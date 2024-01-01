Странная соседка

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:12

Причина: Стилистика автора сохранена

Volad Просмотров: 97 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:12 by

Переехал я как-то в нашу старую однушку жить. До этого родители там жили, потом съехали, пол года она простояла где-то, продать не успели еще, а у меня ремонт начался, решил какое-то время там поночевать.Ну вот в один из вечеров, часов в 11, уже подъезжаю туда. Поставил машину на парковку, подхожу к подъезду, а там старушка стоит. Незнакомая. Лет за 80 уже. Одета как-то странно: то ли платье, то ли халат с длинными рукавами и светлый, перетянутый повязкой и в повязанном белом платке. И ко мне обращается, мол, ждала я тебя, милок, я соседка твоя, Татьяна, помоги, пенек возле лавочки выкорчевай, покоя он мне не дает. Ну я согласился, только не сегодня, время-то уже позднее. Ну поднимаемся мы с ней на второй этаж, и уже в подъездном свете смотрю, а кожа у нее странного цвета. Не синяя, бледная и т. д., нет, как восковая. Желтоватая и, как бы сказать, гладкая, что ли, как натянутая, и аж поблескивает. Ну в общем, пока дверь открывал, она в 6-ую квартиру зашла. А тут как раз мать звонит спросить, что да как, ну я ей про бабку странную и рассказал. Мол, что это за соседка такая с 6-ой квартиры? А мать как начала на меня орать, зачем ты с ней вообще разговаривать начал. Ну я её спрашиваю, что такого-то, что так взволновало-то? И тут она выдала, что никто в той квартире не живет, и бабка Таня эта уже года три как померла. Вот тут меня как водой окатило, аж затрясло! Волосы реально зашевелились! Что делать, хз, бежать с квартиры, что ли. В итоге созвонился/списался с несколькими друзьями, рассказал всё, мандраж подпрошёл. Решил ее просьбу выполнить. Ну кое-как уснул. С утра выкорчевал этот пенек. Посмотрел на окна этой 6-ой квартиры, а там и правда, все стекла бумагой заклеены, будто не живет никто.Ну вечером уже опять часов 11, слышу, в дверь стучит легонько кто-то. Страшно. Подхожу, смотрю в глазок, а там бабка эта! И стучит, не уходит. Ну стремно, но дверь открыл, а она мне шоколадку с банкой чая протягивает. Мол, спасибо за пенек, вот возьми. Ну я отказываюсь, а она пихнула и ушла к себе. Страх отступать начал, странный такой вот призрак-то с шоколадками. На следующий день после работы решил вместо ремонта сразу туда заехать спросить у соседей на лавочках про призрака с 6-й квартиры. Ну и оказывается, просто тезки, квартиру этой бабушке дети купили, и она недавно переехала. Вот так. Совпадение, пару слов, а мистики и страха полные штаны) Единственное, что это она, оказывается, окна залепила и днем не выходит, под вечер только. Может, поэтому и кожа такая странноватая. А может, не призрак, а вампир) Ну это уже хз, я ремонт сделал и съехал оттуда.

Ключевые слова: Соседка призрак квартира пенёк авторская история

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