One-man Hide and Seek

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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:11

awesome-man Просмотров: 79 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:11 by

Прятки, ритуал для контакта с мертвыми.Духи, которые беспокойно блуждают по земле, всегда ищут тела, чтобы овладеть ими. В этом ритуале вы вызываете такого духа, предложив ему куклу вместо человеческого тела.Предупреждение: если у вас есть экстрасенсорные способности, вы можете почувствовать себя плохо или с вами произойдёт несчастный случай во время ритуала.а) Мягкая кукла. У неё должны быть руки и ноги;б) Рис;в) Игла и алая нить;г) Кусачки для ногтей;д) Острый инструмент: нож, осколок стекла или ножницы;е) Чашка соленой воды. Натуральная соль была бы лучше всего;ё) Ванная комната;ж) "Тайная комната", "очищенная" ладаном. Там должен быть телевизор (сгодится любая комната с запахом ладана и телевизором).1) Удалите из куклы её "внутренности", наполните её рисом.2) Отрежьте несколько кусочков ваших ногтей и положите их внутрь куклы. Зашейте отверстие алой нитью. Когда вы закончите шить, свяжите куклу с остальной нитью.3) Идите в ванную комнату и наполните ванну водой.4) Вернитесь в "тайную комнату" и поставьте чашку с соленой водой на пол.Дайте имя вашей кукле. Это имя может быть любым, но не вашим собственным. Когда будет 3 часа ночи, произнесите имя куклы три раза. Затем идите в ванную комнату и положите куклу в наполненную водой ванну. Потом выключите все лампы в своем доме, вернитесь в "тайную комнату" и включите телевизор. Досчитав до десяти, с закрытыми глазами, вернитесь в ванную комнату с острым инструментом в руке. Подойдите к ванне и скажите кукле: "Я нашел тебя, (имя куклы)". Проткните куклу острым инструментом.. Скажите: " Ты следующий(ая), (имя куклы)", - вытащите куклу из ванны и оставьте её на стойке в ванной комнате. Как только вы поставите куклу на стойку, бегите обратно в "тайную комнату" и прячьтесь.Наберите половину чашки соленой воды в рот. Не пейте эту воду, просто держите её во рту.. Выйдите из своего укрытия и начните искать куклу. Кукла может находиться в любой комнате, она покинула ванную. Что бы ни случилось, не выплевывайте соленую воду. Когда вы найдете куклу, вылейте на нее оставшуюся соленую воду из чашки. Затем выплюньте соленую воду изо рта на неё и скажите три раза: "Я выиграю". Это положит конец ритуалу. После ритуала необходимо сжечь и выкинуть куклу.Пожалуйста, не останавливайте этот ритуал на полпути. Вы должны провести его до конца.Это опасный ритуал, и я не в ответе за то, что случится с вами, если вы попробуете его провести.1) Не выходите из дома, пока не совершите ритуал полностью;2) Вы должны выключить свет в квартире (доме), если поступят такие указания от духа;3) Вы должны молчать, когда прячетесь;4) Вам не нужно держать соленую воду во рту с самого начала. Вам нужно делать это в заключительной части ритуала;5) Помните, что если вы живете с кем-то, вы можете подвергнуть близких опасности;6) Проведите ритуал в течение двух часов, иначе дух будет слишком силен, чтобы уйти;7) По соображениям безопасности, лучше всего держать все двери в квартире (доме) незапертыми, включая вашу входную дверь. Кроме того, имейте друзей поблизости, чтобы они могли прийти и помочь в любой момент, если вы будете нуждаться в них. Держать мобильный телефон под рукой - тоже хорошая идея.- Рис представляет собой внутренности, а также имеет роль привлечения духа.- Алая нить представляет собой кровеносный сосуд. Она запечатывает дух внутри куклы.- Отрезав нить, вы сломаете печать и освободите духа, которого вы поймали.- Если вы выйдете из "тайной комнаты" без соленой воды, вы можете столкнуться с "чем-то бродящим" в вашем доме, что может каким-либо образом навредить. Способ почувствовать присутствие "чего-то блуждающего" - это посмотреть, что происходит с телевизором."В видеоклипе показаны изменения, увиденные на телевизоре (спустя сорок минут после начала ритуала).Вы можете услышать изменения в звуке. Он становится неустойчивым, повторяется, как сломанная пластинка, и становится деформированным к концу видео.Автор - неизвестен.Переводчик - неизвестен.

Ключевые слова: Ритуал кукла рис нить

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