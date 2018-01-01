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Вызов духов

Lost Twin - Game. Потерянный двойник - игра

Это игра, в которой участвующий имеет возможность познакомиться со своим двойником, о котором не знал. Игра очень простая, но последствия могут быть шокирующими.

Ваш двойник - отражение того, кто Вы есть на самом деле, а не тот, кем вы себя представляете. Если Вы - хороший человек, Ваш двойник будет приятным. И, соответственно, если Вы - плохой человек: хулиган, вор, и т.п., двойник будет плохим и мрачным.

Чтобы играть в игру, вам нужно следующее: пустой шкаф, свечу (подсветка) и зеркало.

Чтобы начать, нужно повесить зеркало (любого размера) на стене в шкафу. Обязательно держитесь за стену напротив двери шкафа, так что дверь отражается при закрытии.

Когда свеча уже зажжена, войдите в шкаф и закройте дверь за собой.

Посмотрите в зеркало, вы увидите своё отражение и закрытую дверь.

Стучите по зеркалу дважды, точно так же, как если бы вы пытались постучать в дверь шкафа. Задуйте свечу и постучите по зеркалу еще два раза.

Вы услышите, как открывается дверь шкафа, но дверь за вами все еще закрыта. Затем вы услышите дыхание, игра началась. Спокойным голосом приветствуйте своего близнеца с помощью простого приветствия и дождитесь их ответа. После этого спросите простой вопрос, ответ на который «да» либо «нет», он ответит.

Двойник ответит одним из двух способов: добрый ответ или враждебный ответ.

Хорошие люди получат доброе приветствие в обмен на их приветствие. Задайте свой вопрос, вам прошепчут ответ. Вскоре после ощущения тепла и комфорта победит игрок. Звук закрытия двери сигнализирует конец игры, когда ваш близнец связался, передал сообщение и покинул шкаф.

Плохие люди получат в ответ сердитый животный рывок. Если вы попытаетесь задать вопрос, вам ответят царапинами или укусами. Ледяной холод заполнит шкаф, и ощущение надвигающейся обреченности вызовет непоколебимое чувство страха, которое задержится на нескольких часов.
Вы услышите звук захлопывающейся дверцы шкафа, и зеркало упадет со стены, разбиваясь на куски.

Когда Вы выходите из шкафа, обязательно возьмите с собой зеркало, даже разбитое. Если вы оставите зеркало позади, вас будет мучить голос вашего близнеца, который отзывается и стучит в стены, пока вы не выбросите зеркало.

Эта игра раскрывает много о душе людей.
Но будьте осторожны!

Автор - неизвестен.
Переводчик - я.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 09:18
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 09:18 by Его Величество Владислав IПросмотров: 18Комментарии: 0
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Ключевые слова: Зеркало двойник игра

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