял в недоумении. Их объятья "распались"./p.s. дядя не вампир, это так, к сведению./- дя-дя? - спросил Иичиро у так называемого "дяди"- ну конечно это я, хотя в тебе я сомневался, когда ты стоял ко мне спиной, ты так похож на своего отца!- есть так... - не успел договорить Иичиро как подъехало такси.- Это ты вызвал, а, Иичиро? - посмотрел на него дядя.- ээ.. я.. - кратко ответил тот и усталым взглядом посмотрел на таксиста, который уже смотрел на этих двух в недоумении.Когда эти двое на пол пути Исаак /так звали дядю, как выяснилось/ не сдержался и начал расспрашивать Иичиро о нём, а так же говорить о себе.Кафе10:23Эти двое уже были в кафе, их разговоры были исключительно о роде Сакубара, что не так уж и радовало Иичиро. Радовало лишь еда за счёт доброго дядюшки.- Иичиро, слушай, я не просто позвал тебя сюда, ты знаешь, почему умер твой папа? - Настроение Исаака упало ниже плинтуса.- Э-а.. Остановка сердца? - Неуверенно ответил священник.- нет.. - после краткой паузы Зак схватил за руку светловолосого - пошли.Исаак кинул на стол 20.000-ть йен и вытащил Иичиро на улицу, без взоров они не остались.- Дядя?.. - Иичиро не мог сопротивляться силе Исаака, а лишь испугано смотрел на него.Исаак затащил в какой-то пустой переулок. Исаак прижал Иичиро к стене, в глаза Иичиро был страх, а в глазах его дяди был страх. Неожиданно Зак отпустил юношу.- Прости, я тебя напугал? - взор его уже был чуть более адекватный. - я не хотел... Просто, хочу тебя уберечь.. Его смерть - не случайна, он умер не от остановки сердца, с давних пор люди верили в демонов, так?Иичиро облокотился на стену и был в большом "шоке", хоть он и был шокирован, но разговор о его отце не хило разозлил.- Гр.. Бесишь.. - Прорычал Иичиро.- Что? - Тем же голосом, что и при первой встрече, таким же весёлым, но уже без улыбки на лице.- БЕСИШЬ! - Закричал Иичиро - Я НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ О ПАПЕ, ЗАМОЛЧИ!Иичиро оттолкнул Исаака и бежал, бежал прочь.Парк.18:30 /в это время в Японии темнеет/Уже темнело, а священник сидел в парке не желая идти домой. Тёплый воздух прикосался к его лицу. Голова Голубоглазого была опущена на плитку парка, но тут свет садившегося солнышка преградила чья-то тень.- э? - с плохим настроением поднял свой взор на преградившего путь человека..---Надеюсь я вас заинтересовала.Я ленивая жопка, так что вот.

Ключевые слова: Вампиры священник такси телефон

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