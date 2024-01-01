Паранормальное?

Летяга Просмотров: 151 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:06 by

У меня в жизни было несколько непонятных моментов, которые я до сих пор не могу объяснить с точки зрения материалистического мировоззрения. Но это никак с работой не связано. Хотя казалось бы, вот где самое то... Как никак провожу судебно-медицинские исследования трупов вот уже почти четверть века, а чего-то необычного как-то и не происходило...Вспомнился один случай, где всё было с точностью до наоборот. Многие помнят, что 90-е и 2000-е годы отличались всплеском интереса людей ко всяким паранормальным явлениям, об этом писали в газетах, программы по телевизору всякие шли. У нас в городе был один товарищ Ф., который занимался исследованиями в этой сфере: биоэнергетика, экстрасенсорика, всякие полтергейсты. Несколько случаев последнего даже наблюдалось у нас в городе. Этого исследователя печатали в местной прессе, по телику тоже показывали. Ну и вот как-то сидим с коллегой в кабинете, работаем с документами. Заходит какой-то незнакомый гражданин и говорит, что хотел бы с нами побеседовать.- По поводу?- Моя фамилия Ф., может, слышали?- В общем в курсе, да, а что хотели узнать? Если какая-то конфиденциальная информация, то разговора не получится...- Нет, нет... Вот вы работаете с мертвыми людьми каждый день. Может, были какие-то странные или необъяснимые случаи?- Вынуждены вас огорчить, но ничего такого...- Ну как же, а вот был случай спонтанного возгорания человека недавно...- У нас?- Да. Собралась компания на квартире, отмечали какое-то событие, и один человек вдруг загорелся. Там не было ни пожара, ничего такого... Он погиб.Мне становится немного весело, потому что это мой случай, я делал экспертизу трупа.- А у вас откуда такая информация, - спрашиваю.- Знакомый юрист рассказал.- Адвокат?- Ну да, а какая разница?- Знаете, не вдаваясь в подробности... Все же служебная информация, но я знаком с материалами дела... Там собралась компания «деклассированных элементов», ну понимаете, алкоголики, тунеядцы, неоднократно судимые... Пили далеко не коньяк с благородными винами. Пили спирт. Причем не разведённый, которым у нас подпольно торгуют, а где-то достали чистый спирт. Разводили прямо за столом. И у двух джентльменов произошел спор по поводу творчества Герберта фон Карояна... Или кто-то кого-то пидором назвал... Не принципиально. Половина гостей уже была в невменяемом состоянии, но все же свидетели были. Один из спорщиков вылил около литра спирта на другого и поджег... С трупа брали образцы на пожарно-техническую экспертизу, установили наличие горючих веществ. Я понимаю, что у адвокатов работа такая, все версии годятся... Но это уже того... В суде точно паранормальщина не прокатит.Расстроился товарищ Ф., но виду не подал.- Но все таки это есть! Такие случаи зафиксированы и описаны.- Да фиг его знает, что это за случаи... Следствие не копало как следует...Автор - Jonnidepp.

Ключевые слова: Следствие экстрасенс труп экспертиза самовозгорание

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