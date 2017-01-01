Будильник

Мишенька Просмотров: 34 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:47 by

Я проспал службу, потому что человек, который каждый вечер заводит мне будильник, позабыл о своих обязанностях. Вроде и работа у него несложная, а вижу, что не дорожит он ею. Всего-то трудов наведаться ко мне вечером поближе ко сну и поинтересоваться, на какой час установить будильник - делов на минуту-другую. Наутро, убедившись, что я благополучно проснулся, ему всего лишь надобно отключить звонок. Сам бы не отказался от такой простейшей работы, но не уверен, что выдержал бы ее монотонности. Изо дня в день пришлось бы обходить подопечных из предoставленного мне списка, выставлять им на ночь будильники. Нет у людей-будильников никакой своей жизни, даже имен нет, есть лишь должность, которая так и зовется, будильником.Мой будильник живет, а скорее покоится в своих грустных седых годах, он похож на обычного скучного дворецкого из сериальных фильмов, где чопорно представляется высшее сословие. Он отличается от своих коллег разве что более безупречными и более подобострастными манерами. Манеры в этой профессии очень важны, им, манерам, специально обучают поначалу на курсах, затем на практических занятиях. Будильник обязательно должен быть как можно более незаметен, невидим, даже неслышим. Должен не замечать, чем заняты его хозяева. Если он вдруг случайно столкнется с чем-то необычным, преступным, противоестественным, то его показания в любом случае нельзя будет использовать в суде, ведь он всего лишь будильник.Впрочем, каждый волен выстраивать свои отношения с личными будильниками на свой вкус. Кто-то заговаривает с ними, как я со своим, но правила остаются правилами. Я могу нарушить их без последствий для себя, но будильнику это может грозить немедленной потерей работы, дурной репутацией, если о том узнается. Найти другую работу человеку, который не умеет ничего, кроме как заводить будильники, почти немыслимо.Известны случаи, когда, попав в подобную сложную ситуацию, будильники по собственной воле кончают с жизнью. Случается такое крайне редко, но остается в памяти надолго. Широко известна история, когда Будильник, молодая женщина, была коварно соблазнена своим хозяином. Тот настойчиво обхаживал ее не один месяц, обещал едва ли не звезды. В конце концов все же затащил ее к себе в постель, а после всем о том раструбил. Женщина вскоре потеряла работу и в отчаянии спрыгнула с Главного моста, сжав в руках по кирпичу. Она тут же ушла на дно, а спустя пару недель ее хозяина обнаружили в постели задушенным. Было произведено расследование, о котором рассказывать долго, но эта история заставила хозяев хоть немного уважать своих будильников.Моя бывшая невеста происходила из бедной семьи, где будильники заводились и отключались самими людьми, потому все, связанное с будильниками, казалось ей немного диким. Сложно ли человеку установить время своего подъема с вечера, а проснувшись нажать на кнопку и отключить звонок? С невестой мы не сходились не только по этой причине: разница в нашем воспитании была огромной, мы бы лишь намучались, живя вместе. Мы часто ссорились, и последняя ссора произошла из-за Будильника и в его присутствии.Как-то поздним вечером мы с невестой лежали в постели совсем без одежд. Такое, помнится, произошло с нами впервые. На щеках невесты пылал застенчивый румянец, и мне этот румянец просто кружил голову. Вдруг хлопнула входная дверь, и невеста тут же с головой накрылась пуховым одеялом. Не совсем с головой, потому что краешком глаза наблюдала за происходящим. Будильник не обращал на нас ровно никакого внимания, спросил лишь, на который час установить звонок. Я ответил, что никуда не собираюсь с утра, а потому разбудить меня можно будет часов в десять или одиннадцать.- Так во сколько же?- поинтересовался Будильник.- Вам подойдет десять тридцать?Я кивнул, и Будильник спустя полминуты удалился, едва слышно прищелкнув за собой дверь.- Я подозревала,- сказала невеста,- что все вы здесь ненормальные. Неужто вы сами не можете установить для себя будильник?Она плохо разбиралась в городских традициях, умственно иной раз была точно дите. Вполне зрелая с виду, но что от того было толку, если каждую мелочь, вроде Будильника, ей приходилось объяснять. Наутро я признался, что хоть и люблю ее всем сердцем, все же нам придется расстаться, поскольку нас разделяет пропасть. Мы даже не можем оставаться любовниками, слишком уж мы разные. Нам даже не удалось вдоволь насладиться друг дружкой на прощание: в половине одиннадцатого пожаловал Будильник, чтобы отключить звонок. Следом за его посещением моя невеста наскоро оделась и ушла, сухо попрощавшись. С тех пор мы не виделись, но доброжелатели рассказывали, что чуть позже моя бывшая невеста сама стала Будильником.

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